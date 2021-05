Cuarta ola de coronavirus en España: estado de alarma y proliferación de estafas telefónicas

Al 30 de abril de 2021, España lleva acumulados un total de 78.216 muertos por COVID-19. Según el Ministerio de Sanidad, Madrid se encuentra a la cabeza de los casos diagnosticados con 682.556 casos, seguido por Cataluña (585.069) y Andalucía (551.106). Para las autoridades españolas, esta situación no sólo es preocupante por temas de salud, sino que también involucra numerosas estafas telefónicas difíciles de controlar ya que los ciudadanos se encuentran muy expuestos a este tipo de fraudes tecnológicos, los cuales son cada vez más creativos. Por ello, al momento de recibir una llamada al móvil es importante contar con aplicaciones que puedan identificar inmediatamente estos números. Una de las más recomendadas es CallApp que tiene la particularidad de reconocer al instante este tipo de números spam y fraudulentos, poniendo en aviso que quien llama puede estar queriendo estafarnos y dándonos la posibilidad de poder grabar las llamadas sospechosas para luego compartirlas.

Una de las formas más frecuentes de estafa es el “vishing” relacionado con temáticas de Covid: los timadores realizan llamadas telefónicas a sus víctimas suplantando la identidad de una organización o persona, con el objetivo de hacerse con datos personales o bancarios. Los tipos de ciberataque son diversos y tienen una incidencia especial en España, que se ha convertido en el tercer objetivo más atractivo para los ciberdelincuentes, con 30,2 puntos en riesgo de amenaza, por detrás de Estados Unidos (100 puntos) y Alemania (31,6 puntos) según un estudio realizado por Ironhack en más de 30 países sobre el riesgo de amenazas a la ciberseguridad.

Entonces, cómo evitar estas llamadas fraudulentas?

La mayoría de las llamadas telefónicas fraudulentas tienen ciertos aspectos en común tales como: la urgencia por algún corte en un servicio o una promoción, alguna situación desesperante como el secuestro de algún familiar, el delincuente busca que la víctima realice un pago en el momento o que le brinde información personal. El primer paso entonces es identificar este tipo de llamadas y luego, actuar en consecuencia.

Para facilitar la identificación de estas llamadas, lo más recomendable es que descargues en tu móvil ciertas aplicaciones que harán este trabajo por ti de una manera mucho más segura y eficaz. Una de las más reconocidas y recomendadas por los propios usuarios es CallApp. Esta aplicación es de lo más útil ya que ofrece varias funciones que pueden protegernos e incluso mejorar nuestras comunicaciones. La ventaja de esta app y el motivo por el cual podemos confiar en ella, es que cuenta con una muy numerosa base de datos de números de teléfono, a tal punto que reconoce el 98% de todos los números que llaman. Son los mismos usuarios los que, al detectar un número peligroso que los está llamando, lo incluyen en esta base de datos de números tóxicos, de esta manera cuando el mencionado número telefónico llame a otra persona que cuente con CallApp en su móvil, aparecerá una imagen en rojo que avisa que se trata de un número peligroso y que sería conveniente no atender esa llamada. De esta manera, los números oficiales de organizaciones gubernamentales tales como el Ministerio de Sanidad, Guardia Civil, etc, figuran como “validados”, mientras que aquellos números de delincuentes que suplantan estas identidades figurarán como “spam”.

Otra de las funciones más potentes de CallApp es la posibilidad de grabar una llamada en alta calidad. De esta forma te asegurarás de que todas tus llamadas sospechosas sean grabadas para luego poder ser compartidas a través del móvil con otras personas, hacerlas circular para alertar a la población y evitar así la propagación de este tipo de delitos.

Si no cuentas con CallApp, se recomienda que no aceptes llamadas de números extraños, colgar si la conversación resulta sospechosa, bloquear los números que pienses corresponden a posibles estafas telefónicas, no compartir información personal ni bancaria, no devolver llamadas perdidas a números extraños, buscar el teléfono que llamó en internet para corroborar la identidad, mantenerse constantemente informado de los tipos de estafa que se están realizando ya que estas son muy variables, no hacer transferencias bancarias, si sospechas que se trata de un timo aún diciéndote que se comunican desde un organismo oficial cuelga la llamada y llama tú al organismo para corroborar la información, recabar la mayor cantidad posible de información sobre la persona que te está llamando y contactar con la policía.

Tipos de estafas que están sucediendo recientemente

Se han detectado todo tipo de estafas, las más exitosas por lo general tienen que ver con la urgencia de brindar los datos personales o bien con asuntos relacionados el COVID. A continuación te nombramos algunas para que tengas en cuenta: