El mejor plan de email marketing gratis: envía hasta 80.000 emails al mes sin pagar un euro

Si estás dando tus primeros pasos en el email marketing, seguramente te has hecho la misma pregunta que miles de emprendedores, tiendas online y pequeñas empresas: ¿es posible crear campañas profesionales sin gastar dinero desde el primer día?

La respuesta es sí. Hoy existen herramientas que permiten comenzar sin inversión inicial y, entre ellas, destaca Mailrelay, una plataforma que ofrece uno de los planes gratuitos más completos del mercado.

Lo mejor es que no se trata de una versión «recortada» para convencerte de contratar un plan de pago cuanto antes. Al contrario: su propuesta gratuita incluye funciones que normalmente solo están disponibles en planes premium de otras plataformas. Esto la convierte en una alternativa muy interesante para quienes quieren profesionalizar su estrategia de comunicación desde el primer momento.

¿Por qué el email marketing sigue siendo una apuesta segura?

Aunque las redes sociales ocupan gran parte de nuestra atención, el correo electrónico continúa siendo uno de los canales con mejor retorno de inversión. La razón es sencilla: los mensajes llegan directamente a personas que han decidido recibir información de una marca.

No dependes de algoritmos cambiantes ni de que una publicación tenga mayor o menor alcance. Cada campaña te permite comunicar promociones, novedades, contenidos o lanzamientos de forma directa y personalizada.

Sin embargo, para obtener buenos resultados no basta con enviar correos desde una cuenta tradicional. Hace falta una plataforma que facilite la gestión de contactos, automatice procesos y proporcione estadísticas fiables.

Una cuenta gratuita que realmente permite crecer

Muchas herramientas anuncian planes sin coste, pero imponen límites muy reducidos que obligan a cambiar rápidamente a una suscripción de pago.

En este aspecto, Mailrelay rompe con esa tendencia ofreciendo un plan gratuito especialmente generoso.

Entre sus principales ventajas destacan:

Hasta 80.000 envíos mensuales sin coste.

sin coste. Gestión de hasta 20.000 contactos .

. Automatizaciones disponibles incluso en la versión gratuita.

Estadísticas completas en tiempo real.

Editor visual para crear newsletters fácilmente.

Inteligencia artificial integrada para agilizar el diseño de campañas.

Panel completamente en español.

Soporte técnico en español mediante teléfono, chat y sistema de tickets.

Esto significa que un negocio puede empezar a construir una estrategia sólida de email marketing sin asumir gastos desde el principio.

Comparativa: ¿qué ofrece un buen plan gratuito?

Característica Plan gratuito de Mailrelay Muchos planes gratuitos del mercado Envíos mensuales Hasta 80.000 Normalmente entre 500 y 10.000 Contactos Hasta 20.000 Habitualmente limitados Automatizaciones Sí A menudo restringidas Editor visual Sí Sí IA integrada Sí No siempre Estadísticas completas Sí En ocasiones limitadas Soporte en español Sí Depende del proveedor

Como puede verse, la diferencia no solo está en la cantidad de envíos. También influye la posibilidad de acceder desde el principio a funciones avanzadas que ayudan a ahorrar tiempo y mejorar resultados.

Más allá del envío de correos

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que el email marketing únicamente sirve para enviar boletines.

En realidad, una plataforma moderna permite mucho más.

Por ejemplo, puedes:

Dar la bienvenida automáticamente a nuevos suscriptores.

Crear secuencias de emails para nuevos clientes.

Recuperar usuarios que abandonaron un proceso de compra.

Informar sobre nuevos productos.

Compartir contenido del blog.

Enviar promociones segmentadas según los intereses de cada contacto.

Todo esto puede automatizarse, reduciendo considerablemente el trabajo manual.

Estadísticas que ayudan a tomar mejores decisiones

Enviar campañas sin analizar los resultados es como conducir con los ojos cerrados.

Por eso resulta tan útil disponer de información en tiempo real sobre el comportamiento de los destinatarios.

Con Mailrelay es posible conocer datos como:

Tasa de apertura.

Número de clics.

Enlaces con mejor rendimiento.

Evolución de cada campaña.

Resultados prácticamente en tiempo real.

Gracias a esta información es mucho más sencillo detectar qué asuntos generan más interés, qué contenidos consiguen más clics o cuáles son los mejores horarios para realizar envíos.

En lugar de tomar decisiones por intuición, puedes hacerlo basándote en datos.

Una plataforma pensada para usuarios de habla hispana

Otro aspecto que suele pasarse por alto aparece cuando surge un problema técnico.

Muchas plataformas internacionales ofrecen únicamente documentación en inglés o atención mediante formularios automatizados.

En cambio, Mailrelay apuesta por una experiencia mucho más cercana.

Al tratarse de una herramienta española, tanto el panel como el soporte están disponibles completamente en español. Si aparece una duda, es posible contactar mediante diferentes canales de atención, incluyendo teléfono, chat y tickets.

Este detalle puede marcar una gran diferencia, especialmente para quienes están comenzando y necesitan resolver incidencias rápidamente.

Crear campañas resulta mucho más sencillo

Hace unos años diseñar un boletín atractivo requería conocimientos de HTML o diseño gráfico.

Hoy la situación ha cambiado completamente.

Gracias al editor visual y a la inteligencia artificial integrada, crear una newsletter profesional está al alcance de cualquier usuario.

Es posible añadir imágenes, botones, textos y diferentes bloques de contenido mediante un sistema intuitivo que apenas requiere curva de aprendizaje.

Esto permite dedicar menos tiempo al diseño y más tiempo a crear mensajes interesantes para los suscriptores.

Preparado para crecer contigo

Elegir una herramienta no consiste únicamente en pensar en las necesidades actuales.

También conviene preguntarse qué ocurrirá cuando la base de datos crezca.

Algunas plataformas funcionan bien para listas pequeñas, pero empiezan a mostrar limitaciones cuando aumentan los envíos.

Uno de los puntos fuertes de Mailrelay es precisamente su capacidad para escalar.

Su infraestructura está preparada para gestionar desde pequeños proyectos hasta empresas que necesitan enviar millones de correos electrónicos.

Además, dispone de rangos de IP propios y algoritmos orientados a mejorar la entregabilidad, un aspecto fundamental para que los mensajes lleguen realmente a la bandeja de entrada y no terminen en la carpeta de spam.

Esto convierte a la plataforma en una solución válida tanto para un emprendedor como para organizaciones con grandes volúmenes de envío.

¿Quién puede aprovechar este plan gratuito?

La respuesta es bastante amplia.

Resulta especialmente útil para:

Tiendas online.

Creadores de contenido.

Agencias de marketing.

Blogs.

Academias online.

Empresas locales.

Consultores independientes.

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Startups que desean crecer controlando costes.

En todos estos casos, disponer de una herramienta potente sin necesidad de realizar una inversión inicial supone una ventaja competitiva importante.

La mejor forma de empezar sin asumir riesgos

Cuando un negocio comienza, cada decisión económica cuenta.

Invertir antes de validar una estrategia puede generar gastos innecesarios, especialmente si todavía se está construyendo la base de suscriptores.

Por eso tiene tanto sentido empezar con una plataforma que permita trabajar de forma profesional desde el primer día sin obligar a contratar un plan de pago inmediatamente.

Con hasta 80.000 correos electrónicos al mes, capacidad para 20.000 contactos, automatizaciones incluidas, editor visual con inteligencia artificial, estadísticas completas, excelente entregabilidad y soporte técnico en español, Mailrelay ofrece un conjunto de herramientas difícil de igualar dentro de los planes gratuitos de email marketing.

Si tu objetivo es construir una estrategia sólida, aprender, hacer crecer tu comunidad y preparar tu negocio para escalar en el futuro, comenzar con Mailrelay es una decisión lógica. No necesitas realizar una gran inversión para empezar a comunicarte como una empresa profesional; basta con elegir una plataforma que te permita crecer desde el primer envío hasta campañas de gran volumen, manteniendo siempre el control de tus resultados y el apoyo de un equipo de soporte en tu propio idioma.