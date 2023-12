La inteligencia artificial lo alterará todo: empezando por el arte y el entretenimiento

ChatGPT se lanzó al público hace poco más de un año. Se convirtió en la aplicación más rápidamente descargada de la historia, alcanzando más de 100 millones de usuarios en sólo unos meses. Actualmente, la empresa que está detrás de ChatGPT, OpenAI, ha visto cómo su valor se disparaba. Sin embargo, debemos recordar que no se trata sólo de ChatGPT; hay muchos otros productos de IA que revolucionarán todas las industrias. Según los expertos, la IA lo revolucionará todo, desde cómo hacer la compra por Internet hasta cómo estudian los niños en la escuela.

Pero también hay mucho miedo en torno a la IA. Algunos expertos creen que la tecnología pronto afectará a los puestos de trabajo y provocará un desempleo masivo en determinados sectores, aunque otros afirman que es demasiado pronto para ser tan pesimistas. Sin embargo, cada vez está más claro que uno de los sectores que primero se verá alterado es el del arte y el entretenimiento.

En este artículo analizaremos algunas de las formas en que esto ocurrirá. De hecho, los ejemplos que damos se basan en tecnología de IA que ya está disponible. Los ejemplos no pretenden sugerir que todos estos cambios sean positivos. Además, prevemos que se produzcan reacciones en contra de la disrupción.

IA y el sector del cine y de la televisión

Una de las aplicaciones más controvertidas de la IA será la producción de cine y televisión. Las recientes huelgas en Hollywood se basaban precisamente en esa premisa. Sobre todo los guionistas están indignados porque los directivos de los estudios quieren empezar a utilizar la IA para escribir los guiones. Es comprensible que estén enfadados. Uno de los principales motivos de discordia no es la tecnología en sí, sino el hecho de que deba entrenarse con guiones creados por humanos. También se está empezando a vislumbrar cómo puede utilizarse la IA para sustituir a los actores. Una startup llamada Wonder Dynamics está creando una tecnología que permitirá a los usuarios sustituir a los actores en las películas, con sólo pulsar un botón.

IA y juegos

El sector del videojuego es quizá el que verá el mayor impacto inicial de la IA. Además, se trata del uso menos controvertido de esta tecnología. Hoy en día, la industria del videojuego es amplia y variada, y va desde los juegos para descargar hasta los discos físicos que colocas en tu consola. Con la IA cambiarán tanto el contenido de los juegos, haciéndolos más personalizados y adaptables, como la forma de crearlos. La tecnología aún no es perfecta, pero es muy probable que dentro de unos años todo el mundo disponga de las herramientas necesarias para crear sus propios juegos y mundos de juego.

IA y música

Hace unas semanas, los miembros de Los Beatles utilizaron la IA para producir el último tema de la banda. La mayoría de los fans quedó satisfecha con el resultado final. Pero, ¿qué pasaría si se utilizara la IA para crear nuevas canciones de Elvis Presley? ¿Sería ético? La tecnología está ahí, y ha sido apoyada por empresas como YouTube, que está probando Lyria, una aplicación de IA que crea música y puede imitar las voces de los artistas. Hay músicos que se enfadan por ello, mientras que otros abrazan la tecnología. Algunos de ellos argumentan que elimina el «alma» de la música.

IA y arte

OpenAI también ha creado una herramienta llamada MidJourney, que crea arte a partir de instrucciones. Por ejemplo, si le dices que genere una imagen de un jardín al estilo de Vincent Van Gogh, puede hacerlo. Puede argumentarse que hay un caso de uso ético para esto. Se podría, por ejemplo, ayudar a los animadores de programas de televisión como Los Simpson. Sin embargo, a la hora de crear arte, como la música, cabe preguntarse si se arranca el alma del proceso. En definitiva, ¿realmente podemos separar el arte del artista?

Conclusiones: Polémica y cuestiones existenciales

En los párrafos anteriores sólo hemos mencionado algunas de las repercusiones que tendrá la IA en el arte y el entretenimiento. No cabe duda de que algunos elementos serán muy polémicos. No obstante, otras áreas, como añadir personalidades únicas a los PNJ (personajes no jugables) de los videojuegos, serán populares. Pero en términos generales, el uso de la IA en las artes y el entretenimiento parece que va a causar mucha rabia. Nos hará reflexionar sobre lo que se supone que significa el arte en primer lugar.