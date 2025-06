Consejos para purgar el disco duro del Mac

Puede que alguna vez te hayas encontrado en la situación de tener que eliminar archivos de tu Mac para conseguir suficiente espacio a la hora de realizar la instalación de un software de gran tamaño. Es más, en ocasiones, incluso después de eliminar varios gigabytes de almacenamiento, todavía sigues teniendo problemas.

En este artículo hablaremos sobre el espacio purgable en tu computadora Mac. Qué significa exactamente, cómo puede afectar a tu sistema y algunos tips para administrar de forma manual este tipo de almacenamiento.

¿Qué es el espacio purgable en una Mac?

A partir de macOS Sierra, Apple introdujo una nueva categoría de espacio de almacenamiento que se puede ver al activar la función “Optimizar almacenamiento del Mac”. Este espacio de almacenamiento purgable es el que el sistema puede habilitar automáticamente cuando se necesita. Pero todos los archivos que ocupan este espacio purgable cumplen dos condiciones:

Tienen cierta antigüedad, y durante mucho tiempo no han sido utilizados. Están almacenados en tu iCloud Drive, por lo que su eliminación no tendrá ningún impacto inmediato, y podrás volver a descargarlos fácilmente cuando los necesites.

¿Cómo borrar el espacio purgable en una Mac?

Tu sistema macOS solo eliminará el espacio purgable cuando necesites almacenamiento adicional. Por ejemplo, si intentas descargar un archivo de gran tamaño que el sistema reconoce como incompatible con las condiciones actuales, macOS eliminará los datos purgables para liberar espacio para la descarga.

También puede haber situaciones en las que sepas de antemano que necesitarás todo el espacio de almacenamiento posible. Por ejemplo, que vayas a editar muchos archivos de vídeo grandes y no quieras encontrarte con limitaciones de espacio en mitad de la tarea.

Para estos casos, algunos tips pueden serte muy útiles.

1. Reinicia tu equipo

Aunque es la típica solución que se utiliza para resolver muchos de los problemas del día a día, reiniciar tu Mac es una forma efectiva de que el espacio purgable de tu equipo se libere de forma automática. Sólo abre el menú y haz clic en “Reiniciar”.

2. Habilita la función “Optimiza el almacenamiento”

Si quieres que macOS elimine los archivos purgables cuando sea necesario, asegúrate de activar la opción para optimizar este proceso. Puedes hacerlo en los ajustes de almacenamiento, en la sección “Recomendación”, desde donde podrás activar cualquier opción que quieras que se sincronice con iCloud.

3. Elimina archivos basura

Puedes utilizar aplicaciones de mantenimiento para borrar los archivos basura de tu equipo, y liberar espacio de almacenamiento para tus archivos más importantes. Estas herramientas son seguras, y sólo eliminan aquellos archivos antiguos que ya no necesitas, manteniendo intactas las funciones del sistema. Eso sí, te recomendamos consultar la guía más reciente de este tipo de apps para realizar el proceso de forma correcta, y recuperar satisfactoriamente el espacio purgable de tu Mac.

4. Elimina archivos de caché

Aunque es aconsejable utilizar herramientas que garantizan que los sistemas del archivo no se verán afectados, también es posible borrar el espacio purgable eliminando la caché manualmente a través del Finder. Ve a la carpeta “Biblioteca”, luego a “Cachés”, y borra los archivos que no necesitas. No debes eliminar las carpetas, sólo los archivos dentro de ellas, y verifica bien lo que vas a eliminar para evitar destruir archivos vitales para el funcionamiento de macOS.

Tu Mac, tu espacio

Estos tips te permitirán volver a tomar el control de tu equipo, y conseguir el espacio suficiente para editar los vídeos grandes, instalar los juegos más pesados, o incluso crear una nueva partición en tu disco duro.