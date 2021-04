Este es Louis Weisz, el youtuber que te enseña a cocinar un pollo a bofetadas

Alguna vez te has preguntado cosas raras. Seguro que Louis Weisz, un tipo que apenas tiene 20 pero acompañados de una imaginación desbordante, podría tener algunas respuestas a esas cuestiones en su canal de YouTube, «WeiszCracks».

Weisz, especialista en análisis de datos, originario de Naperville, Illinois, ha estado trabajando en una serie durante los últimos seis meses llamada «Tenía una pregunta».

Y lo último que ha subido te deja frito: el secreto para cocinar un pollo a bofetadas.

Porque por extraño que parezca, esa excentricidad es posible hacer gracias al calor que generan los sopapos

Para llegar a esa conclusión, el intrépido Louis Weiz tuvo que invertir bastante tiempo y esfuerzo, además de construir una máquina abofeteadora.

Fueron en total dos meses trabajo y varios intentos fallidos para poder lograr su objetivo, el cual requirió construir un aparato especialmente diseñado para abofetear de manera rápida y constante un pollo envuelto en una bolsa térmica hasta elevar su temperatura al punto de cocción.

You can cook a chicken by slapping it at 3725.95 mph, an impossible task by any human means.

If you do succeed however, you will not only cook the chicken but also decimate its entire structure, causing a violent explosion.

This is a simulation of the slap using FEA. pic.twitter.com/QDjEbcuQnq

— 24 oz. bag of salami (@adenoir_) January 8, 2021