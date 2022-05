Cómo recuperar archivos borrados en Windows 10/11

En esta era digital, los archivos digitales se han convertido en posesiones preciadas al nivel de las físicas. Una canción que nos trae recuerdos, una fotografía con los amigos y un documento de trabajo siempre forman parte de nuestro día a día. Por desgracia, a veces borramos esos archivos sin querer o se pierden porque se ha dañado el medio de almacenamiento. Eso nos hace pensar que hemos perdido el archivo, así que nos preguntamos cómo recuperar archivos borrados en Windows 10 y 11.

¿Es posible recuperar estos archivos? La respuesta es que sí que posible en algunos casos, especialmente si lo has borrado de forma sencilla. Para ayudarte a hacerlo, te vamos a explicar tres métodos, empezando por los más sencillos y acabando con un sistema profesional.

Revisa en otras unidades para recuperar archivos borrados en Windows 10/11

Muchas veces, la solución más simple es la más eficaz. A veces tenemos varios medios de almacenamiento por casa, incluyendo varias tarjetas Micro SD que se han quedado en el olvido al comprar otra, pendrives que no se usan e incluso CDs amontonados.

Si se te ha borrado un archivo de tu disco duro principal, es posible que encuentres el archivo borrado en otra unidad. Revisa tus viejos discos duros, tarjetas y CDs y es posible que encuentres algo que parecía perdido.

Utiliza la herramienta de recuperación de Windows 10/11

Si no aparece en esos medios, tendrás que recurrir a herramientas de recuperación de archivos. Estas herramientas buscan en los sectores del disco duro para ver si los archivos no se han sobrescrito. Si no ha sido así, todavía hay opción de recuperarlas.

La primera opción es la herramienta de recuperación nativa de Windows 10 y Windows 11. Tan sólo tendrás que pinchar con el botón derecho en la carpeta donde estaban los archivos y pulsar en “Propiedades”. Allí te saldrá una pequeña ventana con la opción “versiones anteriores”, donde podrás ver lo que había en la carpeta hace unos días. Verás cómo te sale una opción de abrir la carpeta y otra de restaurar, pudiendo así recuperar tus archivos borrados.

Eso sí, esto solamente funciona si se hacen copias de seguridad o puntos de restauración, utilizando esta misma herramienta. Si no lo has hecho, no te aparecerá y tendrás que recurrir a otras soluciones.

Utiliza Stellar Data Recovery Professional para recuperar tus archivos borrados en Windows 10 y 11

Si no has conseguido recuperarlo con los métodos anteriores, tienes que ir más allá y utilizar software profesional. Sin duda, el recuperador de datos más potente para Windows 10 y 11 es Stellar Data Recovery Professional. Han conseguido ser los líderes en el cuidado de datos gracias a sus más de 25 años de experiencia en el sector, con más de 3 millones de clientes en todo el mundo.

Este programa funciona bien para recuperar archivos borrados en Windows 10 en discos duros, tarjetas de memoria, memorias USB formateadas de varias formas e incluso en CDs rayados y quemados. Es compatible con casi todos los medios existentes, pudiendo escanear a fondo ellos y recuperar tus archivos. ¿Recuerdas lo dicho con tus antiguos CDs? Pues podrás escanearlos, aunque parezca que no se leen.

Además, es capaz de recuperar archivos que se han perdido en correos electrónicos que han sido eliminados. Funciona con clientes como MS Outlook o Lotus Notes. Eso es muy útil para volver a conseguir ese correo que pensabas que ya habías eliminado.

El programa tiene tanto una versión gratuita como versiones de pago, con una suscripción anual y muchas mejoras para aumentar las posibilidades de recuperar tus archivos favoritos. Puedes empezar por la versión gratuita para recuperar algunos archivos, optando por las tres versiones de pago si quieres más. Tan sólo tendrás que descargarlo en su página oficial, instalarlo y seguir sus sencillas instrucciones para recuperar tus archivos.

La primera versión de pago es la Standard que ofrece las mismas opciones que la versión gratuita pero de manera ilimitada, sin la limitación de 1GB de datos recuperados.

Le sigue la versión Professional que permite trabajar también con unidades cifradas BitLocker y recuperar sus datos, repara sistemas no arrancables y bloqueados, tiene escaneo profundo y discos duros con sector dañados. Si tu ordenador no arranca o quieres recuperar también tus archivos de CD, es tu mejor opción.

La siguiente es la versión Premium, la cual es capaz de reparar archivos de vídeo y fotografías. Es perfecta para ti si tenías muchos álbumes de fotos y vídeos y los has perdido. Lo mejor de todo es que cuesta casi igual que la Profesional, así que merece la pena tener la opción por un poco más.

La versión Technician funciona en más equipos y trabaja en discos duros en sistema RAID, incluyendo recuperación a bajo nivel. Esta versión es ideal si eres informático y quieres añadir un servicio de recuperación de datos a tus clientes.

Finalmente, mencionar que dispone de la versión Toolkit que además de todas las funcionalidades anteriores, permite la recuperación de disco virtual así como recuperar datos de unidades Linux y Mac (HFS, HFS +, ext2, ext3, ext4).