Lanzan una ‘app’ que te permite encallar el ‘Ever Given’ en cualquier rincón del mundo

Hay gente para todo y alguno, con tiempo en abundancia, inventa cualquier cosa.

Un buen ejemplo de ese nuevo espécimen que e4s capaz de dedicar cantidades inf¡gentes de talento y experiencia a crear una chorrada, es Garrett Dash Nelson quien el pasado 28 de marzo de 2021, lanzó en Twitter una ‘app‘ titulada ‘Ever Given en todas partes’.

La app, creada por él mismo, te permite colocar al ya famoso carguero en cualquier rincón del mundo, ya sea en medio de una autopista o en la cima de una montaña.

«¿Por qué solo el canal de Suez debe tener toda la diversión?», reza el encabezado de la app.

El programa muestra a la nave en tamaño real, pero también da la opción de hacerla mucho más grande o pequeña.

I took 10 minutes out of my life to create a @glitch app that lets you wedge the Ever Given anywhere you want in the world. Here it is stuck in Boston Harbor.https://t.co/Cmm5Z2OmNg pic.twitter.com/ZevoBSFaEg

— Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021