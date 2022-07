WorkinTool VidClipper: un editor de video gratuito que realmente funciona

Con el florecimiento de los videos cortos, la gente tiende cada vez más a hacer videos personales y publicarlos en sus redes sociales. También surge más y más software de producción de video. Desafortunadamente, la mayoría de los editores de video no pueden satisfacer las necesidades de los usuarios, ya sea por su alto coste o porque carece de las funciones demandadas. Si todavía está buscando un editor de video gratuito y efectivo, está en el lugar correcto. Y si lo que quiere hacer son videos delicados, WorkinTool VidClipper puede brindarle la ayuda necesitada.

WorkinTool VidClipper es un software de edición de video todo en uno que está disponible en el sistema Windows. Diseñado de forma gratuita, proporciona a todos los usuarios numerosos materiales de creación de videos y herramientas de edición de videos completas sin ninguna restricción. No solo puede hacer y editar videos, sino que también puede grabar capturas de pantalla con audio, convertir formatos de video, cambiar el texto a audio, comprimir videos, etc. Aunque combina varias herramientas en una sola, sigue siendo fácil de usar para los principiantes. Con su interfaz clara y su llamativa barra de herramientas, los nuevos usuarios pueden usarlo para resolver problemas de video con facilidad. Además, lanzado por una empresa de software profesional y confiable, el editor de video WorkinTool garantiza en gran medida la privacidad de sus datos. No guardará ni enviará ninguno de sus archivos a otros.

Sistemas operativo compatible: Windows 11/10/8/7

Planes y Precios: Completamente gratis por largo plazo

Pros y contras de WorkinTool VidClipper

Pros

100% de uso gratuito

Fácil de operar tanto para principiantes como para profesionales.

Liviano pero poderoso

Cumple con casi todas las necesidades de edición de video

Múltiples elementos de video para seleccionar

Copia de seguridad de videos editados

Libre de virus y anuncios.

Contras

Disponible solo en Windows (macOS y la versión móvil se están explorando ahora)

Necesita conexión de red

Disponible solo en inglés

Funciones clave de WorkinTool VidClipper

Como mencionamos anteriormente, WorkinTool VidClipper posee innumerables funciones. Ahora veamos qué puede cumplir y cómo lidiar con los problemas de edición de video con él.

Crear y editar video

Como característica central de este software, proporciona a los usuarios varias herramientas para hacer y editar un video. Puede agregar texto, transiciones, efectos especiales, animaciones, música de fondo y más. Muchos modelos también están disponibles. Otra ventaja destacada es que puede guardar automáticamente el video editado. Si cierra el software accidentalmente, no perderá el video editado. Aquí hay una breve guía que cubre cómo hacer y editar un video con WorkinTool VidClipper.

Paso 1. Haga clic en Nuevo proyecto para comenzar, luego importe su secuencia de video.

Paso 2. Agregue el metraje al canal de edición, luego agregue elementos adicionales, como música, texto, transición, etc. También puede recortarlo, convertirlo en clips y cambiar la velocidad del video.

Paso 3. Haga clic en Exportar para generar el video. Es factible decidir la claridad en HD, Estándar o Normal y seleccionar el formato como MP4, MOV, AVI, GIF, MP3, etc.

Convertir video

Además de editar videos, también se puede usar para convertir formatos de video. Admite la carga de casi todos los formatos de video. Con solo arrastrar y soltar, puede cambiar el video a un formato MP4 más compatible o convertir el audio al formato MP3. La conversión por lotes también es posible. Puede cargar varios videos para convertir a la vez. Puede comprobar cómo convertir formatos de vídeo y audio con él en el siguiente tutorial.

Paso 1. Seleccione Video Converter en la página de inicio. Luego agregue su archivo a él.

Paso 2. Cargue más archivos, si es necesario, luego haga clic en Convertir todo o convierta uno por uno.

Nota: si desea exportar el video a MOV, GIF, etc., puede tener éxito agregándolo para editarlo y luego enviarlo.

Grabador de pantalla

Sorprendentemente, también hay una grabadora de pantalla en este editor de video. Con esta función, puede crear fácilmente más secuencias de video. También es 100% libre de usar. Y también puede decidir grabar con el sonido del sistema o la voz del micrófono. Permite agregar el video grabado para editarlo directamente de manera realmente sencilla. Aquí está la guía sobre cómo grabar pantallas con WorkinTool VidClipper.

Paso 1. Seleccione Grabador de pantalla en la página de inicio.

Paso 2. Decida cómo grabar (pantalla completa o área específica, sonido, calidad y el formato de salida y la ruta de guardado).

Paso 3. Haga clic en Iniciar para capturar la pantalla.

Comprimir video

Otra característica clave es que puede comprimir extremadamente el video sin perder claridad y formato. Casi todos los formatos de video son compatibles, incluidos MP4, AVI, MOV, WMV, etc. Una ventaja es que puede decidir cuánto reducir y puede obtener una vista previa del video reducido. También permite la compresión por lotes. Simplemente cargue más archivos de video.

Paso 1. Haga clic en Video Compress en la interfaz principal.

Paso 2. Cargue videos desde archivos o agregue carpetas directamente.

Paso 3. Elija cuánto comprimir y obtenga una vista previa del video comprimido, luego haga clic en Toda la compresión.

Otros usos de WorkinTool VidClipper

Combinar vídeos

Dividir vídeos

Eliminar marcas de agua

Recortar imagen del video

Cambiar texto a audio

Extraer la voz del audio

Recortar un video

Acelerar o ralentizar un video

Agregar subtítulos al video

Sumario

WorkinTool VidClipper es sin duda un editor de vídeo eficaz y potente, apto tanto para principiantes como para profesionales. Lo que es más importante, ofrece una prueba gratuita a largo plazo para todos los usuarios sin costes extra adicionales. También puede tener acceso a numerosos materiales de video gratuitos. Considérelo como una herramienta para comenzar a hacer un video delicado y atractivo.