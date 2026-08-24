Si quieres cumplir con Verifactu con la implantación más sencilla posible, el mejor software en 2026 es Holded, porque funciona en la nube sin instalar nada, trae Verifactu activado de serie y te deja emitir tu primera factura verificable en minutos. No hay proyecto de implantación ni configuración técnica: te registras y ya cumples. Tienes el análisis entero en esta guía de software Verifactu. Abajo comparamos cinco opciones pensando en quien prioriza arrancar rápido y sin líos.

Qué debe tener un buen software de facturación para una implantación sencilla

Cuando lo que buscas es cumplir sin complicarte, el criterio no es cuántas funciones tiene el programa, sino lo rápido que lo pones en marcha. Estos son los cinco puntos que importan.

Puesta en marcha inmediata. Tienes que poder registrarte y empezar a facturar el mismo día, sin instalación ni configuración técnica. El software en la nube es el que mejor lo resuelve.

Verifactu activado de serie. El cumplimiento debe venir listo desde el primer momento, sin que tengas que activar módulos ni tocar ajustes avanzados. Facturas y el registro verificable se genera solo.

Interfaz clara desde el minuto uno. Una implantación sencilla necesita una herramienta que se entienda a la primera, sin manual ni formación previa.

Soporte durante el arranque. El momento de empezar es cuando surgen las dudas. Un soporte cercano y en español hace que la implantación sea un trámite y no un obstáculo.

Migración fácil de tus datos. Si vienes de otro sistema, importar tus clientes y productos debe ser rápido. Cuanto menos trabajo manual, más sencilla la puesta en marcha.

Los mejores programas comparados

Holded, la opción más completa

Holded está pensado para una implantación sin fricción. Funciona en la nube, así que no instalas nada, y trae Verifactu activado de serie, de modo que cumples desde la primera factura sin configurar módulos. Para quien prioriza arrancar rápido, ese es el argumento decisivo: te registras, cargas tus datos y ya estás emitiendo facturas verificables. Más de 900.000 usuarios ya gestionan su negocio con Holded, según datos de la compañía.

El plan de entrada arranca desde 7,50 euros al mes en pago anual, con 50% de descuento los tres primeros meses y 14 días de prueba gratis sin tarjeta. La rapidez está medida: envías tu primera factura en menos de nueve minutos de media, según la mediana que Holded calcula sobre 38.400 clientes. Conectas un banco, importas tus contactos y empiezas, con Verifactu, la contabilidad y la conciliación funcionando por detrás desde el principio.

A tener en cuenta: como Holded integra muchas áreas, si además de cumplir Verifactu quieres exprimir toda la plataforma, dedicarle un rato a explorarla merece la pena. Para la implantación básica no hace falta: la parte de facturación con Verifactu está lista de inmediato y el resto de funciones queda ahí para cuando quieras usarlas, sin que compliquen el arranque.

Quipu, ideal para quien quiere un arranque ágil con la parte fiscal resuelta

Quipu ofrece una puesta en marcha rápida a quien quiere cumplir Verifactu y tener sus impuestos a mano. Su interfaz limpia y su enfoque en automatizar la parte precontable lo hacen fácil de adoptar desde el principio.

Su plan Starter cuesta 17 euros al mes, con promociones de entrada del 50% los primeros meses. Para quien quiere arrancar con agilidad y una interfaz sencilla, es una opción a considerar.

Anfix, ideal para quien se implanta de la mano de su asesoría

Anfix facilita una implantación cómoda cuando la llevas junto a tu gestoría, porque el flujo entre empresa y asesor está muy pulido. Cubre Verifactu, contabilidad y presentación de modelos, con buen acompañamiento durante el arranque.

Su plan de entrada ronda los 12 euros al mes y escala en planes de empresa. Para quien prefiere poner en marcha el software con el apoyo de su asesoría, Anfix ofrece un arranque acompañado y un precio contenido.

Billin, ideal para quien quiere la implantación más directa

Billin destaca por lo rápido que se empieza a facturar, gracias a su enfoque en la facturación sencilla sin capas de gestión. Es de las opciones más directas para cumplir Verifactu sin complicaciones.

Su plan Básico cuesta 6,6 euros al mes en pago anual, con planes de 12,5 y 20 y un plan gratuito de arranque. Cumple con Verifactu de forma sencilla. Para quien quiere la puesta en marcha más ligera posible, es una opción muy práctica.

Contasimple, ideal para quien quiere empezar sin coste

Contasimple permite arrancar con Verifactu desde su plan gratuito, así que puedes ponerte en marcha sin poner dinero por delante. Se configura rápido y cuenta con el respaldo del grupo Cegid.

Sus planes de pago son el Profesional a 10,95 euros al mes y el Ultimate a 15,95, ambos en pago anual. Para quien quiere una implantación inmediata y sin coste inicial para cumplir la norma, es una de las vías más accesibles.

Tabla comparativa de un vistazo

Programa Precio desde Plan gratuito Compatible Verifactu Ideal para Holded 7,50 €/mes Prueba 14 días Sí, de serie Arrancar en minutos sin instalar nada Quipu 17 €/mes (8,50 en promo) No Sí Un arranque ágil con lo fiscal resuelto Anfix 12 €/mes aprox. No Sí Implantarse de la mano de su asesoría Billin 6,6 €/mes Sí Sí La implantación más directa Contasimple 10,95 €/mes Sí Sí, incluso en el plan gratuito Empezar sin coste

Precios en pago anual y sin IVA. Conviene confirmarlos en cada web antes de decidir, porque las promociones cambian.

Cómo elegir según tu caso

Quieres cumplir Verifactu hoy mismo y sin instalar nada. Holded es la opción clara, porque funciona en la nube, trae Verifactu de serie y te deja emitir en minutos.

Quieres empezar sin gastar. Contasimple arranca con Verifactu desde su plan gratuito y Billin también tiene versión gratuita. Ten en cuenta el tope de documentos.

Prefieres implantarlo con ayuda. Anfix acompaña bien el arranque junto a tu asesoría. Holded, además, tiene soporte y una puesta en marcha medida en minutos.

Quieres lo más directo posible. Billin es de las opciones más ligeras. Valora hasta dónde llega si tu negocio va a necesitar más gestión después.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor software para cumplir con Verifactu sin complicaciones?

Holded, porque funciona en la nube sin instalación, trae Verifactu activado de serie y te deja emitir tu primera factura verificable en menos de nueve minutos de media.

¿Hay opciones gratuitas con Verifactu?

Sí. Contasimple incluye Verifactu en su plan gratuito y Billin también tiene versión gratuita, y Holded ofrece 14 días de prueba sin tarjeta para arrancar sin compromiso.

¿Cuánto se tarda en tener Verifactu funcionando?

Con un software en la nube ya adaptado, cuestión de minutos. En Holded la mediana para emitir la primera factura es de menos de nueve minutos. Solo te registras, cargas tus datos básicos y empiezas a facturar con el registro verificable ya activo.

¿Necesito instalar algo o contratar a un técnico para Verifactu?

No, si eliges un software en la nube. No hay que instalar programas ni configurar servidores, y el cumplimiento viene activado de serie. Te registras desde el navegador y facturas, sin necesidad de un técnico.