Internet: Google Chrome cambia su logotipo por primera vez en 8 años

Todo cambia, menos el agobiante, aplanador y tiránico dominio que Google tiene sobre Internet y en concreto sobre la actividad de los internautas.

El navegador web Google Chrome actualiza su logotipo. Y lo hace por primera vez casi en una década

«Estamos renovando los iconos de marca de Chrome por primera vez en 8 años. Los nuevos logotipos empezarán a aparecer en sus dispositivos pronto», escribió el empleado de Google en su cuenta de Twitter.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022