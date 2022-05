Cómo volver de macOs Monterey a macOS Big Sur

Cada actualización importante de macOS tiene algo de riesgo y aún más si se tiene en cuenta la posibilidad de instalar una versión beta. Si lo hacemos, es posible que no funcione completamente bien en su Mac, que tenga algunos problemas de velocidad o que algunas características no estén disponibles. Por ejemplo, los primeros usuarios de la versión beta de Monterey informan que no se puede acceder a Universal Control. Esta es una gran insatisfacción para algunos, ya que Universal Control podría ser la única razón para actualizar en cualquier caso. De esta manera, no es una gran sorpresa que ciertas personas deseen volver de Monterey a Big Sur.

Si es tu caso y no estás seguro de cómo hacerlo, sigue leyendo. En este artículo, explicamos cómo hacerlo de forma segura con algunas aplicaciones, paso a paso y sin riesgo de perder datos.

¿Cuáles Son las Ventajas de macOS Monterey?

Hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de sistema es mejor. Algunos ejemplos incluyen:

Qué tipo de Mac tienes, ya que no todas funcionan de la misma manera con los mismos sistemas.

Qué tipo de aplicaciones o programas te gustaría utilizar. La nueva versión de macOS, por ejemplo, ofrece AirPlay. Esta app te permite compartir música entre varios dispositivos como pueden ser el iPad, iPhone, y otros de la misma marca.

Hay un buscador visual que es muy útil en la versión de Monterey, pero sólo funciona en computadoras con M1. De esta manera, no tiene sentido descargar la nueva versión si tienes un equipo anterior a esta tecnología.

Se ofrece una nueva función llamada Atajos, muy útil para agrupar comandos que se utilizan comúnmente, y que hace más fácil desinstalar un programa en Mac.

Finalmente, se podrán actualizar muchas de las aplicaciones que las personas usan todo el tiempo, como FaceTime o Mensajes, permitiendo a usuarios que no son de Apple a unirse a las conversaciones. Sin embargo, esto no es algo vital ya que los usuarios de Big Sur también podían usar estas aplicaciones, aunque sin tantas funciones.

El Paso a Paso para Volver a Instalar Big Sur

1.- Usa la App Time Machine

Esta sirve para hacer una copia de seguridad de todos tus contenidos, archivos y aplicaciones en tu macOS beta actual. De esta manera, te aseguras de que no se pierda ningún tipo de información al migrar los sistemas. Puedes elegir entre usar la nube o un USB o disco externo (o almacenarlos en ambos, por qué no). Si no estás seguro de haber hecho una copia antes de instalar Monterey, lo mejor es hacer un back up de todos los archivos que hayas almacenado desde que compraste el equipo Apple.

2.- Descarga el instalador de la tienda de Apple en tu computadora

Es importante saber que Apple introdujo una nueva función de seguridad en Mac con chips de seguridad T2. Le permite impedir que Mac inicie medios externos o extraíbles, sobre todo al reinstalar el sistema. Si intentas iniciar desde un medio externo, recibirás una advertencia. Entonces, al llevar a cabo este proceso, es importante deshabilitar la protección de medios de arranque externos al degradar macOS Monterey. Puedes hacerlo abriendo la Utilidad de seguridad y eligiendo la configuración adecuada. Sigue los pasos a continuación para deshabilitar el arranque desde un medio de arranque externo.

3.- Crea una unidad de arranque usando una unidad externa

Esta debería tener más de 16 GB de espacio disponible, lo cual es óptimo para que el proceso se lleve a cabo de forma efectiva y eficiente.

4.- Apaga el equipo. Luego, vuelve a prenderla y toca el botón de Opción hasta que te aparezca la opción de instalar Monterey como sistema operativo.

5.- Usa las flechas para entrar.

6.- Borra el Macintosh HD para poner instalar Big Sur en su lugar.

Un paso muy importante que no hay que olvidar es descargar el sistema de Big Sur a su Mac y luego pasarlo a un dispositivo USB para realizar la instalación. Además, deberás tener acceso a internet para poder completar el proceso de forma exitosa. Luego, el proceso de instalación en sí es sencillo. La pantalla misma te guiará para ir aceptando los cambios que sean necesarios y luego simplemente hay que esperar (pueden ser varios minutos) hasta que el equipo ya vuelva a estar operativo.

7.- Espera hasta que se complete todo el proceso.

8.- ¡No te olvides de migrar todos tus datos para no perder tus archivos!

Como ves, el procedimiento no es para nada difícil. En unos simples pasos, podrás regresar a Big Sur y disfrutar de ese sistema operativo hasta que decidas cambiarlo.