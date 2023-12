Cada vez más YouTubers están usando este editor de videos online gratis

Hay tres cosas que YouTube quiere que hagas a cambio de impulsar tu canal en su algoritmo. La primera es crear videos de mayor calidad. La segunda es crear videos con mayor frecuencia. Y la tercera es publicar shorts. Si haces estas 3 cosas, tu canal de YouTube va a subir como la espuma, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Para mejorar en cualquiera de ellas tendrás que dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo. ¡Y aún más para mejorar en las tres!

Por ejemplo, si quieres pasar de publicar un video por semana a publicar dos, vas a tener que dedicar el doble de tiempo a crear videos. Y todavía más si quieres mejorar la calidad de cada uno de estos videos. Y a esto habrá que sumar el tiempo extra que necesitarás para trabajar y publicar tus shorts. ¡Es una locura! Muy pocos influencers disponen del tiempo y la energía para hacer todo esto, pero hay un secreto que puede ayudarte a lograrlo.

Se trata de CapCut Online, y consiste en una plataforma de edición todo-en-uno con la que vas a poder crear los mejores videos de YouTube en mucho menos tiempo que el que te tomaría trabajar en ellos con un editor de videos tradicional. ¡Y, además, con una calidad muy superior! Vamos a mostrarte Todo lo que esta nueva plataforma es capaz de hacer por tu canal de YouTube, y desde ya te anticipamos la mejor de sus características. ¡Es 100% gratis!

Crea miniaturas de YouTube increíbles con solo un par de clics

Vamos a empezar por las plantillas de imágenes para tus miniaturas de YouTube. CapCut Online cuenta con miles de plantillas para crear estas miniaturas, así que puedes buscar cualquier tema que tenga relación con tus videos y encontrarás toda clase de plantillas editables con las que vas a poder trabajar para crear tu thumbnails. ¡Las hay de todos los temas, y puedes personalizarlas como quieras para adecuarlas a tu canal!

El editor de fotos gratis de CapCut Online te permite pulsar sobre cualquiera de los elementos que ves en la imagen para retocarlo utilizando menús emergentes realmente intuitivos. Puedes cambiar el tamaño de cada elemento, editar los textos que ves en pantalla, reemplazar las fotos que vienen por defecto, modificar los colores y mucho más. ¡La variedad de opciones para crear tus miniaturas perfectas es casi ilimitada!

Edita tus videos gratis con una interfaz de ‘arrastrar y soltar’

Esta interfaz tan fácil de usar es la misma que te encontrarás a la hora de trabajar con tus proyectos de edición de video. Si ya dominabas o tenías nociones sobre el funcionamiento de los editores de video tradicionales, entonces CapCut Online te resultará increíblemente fácil de usar. Su interfaz está mucho mejor organizada, y casi todas las tareas se pueden hacer con solo un clic. ¡Además, cada menú es autoexplicativo!

En la parte lateral izquierda de la pantalla tendrás todas las herramientas que puedes usar para retocar los videos. Los youtubers suelen preferir los efectos porque ofrecen resultados mucho más dinámicos que los filtros. Hay cientos de efectos disponibles, y puedes explorarlos siguiendo sus categorías temáticas o buscándolos de forma directa en la parte superior de la barra de herramientas.

Este potente convertidor de videos online también incluye una extensa selección de textos prediseñados con los que vas a poder dar un énfasis mucho mayor a todos tus videos. Hay texto de todas las formas y colores, y, además, puedes pulsar sobre ellos cuando están en el área de trabajo para acceder a sus opciones de configuración y ajuste. ¡Todos los textos son por completo personalizables!

Aprovecha la IA para mejorar tus procesos de edición

La edición de tus videos de YouTube puede ir un paso más allá con CapCut Online gracias a su poderoso sistema de inteligencia artificial. Este sistema es capaz de realizar tareas avanzadas con solo un clic, incluyendo la eliminación de los fondos mediante IA. Esta herramienta te permite detectar de forma automática los elementos principales del video y descartar el resto, así que funciona con una potencia mucho mayor que la de un chroma key.

Incluso tendrás a tu disposición una herramienta de ‘retoque’ que detectará automáticamente los rostros en la imagen y te ofrecerá un sinfín de parámetros para retocarlos y mejorar su apariencia. Entre esos parámetros están los retoques de la sonrisa o la nariz, la aplicación de maquillaje artificial, la iluminación de la cara, el blanqueo de los dientes o la eliminación de las sombras bajo los ojos. ¡Nunca antes te habrás visto tan bien en tu propio canal!

¡Haz que tu canal de YouTube dé un paso adelante con CapCut Online!

Con todas las herramientas que acabamos de ver, ¡seguro que ya estás imaginando todo lo que podrías hacer en tu canal de YouTube! Y lo mejor que en todo este recorrido no te has encontrado en ningún momento con una interfaz complicada, herramientas de configuración manual o complejos parámetros de edición. ¡No hay nada de eso en CapCut Online! Simplemente disfrutarás de herramientas avanzadas que funcionan a la perfección con un clic.

Además, CapCut Online es gratis. No tienes que hacer ningún pago para comprar esta suite de edición de videos y fotos. No tienes que suscribirte con un plan mensual o anual. No tienes que pagar para acceder a las herramientas más avanzadas de la plataforma. Lo único que necesitas es registrarte en su web con tu correo electrónico, y, en cuanto lo hagas, tendrás pleno acceso a todas sus características para trabajar gratis y en la nube. Así que… ¿a qué esperas?