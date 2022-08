En un mundo cada vez más globalizado, los subtítulos adquieren una gran importancia. Afortunadamente hoy en día no es nada complicado añadirlos a tus vídeos, tal como veremos en próximas líneas. Y es que existen programas que permiten hacerlo, siendo un claro ejemplo Filmora.

Antes de profundizar en este tipo de software, toca averiguar por qué es tan importante añadir subtítulos. En primer lugar es destacable que el acceso a los contenidos presentes en el fichero multimedia en cuestión es facilitado a todas las personas, sean cuales sean los idiomas que hablen. Exactamente lo mismo puede decirse de los usuarios que tienen alguna dificultad auditiva.

El hecho de llegar a una audiencia más amplia se traduce en la obtención de múltiples beneficios, sobre todo si se pretende que el mensaje del vídeo cale hondo en la sociedad, sin importar si tiene carácter reivindicativo, publicitario o de otra índole.

Precisamente habiendo mencionado la publicidad llega el momento de sacar a colación otro aspecto por el que es importante añadir subtítulos creativos a tus vídeos: son de gran ayuda para que la gente memorice los contenidos. Así pues, también son esenciales para dar forma a archivos multimedia lectivos.

Consejos para añadir subtítulos

Si desconoces cómo añadir subtítulos creativos a tus vídeos, lo primero que has de saber es que adquiere una gran relevancia la parte que consiste en transcribir de forma manual los contenidos. Si bien es cierto que existen herramientas que lo hacen automáticamente, no hay que olvidarse de esta alternativa que exige más tiempo pero es muy económica al no requerir herramientas.

En caso de que finalmente te decantes por la transcripción manual, no te olvides de llevar a cabo una relectura antes de proceder a la creación de los subtítulos. Así te cerciorarás de que no hay errores gramaticales o de otros tipos.

Tras haber releído todo el texto, llega el momento de empezar a dar forma a los subtítulos. En líneas generales no conviene superar las dos líneas, abarcando cada una de ellas un máximo de cuarenta caracteres. Ten en cuenta que los espacios están incluidos en esa cifra.

Dependiendo precisamente del número de líneas, los subtítulos han de mantenerse en el campo visual del

usuario durante una mayor o menor cantidad de tiempo. Para una única línea son suficientes tres segundos,

aumentando al doble si hay un par de líneas de texto.

En cualquier caso, es fundamental que los subtítulos estén bien sincronizados, correspondiendo su aparición a la mención de frases de cada persona que haga acto de aparición en el contenido multimedia.

A su vez, valora la importancia que adquiere la fuente que utilices para los subtítulos. Hay varias de ellas que suelen recomendarse fervientemente, tales como Arial, Roboto y Verdana.

Sea cual sea la fuente elegida, uno de los aspectos más importantes es sin duda alguna el tamaño del texto. Asegúrate de que no lo estableces demasiado grande, lo cual daría pie a que algunos elementos visuales de las escenas quedasen tapados. Por otra parte, también hay que cerciorarse de determinar un tamaño textual que no sea excesivamente pequeño, ya que entonces podría derivar en dificultades a la hora de leerlo.

Herramientas potentes para crear subtítulos

Gracias a la evolución tecnológica, añadir subtítulos creativos a tus vídeos hoy en día es posible sin requerir conocimientos avanzados, ya que las herramientas que son puestas a disposición de los usuarios destacan por ser bastante fáciles de utilizar. Así lo demuestran algunas como Adobe Express, Kapwing, Rev y Movavi, aunque si lo que quieres es una interfaz intuitiva a más no poder, la mejor opción es la de Wondershare Filmora.

Es con diferencia la herramienta más potente de todas para crear subtítulos, lo cual contrasta con lo sencilla que es. Los subtítulos de tipo cinematográfico pueden ser creados con una facilidad pasmosa y, además, a coste cero. En efecto, estamos ante un programa que es gratuito.

No importa si tu ordenador tiene sistema operativo Windows o se trata de un Mac, ya que en ambos casos podrás utilizar Filmora con tal de crear subtítulos personalizados para tus vídeos.

Los pasos a seguir son sencillos, consistiendo el primero en importar el vídeo a tratar. El hecho de poder arrastrar y soltar el fichero es de agradecer, ya que resulta muy cómodo.

La función ‘Titles’ que aparece en la parte superior de la interfaz permite ir añadiendo y personalizando cada texto, ofreciéndote la posibilidad de elegir el color, tamaño, fuente, opacidad, duración y muchos otros aspectos.

Es destacable que herramientas como Filmora se actualizan constantemente añadiendo nuevas funciones. En el caso de dicho software, recientemente han incluido una función que permite añadir subtítulos de manera automática, debiendo para ello hacer clic en ‘Voz a Texto’. El propio programa se encarga de convertir automáticamente los ficheros tanto de vídeo como de audio a archivos de subtítulos en formato SRT.

El añadido de subtítulos es fácil, rápido y gratis

Como has podido ver, no surgen dificultades de ningún tipo a la hora de añadir subtítulos a tus vídeos. Programas tan intuitivos como Filmora te ofrecen la posibilidad de personalizar hasta el más mínimo detalle, todo ello de manera muy intuitiva y sin tener que pagar para hacer uso de las herramientas.