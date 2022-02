¡La Mejor App para Descargar Videos de Instagram Gratis! [2022]

Las aplicaciones para descargar de Instagram y los métodos para conseguirlo parecen cambiar con cada año nuevo. Por ello, este 2022 no puedes dejar de conocer la mejor opción como descargador de videos de esta red social: SSSGram. Un programa que se mantiene en el tiempo y que promete seguir siendo la más destacada de su clase.

Así es la mejor app para descargar videos de Instagram gratis

Si ya has probado cientos de aplicaciones o downloaders y ninguno te satisface a la hora de bajar contenido de Instagram, entonces es porque no has probado SSSGram. No es a la ligera que se posiciona como la mejor app para descargar video de Instagram gratis, puesto que su versatilidad, eficiencia y seguridad son envidiables.

SSSGram y lo que puede ofrecerte este 2022

Una plataforma completa especializada en la descarga de contenido de Instagram, SSSGram te ofrece un servicio sin igual con las siguientes características:

Además de bajar videos, también te permite descargar fotos de Instagram. Una función muy importante teniendo en cuenta la cantidad de imágenes presentes en la plataforma.

La plataforma y su servicio son gratuitos y seguirán siendo para todos sus usuarios. SSSGram no te solicitará datos personales, registrarte o vincular cuentas bancarías para disfrutar de las descargas.

Los videos de la red social puedes bajarlos tanto en formato MP4 como en MP3, este último si solo deseas el audio de una publicación.

Es una plataforma muy fácil de usar, no requiere conocimientos de programación, manejar códigos ni nada similar.

Está disponible en español, lo que hace su uso y la experiencia de usuario mucho más placentera.

Ofrece una asociación tecnológica sólida, facilitando el acceso a otras herramientas y plataformas con servicios necesarios hoy en día. Por ejemplo, para la descarga de TikTok.

Puedes emplear SSSGram desde cualquier dispositivo que poseas: PC o portátil Windows, Mac o Linux; teléfono o tablet con Android o con iOS.

Los archivos que descargues mantendrán la más alta calidad, es decir, la resolución con la que fueron subidos a Instagram.

¿Cómo utilizar SSSGram para descargar videos de Instagram gratis?

Si aún no sabes cómo funciona esta herramienta o cómo puedes aprovechar todo su potencial de descarga, ¡No te preocupes! En este apartado podrás enterarte del paso a paso para obtener los videos de Instagram gratis y muy rápido con SSSGram.

Paso 1: Asegúrate de que tu dispositivo tenga conexión a internet

Ya sea tu ordenador o un dispositivo móvil, lo primero que debes hace res encenderlo y verificar que esté conectado a alguna red de internet o datos.

Paso 2: Entra a Instagram y busca el video

Utiliza tu equipo para ingresar a la red social desde su app o a través de la plataforma de Instagram en internet. Ya en la misma, lo mejor es iniciar sesión para poder moverte con tranquilidad por la plataforma y hallar el contenido que deseas descargar.

Paso 3: Consigue el URL de la publicación

Luego de ubicar el video, tendrás que obtener la dirección URL. Si estás desde la web podrás copiarlo directamente desde la barra de direcciones del navegador. Pero, la opción más segura y práctica es presionando el menú de la publicación a través del botón de tres puntos horizontales (…) y, seguidamente, en “Copiar enlace”.

Paso 4: Ve a SSSGram con tu navegador

Cierra Instagram o cambia de pestaña en tu navegador para dirigirte a la web de SSSGram.com. Si la guardas como un marcador favorito, solo necesitarás presionar el botón correspondiente.

Paso 5: Usa la plataforma para realizar la descarga

Ya podrás emplear la herramienta para tu descarga. Es muy simple, primero coloca el enlace copiado en la barra de trabajo de SSSGram y presiona el botón a su lado. En consecuencia, aparecerá una miniatura de la publicación y las opciones de formato disponibles (MP3 y MP4); elige la que prefieras y finaliza la tarea al pulsar el botón “Descargar”.

SSSGram te consultará con una ventana nueva dónde quieres almacenar tu archivo y, en esta misma, también podrás cambiar el nombre con el que se guardará. Así que, ahora que sabes cómo descargar videos de Instagram gratis, ¡Seguro no dejarás de hacerlo!