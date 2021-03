Zak Doffman, experto en seguridad informática. explica por qué deberíamos dejar de usar Google Chrome

El aviso es serio.

Miles de millones de personas emplean a diario las herramientas de Google, pero tras las últimas revelaciones sobre la recopilación de datos del navegador Chrome es probable que muchos usuarios deban reconsiderar su uso.

Eso advierte el experto en materia de seguridad informática Zak Doffman.

Después de que la tienda de aplicaciones de Apple obligara, mediante etiquetas de privacidad, a que las plataformas especifiquen los datos que recopilan de sus usuarios, esta semana se dio a conocer la sorprendente cantidad de información que acumula Chrome.

«Esta es una verdadera amenaza a su privacidad», afirma el especialista en un artículo reciente publicado en Forbes.

Uno de los motores de búsqueda más famosos por preservar la información personal, DuckDuckGo, también ha advertido que «a Google no le importa proteger la privacidad del usuario».

«Espiar a los usuarios no tiene nada que ver con la construcción de un gran navegador web o motor de búsqueda».

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

⁰

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021