Cómo recuperar archivos borrados en Mac

Los que trabajan con ordenadores tanto para uso profesional como para uso personal han borrado accidentalmente un archivo alguna vez. Ya sean fotografías familiares o documentos importantes, todos los archivos son tan solo datos en su disco duro y tiene un tratamiento exactamente igual. La buena noticia es que esos datos no desaparecen exactamente después de que hayan sido borrados o enviados a la papelera y por lo tanto hay muchas formas de recuperarlos. Solo en algunos casos muy puntuales cuando se corrompe el disco duro se hace un poco más difícil poder recuperarlos.

Hoy le mostraremos un par de formas de recuperar archivos borrados para Mac, porque incluso cuando se eliminan cosas, no siempre desaparecen por completo. Y con suerte, si uno de los métodos no funciona, el otro sí lo hará.

Mantenga copias de seguridad periódicas para evitar la eliminación en primer lugar

Time Machine de macOS es una excelente forma integrada en los equipos de Apple de gestionar las copias de seguridad de forma automática. Si tiene un disco duro externo antiguo por ahí (o algo de dinero extra para uno nuevo), conéctelo y luego navegue a Preferencias del sistema> Time Machine> Seleccionar disco de respaldo. Puede seleccionar su disco duro externo y activar las copias de seguridad automáticas.

Time Machine mantiene la copia de seguridad de los datos de su ordenador de forma segura en su disco duro externo, y puede navegar en el tiempo a través de versiones antiguas de sus archivos.

Si no confía en su disco duro (o si desea una copia de seguridad externa adicional), siempre puede realizar una copia de seguridad en la nube utilizando su propia instancia de AWS S3, Google Drive o Dropbox.

Revise la papelera

Hacer clic en «Eliminar» en realidad no elimina archivos. Los envía a la papelera, que debemos vaciar manualmente para deshacernos de ellos para siempre aunque esto no es del todo cierto. Que no aparezcan no quiere decir que ya no estén.