Cómo convertir MP4 a MP3 (Para videos de Facebook)

Las redes sociales son lo de hoy, y cuando se trata de plataformas tan populares como Instagram o Facebook encontrar contenido atractivo no es difícil. Lo complicado es no querer descargar todos para disfrutarlos cuando desees. ¿Has dado con un audio que te gusta y no sabes cómo obtenerlo? Sencillo, en este post te contamos cómo bajar el video y, de paso, convertir MP4 a MP3 con el método más fácil y rápido online.

Cómo convertir MP4 a MP3 de Facebook

Antes de convertir de MP4 a MP3, primeros debes contar con el video en tu almacenamiento y, luego, podrás usar Online AudioConvert para obtener el archivo de sonido que tanto deseas.

Todo el procedimiento que deberás seguir es tan simple, que no te costará repetirlo una y otra vez. Además, las herramientas que mencionaremos a continuación son compatibles con todos los sistemas operativos y equipos, por lo que no debes preocuparte por ello.

Paso 1: Copia el enlace en FB

Entra a la red social como sueles hacerlo y asegúrate de iniciar sesión para poder navegar por ella. De esta forma, puedes desplazarte o buscar el video que te interesa y, seguidamente, presiona “Compartir” o los tres puntos para abrir el menú y seleccionar la opción que te permite copiar el link.

Paso 2: Descarga el video

Ahora, usa el navegador web de tu preferencia para visitar fbvideodown.com/es, la herramienta que te facilitará bajarlo gratis. Para conseguirlo, simplemente pega el enlace en la barra de trabajo, presiona el botón a su lado y sigue el proceso hasta descargar el archivo en MP4.

Paso 3: Ve a Online AudioConvert

Con el archivo MP4 listo, emplea el mismo navegador para visitar la web de Online AudioConvert. Puesto que allí harás la conversión.

Paso 4: Sube el archivo y elige las preferencias

En la página principal verás el área de trabajo, donde puedes arrastrar y soltar el archivo que quieres convertir o utiliza el botón “Elegir Archivos Locales”. Después de agregar los elementos, encontrarás en la parte inferior la pestaña de ajustes, donde debes seleccionar la calidad y el tipo de archivo de audio que deseas obtener.

Paso 5: Convierte y descarga

Ahora todo lo que queda por hacer es presionar el botón para iniciar la conversión. Cada archivo será subido y transformado, mostrándote el proceso con una barra indicadora. Cuando todas las tareas sean completadas, aparecerá un nuevo botón con el que podrás descargar el MP3.

Online AudioConvert, el sitio perfecto para cualquier conversión

Como has visto, al momento de convertir tus archivos de video a audio contar con una herramienta como Online AudioConvert es imprescindible. Y este es un servicio de transformación que podrás aprovechar para muchas otras tareas.

Entre las razones para elegirla están:

Convierte audio a MP3

Online AudioConvert es un programa que puede procesar archivos de video y de audio para transformarlos a un nuevo archivo de sonido versátil. Por lo que, convertir audio a MP3 es una de las muchas posibilidades.

Gratis e ilimitado

El convertidor MP3 es de acceso y uso gratuito, así como ilimitado. No es necesario registrarse, comprar una membresía ni nada similar para disfrutar del servicio ilimitado; es decir, que puedes utilizarlo todas las veces que desees.

Conversiones por lote

Olvídate de repetir el proceso una y otra vez, con esta herramienta puedes agregar más de un archivo y convertirlos al mismo tiempo con los mismos parámetros. Además, no debes esperar que todos se transformen para comenzar a descargarlos.

Personalizable

A diferencia de otros convertidores, tienes la oportunidad de elegir la configuración y las características para tu nuevo archivo. Es sencillo, Online AudioConvert te facilita escoger entre diferentes calidades, así como formatos de audio.

Sin instalaciones

Todo el proceso de conversión es en la web, sin que tengas que instalar programas, extensiones o conseguir permisos especiales. Al ser una herramienta en línea, también es compatible con todos los equipos y sistemas operativos siempre que tengan un navegador web.

Conclusión

No hay mucho más que decir, porque las funciones y los resultados que ofrece Online AudioConvert hablan por sí solos. Usa esta plataforma si quieres un método fácil, rápido y eficiente para convertir video y audio a MP3, de manera gratuita y sin límites. Todo lo que buscas en una herramienta Online AudioConvert lo tiene.