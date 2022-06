Cómo restaurar datos de Whatsapp Android a Android y de Android a iOS

Seguro que estás entusiasmado por estrenar tu nuevo teléfono. Ya sea Android o sea iOS, comprarte un nuevo terminal es una sensación increíble; sin embargo, a veces se nos olvida algo importante. Se trata de transferir WhatAspp, cómo pasamos los datos de WhatsApp del viejo dispositivo al nuevo, los cuales a veces se cuentan por miles de archivos, conversaciones, fotografías y vídeos.

Los datos no dejan de ser recuerdos, así que es natural querer recuperarlos y tenerlo todo como estaba en nuestro teléfono. ¿Te has comprado un nuevo Android o un iPhone con IOS y quieres restaurar datos de WhatsApp? Pues te vamos a enseñar todas las formas que hay de hacerlo.

Pasar datos de iOS a IOS

Seguro que te estás preguntando si iPhone WhatsApp usa Google Drive para pasar archivos al igual que hace Android. La respuesta es que no, ya que iOS es la competencia directa y utiliza su propia nube de Apple llamada iCloud.

De todos modos, también se pueden pasar datos de iOS a iOS con la misma facilidad. Para ello, debes seguir los mismos pasos, es decir, actualizar a la última versión en el móvil antiguo, ir a configuración/chats/copia de seguridad. Las opciones son idénticas a las de Android, solo que esta vez se guardará todo en iCloud.

Una vez esté realizada, cambiamos la tarjeta SIM, la instalamos en nuestro nuevo iPhone y accedemos con la misma cuenta de iCloud que en el modelo antiguo. Al instalar WhatsApp, nos aparecerá automáticamente la opción de restaurar copia de seguridad, tal y como pasaba en Android.

Restaurar datos de WhatsApp de Android a Android

Pasar los datos de WhatsApp de tu antiguo Android al nuevo es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación a la última versión, pinchar en ajustes/chat/copia de seguridad. Allí podrás crear una copia y subirla a Google Drive, además de configurar la creación de copias de seguridad recurrentes, por si se estropease el teléfono. También podrás escoger qué se guarda dentro de ella, es decir, si decides incluir los vídeos o no, opción que por defecto está desactivada para ahorrar espacio.

Es importante hacer esto sin quitar la tarjeta SIM y sin haber instalado WhatsApp previamente en el nuevo dispositivo. Una vez que esté la copia guardada en Google Drive, es hora de encender el nuevo terminal. Allí deberás entrar con la misma cuenta de Google Drive que utilizabas en tu antiguo teléfono y descargar la última versión de WhatsApp. Al hacerlo, será la propia aplicación la que encuentre la propia copia y la que nos diga si queremos restaurarla.

Si tienes demasiados vídeos, los quieres guardar y no te llega el espacio en Google Drive, tendrás que guardar los vídeos de forma manual. Para ello, vete a la carpeta WhatsApp/WhatsApp vídeos y cópialos al nuevo teléfono utilizando un cable USB. También puedes guardarlos en una micro SD, que insertarás en el nuevo terminal.

Cómo restaurar datos de WhatsApp de Android a iOS y viceversa con iMyFone

Hemos visto cómo transferir WhatsApp dentro de terminales con el mismo sistema operativo, algo que es muy sencillo y que se puede hacer dentro de la misma aplicación. Eso sí, sí iPhone no utiliza Google Drive para hacer las copias y Android no usa iCloud, en teoría no se pueden conservar los archivos si te cambias de sistema operativo de forma oficial.

Por suerte, es posible hacerlo fácilmente con iMyFone, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior. Con ella, podrás restaurar todos tus datos y archivos de Android a iOS y viceversa sin problemas y sin limitaciones, con una tasa de éxito del 100%. El programa se ejecuta en un ordenador y es compatible tanto para Windows como para Mac.

Para hacerlo funcionar, simplemente tienes que conectar los dos dispositivos al ordenador e indicar cuál es el origen y cuál el destino. Una vez que estén reconocidos, simplemente tendrás que pulsar en el botón “transfer” y esperar a que haya completado la copia. Además, podrás hacer copias de seguridad de WhatsApp y guardarlas en el ordenador para usos posteriores, algo útil si no tienes mucho espacio en la nube.

El programa cuenta con una versión gratuita y también con versiones de pago, una para usuarios con hasta 5 dispositivos y soporte y otra versión para técnicos, que te permite tener desde 10 dispositivos hasta dispositivos ilimitados según la versión que compres. Esta versión está pensada para informáticos, los cuales pueden ofrecer este servicio a clientes sin necesidad de atribución. Las licencias se pueden comprar por 1 mes, 1 año o por tiempo ilimitado.