¿Cómo recuperar datos de macOS Ventura dañado?

Aunque no lo creas, perder todos los datos de un sistema o hardware es algo bastante habitual. Y es que un pequeño error puede hacer que perdamos datos muy importantes. Es cierto que no todos los archivos pueden reemplazarse, al menos no fácilmente, pero si has perdido o borrado un archivo irremplazable de manera accidental, puede que aún haya esperanzas de recuperarlo.

Afortunadamente, hoy en día podemos encontrar en el mercado numerosos software de recuperación de datos para Mac, gracias a los cuales, es posible recuperar los datos que hayas perdido, ya sea desde el propio sistema o desde un disco duro externo y un USB. En este sentido, una de las mejores opciones es Stellar Data Recovery Professional for Mac.

Ventajas de Stellar Data Recovery Professional for Mac

Stellar Data Recovery es uno de los mejores softwares de recuperación de datos para Mac. No en vano lleva casi tres décadas ganándose el favor de sus clientes. Gracias a él, es posible recuperar imágenes, documentos, videos, piezas de audio y emails eliminados desde cualquier dispostivo Mac. El único inconveniente es que la edición gratuita no cuenta con capacidad ilimitada de recuperación de datos y que no existe posibilidad de recuperar los datos de un Mac que no se inicia.

Esta herramienta ofrece multiples funciones entre las que destaca el “escaneo profundo”, lo que garantiza hasta el 100% de la recuperación de los datos perdidos usando firmas de archivos. Además, gracias a la personalizaciómn de los parámetros principales, podemos acelerar el proceso de recuperación.

La lista de capacidades de recuperación de datos es impresionante:

Recuperar archivos de la papelera vacía: el software permite restaurar los archivos aunque se haya vaciado la papelera. Para ello, deben usarse las opciones Comando-Mayúsculas-Borrar o Comando-Opción-Mayúsculas-Borrar.

Recuperar datos de un Mac averiado: algunas versiones avanzadas como la Premium y la Professional también pueden ayudar a restaurar los datos de un sistema Mac averiado, incluso si no arranca, mediante un enlace activado sin necesidad de usar ningún dispositivo de arranque externo.

Recuperar datos de una unidad USB de Mac: gracias a esta herramienta, es posible recuperar los datos eliminados de USB-C SSD, etc. Podemos recuperar datos perdidos de cualquier unidad USB que tenga el sistema de archivos APFS, HFS, HFS+, ex-FAT o NTFS y funciona perfectamente también con unidades de almacenamiento de alta capacidad.

Previsualizar los archivos antes de guardarlos: este programa ofrece una vista previa detallada de todos los datos recuperables después de escanear el dispositivo de almacenamiento. Permite visualizar claramente los datos que pueden recuperarse antes de elegir o guardar los archivos.

Recuperar datos de una partición formateada: esta herramienta permite escanear particiones formateadas en el disco de inicio de Mac y en dispositivos de almacenamiento extraíbles para determinar la ubicación de los datos perdidos. Emplea una potente tecnología de escaneo profundo para encontrar los datos usando la firma de archivos, maximizando la recuperación de datos de particiones formateadas.

Recuperar datos de una partición pérdida: los variantes de pago del programa pueden escanear y encontrar las particiones eliminadas o perdidas de las unidades de almacenamiento de Mac, lo que permite la recuperación de datos de dichas particiones. Estas versiones avanzadas pueden recuperar los datos de las particiones perdidas del disco de inicio, disco duro USB-C, unidad portátil, almacenamiento flash, etc.

Cómo recuperar datos con Stellar Data Recovery para Mac

Stellar Data Recovery permite recuperar archivos perdidos a través de tres sencillos pasos: seleccionar, escanear y recuperar.

Selecciona el tipo de archivo y su localización dentro de la unidad.

Escanea la unidad para encontrar archivos eliminados o perdidos.