Proteger sus datos puede ser fácil con las herramientas adecuadas

En cuanto te conectas a Internet, empiezas a construir tu perfil digital. Por supuesto, esta acción no es necesariamente consciente. Puede que no tenga ni idea de que determinadas empresas recopilan su información y la utilizan para identificarle. Por ejemplo, los anuncios que ves en Internet están directamente influidos por tus hábitos de navegación. Los anunciantes determinan sus intereses y explotan esta información para venderle algo.

¿Y usted qué hace? ¿Hay algo que pueda utilizar para proteger su identidad, asegurar sus datos confidenciales y continuar sus actividades en línea sin preocupaciones?

No hace falta ser un experto en ciberseguridad para proteger tus datos. Es muy fácil. Aquí tienes las herramientas que necesitas para asegurar tu dispositivo y proteger tu privacidad en Internet.

Utilizar la aplicación Remote Finder

Hay muchas aplicaciones gratuitas de búsqueda remota en Google Play Store y Apple App Store. Instala una fiable y configúrala. Es una herramienta práctica que puedes utilizar cuando extravíes tu dispositivo en casa o en la oficina. Úsala cuando pierdas el teléfono o te lo roben para inutilizarlo ante cualquiera que lo tenga en sus manos. Hay una práctica función que borra los datos de tu dispositivo, que puedes utilizar cuando te convenga.

Utilice el cifrado de datos predeterminado de su sistema operativo

Todos los sistemas operativos de uso común tienen soporte integrado para el cifrado de datos. No existe una protección definitiva contra los ciberataques, ya que los hackers siempre consiguen encontrar una puerta trasera y acceder a los datos. Aun así, está en tu mano hacer que sus esfuerzos sean inútiles o tan difíciles como sea posible. Puedes hacer que los datos sean inutilizables para ellos incluso si consiguen hacerse con ellos.

Todos los sistemas operativos de uso común llevan incorporada una función de cifrado de datos que puedes activar. Puedes elegir en qué unidades aplicar el cifrado y proteger los datos que consideres más valiosos. A partir de ese momento, sólo tú podrás acceder a los datos. Los intrusos pueden encontrar la forma de llegar a tus datos, pero no podrán leerlos.

Los dispositivos móviles modernos también disponen de esta función. También puedes activar el cifrado de datos en tus dispositivos móviles para un nivel extra de seguridad.

Instale un programa antivirus

Hoy en día, las herramientas de software antivirus son imprescindibles. Mantendrán tu dispositivo limpio de virus, códigos maliciosos, troyanos y todo tipo de programa maligno. Estas herramientas funcionan en piloto automático y no es necesario dedicar tiempo a configurarlas. A diferencia de sus predecesores, los antivirus modernos ofrecen protección en tiempo real.

No dudes en tener un antivirus instalado en todos tus dispositivos. Pueden resultarle especialmente útiles si utiliza con frecuencia memorias USB. Éstas se utilizan a menudo para la propagación de virus informáticos, lo que puede evitar fácilmente. Por último, no hace falta que inviertas en herramientas antivirus premium. Hay muchas opciones gratuitas que harán el trabajo, al menos para uso personal.

Activar cortafuegos

Un cortafuegos es una herramienta de software que le permite controlar el tráfico entrante y saliente. Estas herramientas bloquean automáticamente los puertos de hackers y aplicaciones maliciosas, que suelen utilizarse para establecer una conexión con su dispositivo. Los sistemas operativos más populares tienen cortafuegos integrados, que puedes activar fácilmente para proteger tus datos de robos o secuestros. ¿VPN qué es? Es una gran solución para proteger tus peticiones y evitar el espionaje. Cifra el tráfico y protege tu dirección IP de filtraciones.

Proteja su comunicación con una aplicación específica

Ya sea para uso personal o profesional, utilizamos aplicaciones de chat a diario. Compartimos documentos, vídeos, imágenes e información con nuestros amigos y colegas a través de estas aplicaciones confiando en la seguridad del proveedor de servicios para proteger nuestros datos. Se trata de una mala práctica, al menos en los círculos de ciberseguridad.

Existen muchas aplicaciones que ofrecen chats seguros y cifrados. Sin embargo, también hay aplicaciones de chat creadas específicamente para proporcionar vídeo y mensajería seguros de extremo a extremo. Considere la posibilidad de utilizarlas para mejorar su juego.

Con estas herramientas, podrás añadir capas de seguridad adicionales y proteger tus datos de ciberataques. Tenga en cuenta que estas herramientas son sólo un segmento de su seguridad en línea. La parte más importante eres tú: aplica el sentido común cuando estés en Internet para mantenerte seguro. No visites sitios web sospechosos, no hagas clic en enlaces de correo electrónico de fuentes no verificadas ni instales en tu smartphone todas las aplicaciones que te parezcan interesantes.