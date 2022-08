El uso de VPN para proteger las operaciones en los bancos online

La seguridad en los bancos online no es suficiente para proteger las cuentas de sus usuarios, por lo tanto, las contraseñas e identificaciones no son los únicos factores que hay que tomar en cuenta durante la protección. Pues, los hackers pueden conseguir la información personal del usuario, acceder y sustraer todo el dinero que se encuentra en ella o al menos gran parte. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, pues, con las pruebas realizadas por Vpnetic.com, estar preparado contra malware, hackers, hasta de redes wifi es una realidad. Solamente tienes que elegir un proveedor confiable, pues algunos blogs suelen recomendar servicios nada seguros que venden la información a los ciberdelincuentes.

Para disminuir el riesgo al emplear este tipo de servicios e ingresar a las cuentas bancarias con total seguridad y confianza, se resumen una lista de las características de los VPN. Entre las opciones aparecen aquellas que ofrecen más seguridad y cuentan con extensas redes de servidores a lo largo del mundo para ingresar a cualquier plataforma bancaria sin importar el lugar.

Guía sencilla para utilizar una VPN e ingresar a una cuenta bancaria

Consigue una VPN segura: es el encargado de proteger la información con un cifrado de nivel extremo y permite ingresar a una cuenta bancaria sin importar el sitio.

Conectarse a un servidor: hay que seleccionar el servidor del país donde está ubicado el banco para eliminar las restricciones geográficas.

Ingresar al sitio web: una vez hecho los dos pasos anteriores, ya todo estará puesto en la mesa, las cuentas a las que el usuario ingrese estarán protegidas con un cifrado de nivel militar.

Razones por las que hay que utilizar una VPN para ingresar a una banco online

Son muchos los riesgos que existen al ingresar desde Internet a una cuenta de banco. Sin embargo, una VPN de excelente calidad protege la información de todos ellos, por lo que permite:

Evita el ataque de hackers que intentan robar datos de acceso: los ciberdelincuentes suelen hacer estafas por phishing (robo de identidad) y spyware para ingresar a la información. También, crean sitios webs falsos de bancos para engañar a las personas y que estas por error envíen los datos bancarios.

Proteger las aplicaciones de bancos para smartphone: es posible que ciertas apps sean hackeadas por tener cifrados poco seguros o un ataque de malware, especialmente en el caso de dispositivos Android o Windows.

es posible que ciertas apps sean hackeadas por tener cifrados poco seguros o un ataque de malware, especialmente en el caso de dispositivos Android o Windows. Proteger el ingreso al banco online en redes wifi no seguras: los ciberdelincuentes pueden atacar las redes wifi públicas y robar información de los usuarios conectados a ellas. También, pueden engañar al usuario para que instale un spyware en su dispositivo móvil e ingresar de esta manera a los datos bancarios.

Atravesar las limitaciones geográficas del banco: cuando los bancos detectan que una persona intenta ingresar desde una dirección IP perteneciente a una región de otro país, estos activan una alerta por fraude y pueden bloquear el acceso a la cuenta bancaria.

Una VPN protege la información con una máscara IP para mantener los datos bancarios seguros en cualquier momento. De este modo, los cibercriminales no pueden hackear a los usuarios y las operaciones bancarias permanecen protegidas en cualquier red. También, mantiene oculta la verdadera ubicación para acabar con las restricciones de zona del banco al que la persona quiere acceder sin importar en donde se encuentre.

ExpressVPN una buena alternativa debido a su seguridad

ExpressVPN es un software con más de 3000 servidores distribuidos a lo largo del mundo que ningún otro proveedor puede igualar, lo que facilita la conexión a un banco sin importar el lugar de acceso. Combinado con la tecnología de enmascarado de IP, permite superar las limitaciones geográficas de cualquier banco u otro tipo de censura. Por ejemplo, sitios con una fuerte restricción como Emiratos Árabes Unidos o China no son rivales para este programa, pues no hay nada más frustrante que un usuario que no puede revisar sus estados financieros por estar fuera del país.

Además de disponer de miles de servidores, ExpressVPN tiene un nivel de seguridad de nivel extremo para mantener la información bancaria protegida en todo momento. Su cifrado de 256 bits empleado ofrece un nivel de protección similar al de la inteligencia de Estados Unidos, de modo que no existe un hacker que pueda superar esta barrera.

También, la tecnología Perfect Forward Secrecy para restaurar la contraseña cada 60 minutos hace que si un hacker logra robar la clave de cifrada, esta codifique datos nuevos y de manera automática cada hora. Por lo tanto, con tantas barreras de protección, la tranquilidad al navegar por un banco es totalmente segura desde la red.