La novedad de WhatsApp que te permite abandonar grupos sin que los otros se enteren

Los usuarios de WhatsApp podrán abandonar los grupos en silencio, sin notificarles a los demás miembros, además de controlar quién puede ver su estado en línea y bloquear que otros usuarios hagan capturas de pantalla de mensajes efímeros.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que esto ayudaría a que los mensajes de WhatsApp sigan siendo «tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara».

Las nuevas actualizaciones se comenzarán a implementar este mes y serán destacadas en una campaña global que empezará en Reino Unido.

La popular aplicación de mensajería actualmente alerta a todos los miembros de un grupo cuando alguien abandona o lo sacan de una conversación.

Hasta la fecha, WhatsApp no les permitía a sus usuarios salirse de un grupo sin hacer ruido, lo que podía causar incomodidad, vergüenza o drama para aquellos que intentaban salirse o eliminar el grupo sin hacerse notar.

Pero ahora solo los administradores del grupo recibirán una notificación.

Ami Vora, jefe de producto de la compañía, aseguró que la nueva actualización forma parte del enfoque de la plataforma que busca «crear funciones de productos que les permitan a las personas tener más control y privacidad sobre sus mensajes».

Janis Wong, investigadora asociada del Instituto Alan Turing, le dijo a la BBC que siempre es bueno darles a los usuarios más control: «Les gusta y necesitan tener más control».

Pero a menos que se les pida a los usuarios que usen las nuevas funciones o se les informe vía la misma aplicación, su impacto podría ser limitado.

«Si no es el predeterminado, o si no se les solicita a los usuarios que reconsideren sus opciones, entonces no es necesariamente muy útil, si los usuarios no saben que esto es algo que pueden hacer».