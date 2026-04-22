Las mejores impresoras del mercado según expertos en tecnología

Encontrar el equipo de impresión adecuado puede ser un reto si no conoces qué modelos destacan realmente en cada segmento. Ya sea para montar una pequeña oficina en casa, imprimir fotografías de alta resolución o simplemente tener un equipo de apoyo para documentos esporádicos, elegir entre las mejores impresoras es fundamental para no disparar el coste por página a largo plazo. A continuación, analizamos los equipos líderes divididos en tres categorías clave para que tu inversión sea rentable y se ajuste a tu volumen de impresión real.

Ranking de 3 las mejores impresoras por calidad-precio

Si tu presupuesto es ajustado pero no quieres renunciar a la fiabilidad, estos modelos destacan por ofrecer un excelente equilibrio entre su precio de compra y el mantenimiento de los consumibles a lo largo de su vida útil.

Brother HL-L2350DW

Esta impresora láser monocromo es una auténtica leyenda en oficinas domésticas y pequeñas empresas. Su enfoque es claro: imprimir documentos de texto en blanco y negro de forma rápida, barata y sin complicaciones. No escanea ni imprime a color, pero su rendimiento mecánico la hace prácticamente indestructible en entornos de trabajo intenso.

Ventajas

Velocidad de impresión excelente, alcanzando hasta 30 páginas por minuto.

El tóner de recambio tiene un precio muy competitivo, reduciendo drásticamente el coste por copia.

Incluye impresión a doble cara automática y conectividad Wi-Fi muy estable.

Desventajas

No permite escanear, copiar ni imprimir en color.

La pequeña pantalla LCD de una sola línea resulta anticuada y poco intuitiva para configuraciones complejas.

HP DeskJet 2720e

Si buscas una impresora barata para salir del paso, imprimir billetes de avión o los deberes del colegio, este modelo de inyección de tinta es la puerta de entrada perfecta. Es un equipo multifunción muy básico, pero que incluye funciones inteligentes y conectividad inalámbrica a un precio de derribo.

Ventajas

Precio de compra extremadamente bajo, ideal para presupuestos muy ajustados.

Configuración rápida y sencilla desde el teléfono móvil a través de la app HP Smart.

Compatible con el servicio HP Instant Ink, lo que ayuda a ahorrar si imprimes de forma regular.

Desventajas

Los cartuchos originales sueltos son caros y tienen poca capacidad si no usas el servicio de suscripción.

Velocidad de impresión lenta y materiales de construcción de plástico bastante endeble.

Canon PIXMA TS5350

Un equipo todoterreno excelente para el hogar. Esta multifunción de inyección de tinta equilibra muy bien la calidad de los textos negros con la capacidad de imprimir fotografías bastante dignas. Es perfecta para estudiantes universitarios o familias que necesitan versatilidad sin realizar un gran desembolso.

Ventajas

Muy buena calidad en la impresión fotográfica gracias a su sistema de cartuchos FINE.

Diseño compacto, moderno y disponible en varios colores, con una barra de estado LED muy visual.

Manejo de papel versátil, con alimentación trasera y cassette frontal.

Desventajas

Utiliza un sistema de dos cartuchos (negro y tricolor), por lo que si se gasta un solo color, debes cambiar el bloque entero.

El consumo de tinta en ciclos automáticos de limpieza es algo elevado.

Tabla comparativa de impresoras por calidad-precio

Modelo Tecnología Punto Fuerte Uso Ideal Brother HL-L2350DW Láser Monocromo Velocidad y bajo coste por copia Oficina doméstica, solo documentos HP DeskJet 2720e Inyección de Tinta Precio de compra inicial muy bajo Uso esporádico, impresión básica Canon PIXMA TS5350 Inyección de Tinta Equilibrio texto/foto Estudiantes y familias

Ranking de las 3 mejores impresoras multifunción calidad-precio

Si tu flujo de trabajo exige digitalizar documentos, realizar copias rápidas y enviar faxes, necesitas un equipo todo en uno de alto nivel. En este segmento, la integración del alimentador automático de documentos (ADF) y la velocidad de procesamiento del escáner son determinantes.

HP OfficeJet Pro 9010e

Una auténtica bestia para el teletrabajo y las pequeñas oficinas. Esta multifunción de inyección de tinta está diseñada para soportar cargas de trabajo intensas, ofreciendo velocidades que compiten directamente con las impresoras láser de gama media, sumado a unas herramientas de digitalización en la nube impecables.

Ventajas

Escaneo a doble cara de una sola pasada automático, ahorrando muchísimo tiempo.

Integración perfecta con servicios en la nube a través de la pantalla táctil o la app móvil.

Alta velocidad de impresión tanto en blanco y negro como a color.

Desventajas

El proceso de configuración requiere crear una cuenta de usuario obligatoria en HP.

Ocupa bastante espacio en el escritorio en comparación con modelos domésticos estándar.

Brother MFC-J4340DW

Este equipo multifunción destaca por su robustez y su enfoque en la economía a largo plazo. Pertenece a la gama All in Box de Brother, lo que significa que incluye cartuchos de gran capacidad capaces de imprimir miles de páginas antes de requerir un reemplazo. Es ideal para pymes que digitalizan facturas y contratos a diario.

Ventajas

Cartuchos de tinta de muy alto rendimiento que reducen enormemente las intervenciones del usuario.

Bandeja de entrada de papel de gran capacidad (150 hojas) y un ADF muy fiable.

Calidad de construcción sólida, pensada para resistir el trato duro de una oficina.

Desventajas

La pequeña pantalla no es táctil, requiriendo el uso de botones físicos para navegar por los menús.

La calidad de impresión fotográfica es mediocre; está orientada a gráficos y documentos.

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

Epson ha creado una máquina excelente para profesionales que requieren digitalizar y copiar con rapidez. Su gran baza es la tecnología de cabezal sin calor PrecisionCore, que permite que la primera página salga casi de manera instantánea, reduciendo además el consumo eléctrico del equipo.

Ventajas

Impresión excepcionalmente rápida de la primera página desde el modo de suspensión.

Escáner de alta resolución que capta textos pequeños y firmas con gran claridad.

Pantalla táctil a color de buen tamaño y muy reactiva para manejar todas las funciones.

Desventajas

Si el equipo pasa semanas apagado, puede requerir limpiezas de cabezales que consumen tinta.

Los cartuchos de repuesto estándar pueden encarecer el coste si el volumen de impresión es muy alto.

Tabla comparativa de impresoras multifunción

Modelo Punto Fuerte Capacidad del ADF Escáner Doble Cara HP OfficeJet Pro 9010e Automatización en la nube y velocidad 35 hojas Sí, de una pasada Brother MFC-J4340DW Cartuchos de muy alta capacidad inicial 20 hojas No Epson WF-3820DWF Tecnología sin calor y pantalla táctil 35 hojas No

Ranking de las 3 mejores impresoras de inyección calidad-precio

La inyección de tinta ha evolucionado hacia los sistemas de tinta continua o depósitos recargables. Si imprimes a color con gran frecuencia o exiges la máxima resolución de impresión gráfica, estos modelos te permitirán olvidarte para siempre de los pequeños y caros cartuchos tradicionales.

Epson EcoTank ET-2850

El rey indiscutible del ahorro doméstico. Este modelo elimina por completo los cartuchos en favor de depósitos de tinta recargables mediante botellas. Con la tinta incluida en la caja, puedes imprimir durante años. Es la mejor inversión si tienes hijos en edad escolar o trabajas desde casa imprimiendo manuales y dosieres a color.

Ventajas

Ahorro radical en consumibles, logrando un coste por página casi ridículo.

Las botellas de recarga incluyen un sistema antiderrames y llaves únicas para no equivocar los colores.

Incluye impresión a doble cara automática.

Desventajas

La inversión inicial para adquirir la máquina es sustancialmente mayor que la de una impresora de cartuchos.

El panel de control es rudimentario, con una pantalla minúscula y botones físicos.

Canon PIXMA G3560

La respuesta de Canon a los depósitos recargables es la serie MegaTank. Este modelo destaca por su tremenda capacidad de producción, permitiendo imprimir hasta 7.700 páginas a color con un solo juego de botellas. Además, soporta la impresión de banners de hasta 1,2 metros de largo.

Ventajas

Utiliza tinta negra pigmentada, lo que da como resultado textos hipernítidos que resisten manchas y marcadores.

El cartucho de mantenimiento y el cabezal pueden ser sustituidos por el propio usuario sin pasar por el servicio técnico.

Alto rendimiento fotográfico en papeles brillantes.

Desventajas

No cuenta con impresión a doble cara automática, obligando a voltear el papel manualmente.

La configuración inicial de la conexión inalámbrica a veces puede ser poco intuitiva.

HP Smart Tank 7005

HP ha perfeccionado su propia línea de tanques de tinta con este modelo elegante y funcional. Se distingue de la competencia por una integración de software excepcional y unos depósitos de tinta completamente ocultos en el chasis que le dan un aspecto muy limpio y profesional.

Ventajas

Sensores de tinta inteligentes que te avisan al móvil mucho antes de que te quedes sin suministros.

Conexión Wi-Fi de doble banda autorreparable que evita las molestas pérdidas de conexión con el ordenador.

Diseño muy cuidado, con botones guiados por iluminación que solo aparecen cuando son necesarios.

Desventajas

Las velocidades de impresión son ligeramente inferiores a sus equivalentes en Epson y Canon.

El peso y tamaño de la máquina son algo elevados para escritorios pequeños.

Tabla comparativa de impresoras de inyección

Modelo Sistema de Tinta Punto Fuerte Doble Cara Automática Epson EcoTank ET-2850 Depósitos EcoTank Coste por página extremadamente bajo Sí Canon PIXMA G3560 Depósitos MegaTank Textos nítidos y mantenimiento fácil No HP Smart Tank 7005 Depósitos Smart Tank Conectividad robusta y diseño Sí

La mejor impresora calidad precio por expertos en informática

Seleccionar el equipo ganador depende fundamentalmente de tus necesidades diarias. Si lo que buscas es la mejor impresora por calidad-precio para imprimir exclusivamente documentos sin preocuparte por la tinta, la Brother HL-L2350DW es la campeona indiscutible por su fiabilidad láser. Si necesitas centralizar todas las tareas de tu oficina o teletrabajo, la HP OfficeJet Pro 9010e se corona como el mejor equipo multifunción gracias a su escáner de doble cara rápido y su sobresaliente integración digital. Finalmente, si tu entorno requiere imprimir a color de forma constante o sacar fotografías con una economía imbatible, la mejor impresora de inyección de tinta es la Epson EcoTank ET-2850, que revoluciona el coste por página gracias a su eficiente sistema de depósitos recargables continuos.