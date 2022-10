Fundación Telefónica: conecta a las personas con la nueva empleabilidad

El rápido avance de la digitalización ha provocado que el conocimiento de las nuevas tecnologías sea esencial en todos los sectores y en todas las categorías profesionales. Ha ocasionado, además, un cambio en el ecosistema laboral dando lugar a la creación de nuevos perfiles profesionales, que, hasta hace relativamente poco, eran impensables.

Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, Fundación Telefónica trabaja para dotar a la sociedad de estas habilidades y acercarlas a la nueva empleabilidad. Por ello, promueve, desarrolla e imparte programas formativos digitales sobre los nuevos perfiles que demanda el mercado laboral, reduciendo la brecha educativa.

En 2021 más de 1,2 millones de personas, en los 10 países en los que está presente, se beneficiaron de estos programas y, tienen como objetivo incorporar nuevos contenidos y temáticas.

Conecta Empleo: competencias digitales transversales

El programa de formación digital, Conecta Empleo, ofrece más de 20 cursos tutorizados y de autoaprendizaje para que cualquier persona pueda formarse y convertirse en desarrollador web, experto en ciberseguridad, marketing digital o arquitecto de datos.

Asimismo, Profesionales 4.0, impulsado con el apoyo de CEOE, promueve, a través de conocimientos transversales y competencias específicas, la digitalización de sectores clave productivos de nuestro país. Actualmente se está desarrollando la séptima edición del Nanogrado Construcción 4.0 con el apoyo de la Fundación Laboral de la Construcción, con el que se dota de competencias digitales a sus trabajadores; el Nanogrado de Transporte 4.0, junto a ASTIC y CONFEBUS y, lanzado recientemente, Nanogrado Hortofrutícola 4.0 en colaboración con CEOE y FEPEX, se promueve la aplicación de nuevas tecnologías en este sector.

Campus 42: los empleos del futuro

Campus 42, impulsado por Fundación Telefónica, es una academia de programación que ofrece valores, actitud y aprendizaje. Se plantea un modelo disruptivo de formación para todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral.

En 2019, Fundación Telefónica puso en marcha 42 Madrid, el primer campus de programación en España, al que han seguido Urduliz, en Bizkaia, Barcelona y Málaga, en colaboración con terceros, y está disponible en nada más y nada menos que en 26 países, con más de 15.000 estudiantes. Actualmente, se quiere ampliar y mejorar su rendimiento en España, donde hay un total de 2.000 estudiantes distribuidos en los campus de Madrid, Barcelona, Málaga y País Vasco, con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales en tecnologías como la ciberseguridad, Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain, el IoT, entre otras. Además, se encuentra dentro del ranking del TOP 10 universidades mundiales realizado por WURI, por lo que es considerada una de las universidades más innovadoras del mundo.

El único requisito que exige el campus es ser mayor de edad, lo demás no interesa, está pensado para cualquier perfil de estudiante: desde jóvenes que quieren apostar por una formación innovadora hasta desempleados que quieren dar un giro de 180º a su trayectoria profesional. Otra de las ventajas que ofrece es que es un campus sin barreras, es decir, está abierto siempre, no hay profesores, no hay libros y no hay aulas. ¿Qué más necesitas para inscribirte? Es la oportunidad perfecta para adquirir todas las herramientas necesarias de la programación.

Orientación laboral adaptada a las necesidades de cada persona

Fundación Telefónica forma parte del Hub Mundial de Innovación y Talento digital de Telefónica, que aspira a convertirse en un centro de atracción de la tecnología de vanguardia y de los profesionales de alta cualificación. Para ello, además de los diferentes programas formativos descritos, pone a disposición dos herramientas interactivas gratuitas para quienes no sepan qué estudiar o qué competencias digitales adquirir para mejorar su proyección profesional.

Basado en la IA, el Orientador Profesional Virtual de Fundación Telefónica ofrece, a través de su interfaz conversacional, las carreras digitales que mejor se adaptan por el tipo de perfil consultante, incluyendo los programas formativos de la entidad. A través del Big Data, el Mapa de Empleo de la entidad monitoriza y analiza en todo momento las profesiones y habilidades digitales más demandadas en nuestro país, mostrándolas por provincias, lo que permite al usuario visualizar las tendencias del mercado laboral.