Mejor programa para recuperar archivos eliminados de la papelera después de vaciarla

¿Cuál es la primera operación que realizamos cuando necesitamos recuperar espacio de almacenamiento en nuestra PC? Bueno, obviamente eliminar los archivos innecesarios, como los duplicados y los archivos basura. Luego, vaciaremos la Papelera de reciclaje para liberar espacio. Eliminar archivos basura de nuestra computadora es una operación muy importante porque, especialmente a largo plazo, mejora significativamente el rendimiento y la fluidez del disco duro o SSD. Esto es algo que no debe subestimarse, especialmente para aquellos que usan computadoras no muy potentes para trabajar.

¿Pero qué sucede si nos damos cuenta demasiado tarde de haber eliminado por error un archivo o documento importante? ¿Existe una solución válida para recuperar archivos eliminados de la Papelera? En este artículo, te explicaré por qué es posible restaurar la Papelera vaciada y también te proporcionaré instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo.

1. ¿Es posible recuperar archivos eliminados de la Papelera?

“¿Es posible recuperar archivos eliminados de la Papelera? la vacié y eliminé archivos importantes por error. ¡Necesito ayuda para recuperarlos! ¿Existe una solución simple para recuperar archivos eliminados de la Papelera después de vaciarla?»

Sí, es posible recuperar archivos eliminados de la Papelera incluso después de vaciarla, pero es necesario utilizar software de terceros para realizar la recuperación tanto en Windows como en macOS. Primero, es necesario comprender cómo funciona la Papelera. La carpeta de la Papelera no es más que un área de almacenamiento temporal para archivos eliminados. Por lo tanto, cuando eliminas un archivo haciendo clic derecho > eliminar, en realidad no lo estás eliminando de forma definitiva, sino que lo estás moviendo y ocultando en la carpeta de la Papelera ($recycle.bin). Los archivos eliminados temporalmente permanecerán en la Papelera hasta que se eliminen manualmente en Windows (vaciar la Papelera) o automáticamente en macOS (configurando un límite de tiempo).

Por supuesto, también existe la posibilidad de eliminar un archivo de forma permanente sin pasar por la Papelera. Para hacerlo, después de seleccionar el archivo, debes utilizar la combinación de teclas Shift + Supr en Windows, Alt + Comando + Suprimir en macOS. Sabiendo esto, antes de pensar en utilizar software para recuperar archivos eliminados de la Papelera, sería conveniente echar un vistazo dentro de ella y, si es necesario, proceder a la recuperación de archivos de la Papelera. Aquí te mostramos cómo proceder:

Recuperar Archivos Eliminados de la Papelera de Reciclaje en Windows 11 (Aún No Vacía):

Localiza el icono de la Papelera de Reciclaje en el escritorio. Accede a la carpeta de la Papelera de Reciclaje haciendo doble clic en su icono. Encuentra y selecciona los archivos que deseas recuperar. Si hay muchos archivos, puedes buscarlos por nombre o extensión. Selecciona el archivo y haz clic derecho en él, luego elige «Restaurar» para recuperarlo en su ubicación original.

Recuperar Archivos Eliminados de la Papelera de Reciclaje en Mac (Aún No Vacía):

Abre la Papelera de Reciclaje haciendo clic en su icono. Encuentra los archivos eliminados que deseas restaurar. Haz clic derecho en el archivo o carpeta relevante. Elige la opción «Restaurar» para recuperar los archivos eliminados en su ubicación original en Mac.

2. ¿Cómo recuperar archivos eliminados de la Papelera?

Existen diferentes formas de recuperar archivos eliminados de la Papelera de Reciclaje, cada una con sus ventajas y desventajas. Algunas requieren una copia de seguridad de los archivos eliminados, otras requieren herramientas profesionales y otras requieren el uso de software de recuperación de datos profesional. Si has hecho una copia de seguridad de tus archivos con Windows o Time Machine, no tendrás problemas para recuperar los archivos eliminados de la Papelera de Reciclaje. Si no tienes una copia de seguridad y tienes cientos de euro para invertir, puedes confiar en empresas especializadas en la recuperación de datos. Si por otro lado, deseas ahorrar tiempo y dinero utilizando un software de recuperación de datos de Papelera de Reciclaje, rápido, económico y fácil de usar, el único método que garantiza excelentes resultados es 4DDiG Windows Data Recovery o 4DDiG Mac Data Recovery.

Esta excelente herramienta, además de recuperar archivos de la papelera de reciclaje, también permite la recuperación de archivos eliminados de PC, discos duros/SSD externos, tarjetas Micro SD y unidades flash USB. También permite, la recuperación de archivos después de restaurar el PC, daños de hardware o infecciones de malware.

¿Cuáles son las características principales de 4DDiG?



Para Windows:

⦁ Recuperación de archivos de la papelera de reciclaje vacía.

⦁ Recupera datos de laptops/PC.

⦁ Recuperación de datos de unidades internas y externas, discos flash USB, tarjetas SD, etc. ⦁ Recupera más de 1000 archivos, incluyendo fotos, videos, documentos y audio.

⦁ Recupera archivos perdidos en PC debido a eliminación accidental, formateo, fallas del sistema, ataques de virus, etc.

Para Mac:

⦁ Recuperación de archivos eliminados de la papelera de reciclaje.

⦁ Recupera cualquier tipo de archivo en todos los Mac.

⦁ Recupera datos de dispositivos externos compatibles con macOS, incluyendo USB, tarjetas SD, cámaras digitales, etc.

⦁ Admite Chip T2, M1, M1 Pro, M1 Max y macOS Ventura.

⦁ Alta tasa de recuperación de archivos eliminados en Mac.

⦁ 100% seguro.

⦁ Solo se necesitan 3 clics para restaurar los datos. No es necesario deshabilitar SIP.

⦁ Escanea y recupera tus archivos rápidamente. Adecuado incluso para usuarios no experimentados.

¿Cómo recuperar archivos eliminados de la papelera de reciclaje vaciada en Windows?

2.1 Descarga, instala y ejecuta 4DDiG.

En primer lugar, es necesario descargar e instalar el programa antes de proceder a la recuperación de archivos eliminados de la Papelera de Reciclaje.

2.2 Después de la instalación, ejecuta 4DDiG y, desde la interfaz principal, donde se solicita que selecciones una ubicación para comenzar a recuperar datos, selecciona la [Papelera de Reciclaje]. Luego, procede haciendo clic en el botón [Escanear].

2.3 El programa te permite seleccionar qué tipos de archivos someter a escaneo y, por lo tanto, a recuperación. Puedes seleccionar Fotos, Videos, Documentos, Audio y Otros tipos de archivos.

2.4 Después de hacer clic en escanear, 4DDiG, gracias a su potente algoritmo de búsqueda, analizará la unidad seleccionada para encontrar los archivos eliminados. Si lo desea, durante el proceso, puede pausar o, si ha encontrado el archivo que desea recuperar de la papelera de reciclaje, detener el escaneo.

2.5 Después de completar la exploración, desde la interfaz principal puede elegir si desea tener una Vista de Árbol, donde estarán presentes las carpetas de la Papelera de Reciclaje, archivos eliminados, archivos existentes, ubicación perdida, archivos RAW y archivos con etiquetas. O puede elegir la Vista de Archivos para revisar todos los archivos que han sido eliminados, como fotos, videos, documentos, etc. Además, si necesita encontrar un archivo específico, puede usar la opción de Filtros en la barra superior derecha.

2.6 ¡Estamos casi terminando! En el último paso, tenemos la opción de acceder a la vista previa del archivo que queremos recuperar y, si estamos satisfechos, proceder a recuperar los archivos eliminados de la Papelera de Reciclaje. Para hacerlo, vamos al panel izquierdo, seleccionamos el archivo que deseamos ver en vista previa y hacemos clic en el botón [Recuperar] en la esquina inferior derecha para guardar el archivo en una ubicación segura.

¿Has visto lo fácil que ha sido recuperar archivos eliminados de la papelera sin necesidad de gastar cientos de euros innecesariamente? Antes de sacar conclusiones, quiero darte un valioso consejo. Tan pronto como te des cuenta de que has eliminado permanentemente un archivo importante de la papelera o de cualquier otra ubicación, es importante actuar lo antes posible, por lo tanto, no debes usar la computadora para evitar sobrescribir los datos que queremos recuperar más tarde.

¿Y si tuvieras una Mac? No hay problema, puedes usar la guía de video de 4DDiG Recuperación de Datos Mac disponible en esta dirección

Conclusión

Recuperar archivos eliminados de la papelera vaciada en Windows o macOS no es complicado en absoluto, de hecho, simplemente necesitas conocer y usar el software correcto para ahorrar tiempo y dinero. 4DDiG Recuperación de Datos Windows y 4DDiG Recuperación de Datos Mac son dos excelentes programas capaces de recuperar archivos eliminados de la papelera vaciada en solo 3 sencillos pasos. Pero no solo eso, gracias a sus poderosos algoritmos y una sofisticada inteligencia artificial, el software desarrollado por Tenorshare puede recuperar archivos eliminados en cualquier condición (eliminación accidental, daño de hardware, ataque de virus) y en cualquier dispositivo interno o externo (PC, Mac, SSD, HHD, SD, USB). En resumen, 4DDiG Recuperación de Datos es una herramienta excepcional que debes tener siempre a mano. Pruébalo, estamos seguros de que quedarás entusiasmado.