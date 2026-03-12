Cabolo, la única IA que elimina la dependencia de la nube y protege los contenidos desde su origen

En un mundo hiperconectado en el que todo parece destinado apoyarse en la nube, una tecnología italiana va en la dirección contraria, y precisamente por eso está llamando la atención de instituciones, empresas y medios de comunicación. Se llama Cabolo, la solución desarrollada por Cedat85 para gestionar de forma segura los contenidos generados durante reuniones, sesiones informativas operativas, interrogatorios, conferencias y en todos aquellos contextos en los que la confidencialidad no es un paso final, sino el punto de partida.

Hoy la parte más valiosa de la información no nace en los documentos, sino en la voz: en las reuniones, en los intercambios operativos, en los momentos en los que se forman decisiones y responsabilidades. Preservar estos contenidos en el lugar donde se generan se ha vuelto imprescindible. Si queremos construir un futuro digital realmente fiable, debemos partir de lo hablado y protegerlo antes de que salga del perímetro de quien lo genera», subraya Gianfranco Mazzocoli, CEO de Cedat85.

Cabolo trabaja sin internet, haciendo posible un entorno donde se pueden grabar y procesar audio y vídeo directamente en local, transcribirlos, archivarlos, organizarlos, estructurarlos y hacerlos inmediatamente consultables. Sin servidores externos, sin nube, sin riesgos de interceptaciones o fugas de información. Solo IA en local, cifrado avanzado y control total por parte de la organización. Además, Cabolo transcribe y subtitula en tiempo real para acelerar el trabajo con contenidos audiovisuales.

Esta opción contraria a la corriente dominante —el retorno de la IA a una dimensión física y privada, cercana a las personas y alejada de la web— es lo que llevó a Gartner a incluir a Cedat85 entre los actores europeos más relevantes en el ámbito de la IA aplicada a la voz. Un resultado basado en más de cuarenta años de experiencia en el tratamiento del lenguaje natural y en un principio sencillo pero revolucionario: hacer que la tecnología sea potente, pero sobre todo fiable, segura e inviolable.

La fuerza de Cabolo está en su versatilidad. El dispositivo puede colocarse sobre la mesa de una reunión, conectarse a un sistema de audio profesional, integrarse con Teams o Zoom, o insertarse en una sala de control gracias al protocolo Dante, que permite gestionar muchos canales de audio al mismo tiempo. La IA reconoce a los participantes, organiza automáticamente los contenidos y los archiva con criterios claros y navegables, y todo ello necesidad de acceso a Internet: una ventaja crucial en los tribunales, en la defensa, en las actividades investigadoras, en los consejos de administración, en las universidades, en eventos internacionales y, en general, en todas aquellas situaciones en las que el origen de la decisión comienza de forma oral.

«A diferencia de las soluciones online habituales, Cabolo es un ecosistema offline diseñado específicamente para la gestión combinada de audio, vídeo y texto. Su punto fuerte reside en incorporar la inteligencia artificial a un entorno completamente privado, gracias a una ingeniería diseñada para procesar, archivar y sintetizar información con total seguridad. Al funcionar íntegramente a nivel local, Cabolo ofrece un espacio de trabajo seguro y autónomo en el que la soberanía de los datos sensibles permanece en manos del usuario. Y gracias a una IA que incluso puede aprender de su usuario, Cabolo mejora constantemente sus prestaciones, ofreciendo la máxima eficiencia con un consumo energético hasta diez veces inferior al de las soluciones en la nube y con un impacto medioambiental mínimo», explica Enrico Giannotti, Managing Director de Cedat85.

La nueva generación presenta herramientas diseñadas para profesionales que necesitan trabajar rápidamente con contenidos: resúmenes inteligentes, resúmenes de conceptos clave, informes automáticos y funciones de edición para eliminar redundancias y mejorar la legibilidad. Y con «Insights», Cabolo también ofrece una visión analítica de todo el material recopilado, señalando las prioridades y los problemas mediante una lógica inmediata e intuitiva de semáforo.

No sorprende que la suite sea muy apreciada en entornos de alta sensibilidad: desde las instituciones europeas hasta los grandes grupos internacionales, pasando por el sector judicial, donde Cabolo Interview Kit – dotado de cifrado de 4096 bits y watermark digital – es ya una herramienta cotidiana en los procedimientos introducidos por la Reforma Cartabia en Italia, que prevé el registro obligatorio de todos los interrogatorios.

Un reconocimiento relevante llegó en 2024, cuando Cabolo fue invitado a la reunión ministerial del G7 sobre Industria, Tecnología y Digital en Trento para contribuir a los trabajos sobre la Declaración internacional para una IA ética y responsable. Una señal clara: la gestión segura y local de los datos ya no es un nicho para expertos, sino uno de los terrenos estratégicos de la innovación global.

Cabolo demuestra que se puede innovar sin renunciar al control. En una época hiperconectada, vuelve a poner en el centro la idea de que los datos valen más cuando permanecen donde nacen – en manos de quien los genera –. Y lo hace con la solidez de una tecnología ya adoptada por realidades importantes como: Ministerio de Justicia de España (Dirección general de la transformación digital de la administración de Justicia), Ministerio de Justicia, de la administración y de la transformación digital de Croatia, Federal Executive Council Nigeria, Royal Devon University (Devon, UK), Masaryk University (Brno, Chequia), Istituto Poligrafico dello Stato italiano, SEA Aeroporti di Milano, Tribunal de Turín, Consejo Regional del Friuli-Venezia Giulia, Allianz. Un recorrido que fue premiado en 2021, cuando las soluciones de Cedat85 conquistaron, mediante una licitación global, el Parlamento Europeo, proporcionando la gestión en tiempo real de los contenidos de las sesiones plenarias en las 24 lenguas de la Unión.