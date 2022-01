Esta idiota se hace un selfie mientras se hunde con el coche en un río congelado

Hay en el Planete Tierra más idiotas que botellines de cerveza.

Y repartidos por todos los país.

Quien lo dude, que mire el vídeo.

Los residentes de un distrito en las afueras de la ciudad de Ottawa (Canadá) rescataron a una automovilista que se hacía selfis mientras su coche se hundía en el río congelado.

«Unfazed woman takes selfie from her car sinking through the ice in Rideau River»

Lol, welcome to 2022!

