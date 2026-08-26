¿Cuáles son buenas alternativas a Mailchimp para un ecommerce?

El crecimiento del ecommerce ha demostrado las limitaciones de precios e integración de plataformas estándar al tener una gran cantidad de contactos. Muchas marcas están buscando soluciones más flexibles y potentes, momento en el que la automatización email marketing para empresas tiene protagonismo para la recuperación de carritos abandonados e hiperpersonalización de los productos y servicios ofrecidos.

En la siguiente guía comparativa, se muestran las alternativas líderes que han ganado terreno en el sector del retail digital debido a su relación calidad-precio y funciones avanzadas. El paso hacia el uso de herramientas especializadas mejora los presupuestos publicitarios, optimiza la entregabilidad de los mensajes y construye relaciones a largo plazo con los consumidores finales.

¿Por qué los comercios electrónicos prefieren otras opciones en vez de Mailchimp?

Por años, Mailchimp ha sido el estándar de la industria para emprender en el marketing digital. Sin embargo, los recientes ajustes en sus precios y su escalamiento acelerado según la cantidad de suscriptores han obligado a las empresas a reconsiderar su uso.

Cada vez que una marca o comercio electrónico comienza a crecer, necesita funciones avanzadas de segmentación de acuerdo con el comportamiento de compra, hacer un seguimiento real del ciclo de vida del cliente y automatizar flujos de trabajo complejos sin disparar la factura mensual.

El presupuesto para hacer campañas de marketing tiene que ser rentable de acuerdo con la interacción con el cliente.

GetResponse: una aplicación integral de email marketing, ventas y automatización

GetResponse es una solución eficaz para las empresas que quieren gestionar campañas de email marketing, creación de landing pages y automatización de flujo de trabajo en un solo lugar. Para los comercios electrónicos que comparan Mailchimp, ActiveCampaign, Brevo y Klaviyo, GetResponse es una opción práctica y escalable que disminuye los costes de los procesos de conversión.

Los comercios electrónicos pueden utilizar GetResponse para enviar correos de recuperación de carritos abandonados, hacer recomendaciones de productos o servicios de forma personalizada y secuencias automáticas después de una primera compra.

Además de las capacidades de mailing, esta herramienta tiene creadores de páginas de aterrizaje, embudos de ventas complejos y formularios para captación de clientes. Esto convierte a GetResponse en el aliado ideal para pequeñas empresas que están en expansión y quieren gestionar todo desde un único panel.

¿Cuáles son las funciones que tiene un software de marketing para eCommerce?

Al seleccionar una plataforma para gestionar el marketing del catálogo de la tienda online, es clave no reducir las capacidades solo para recortar costes. La tienda online necesita herramientas que automaticen las tareas repetitivas mientras aumentan el valor del pedido (AOV). Algunas de estas herramientas importantes son:

Sincronizadores de catálogos e historiales de pedidos. Son programas que tienen la capacidad de importar productos hacia las plantillas de correo y ofrecer recomendaciones basadas en las compras anteriores.

Disparadores por comportamiento en tiempo real. Se encargan de enviar correos según las acciones realizadas por el usuario en el sitio web, tal como navegar por una categoría sin realizar una compra o abandonar el proceso de pago.

Formularios de captación. Son formularios emergentes cuya lógica es la de captar los datos de la audiencia a cambio de un cupón de descuento único.

Klaviyo: segmentación avanzada para el sector de retail

Si se tiene una tienda online que opera con ecosistemas como WooCommerce o Shopify y tiene una cantidad de datos de comportamiento para analizar, Klaviyo es una de las opciones ideales para un perfecto análisis.

Su motor para segmentar al público permite enviar mensajes enfocados en el historial exacto de compra de cada destinatario. Sin embargo, su curva de aprendizaje y costes son altos para proyectos que están en crecimiento, aunque es ideal para proyectos de escalado intensivo de datos.

Brevo: flexibilidad operacional en la gestión por volumen de envíos

Brevo ha adquirido presencia en el sector de retail debido a su modelo de precios diferencial según la cantidad de emails enviados y la cantidad de contactos almacenados. Su estructura tarifaria lo transforma en el aliado ideal para bases de datos extensas.

Además de permitir hacer campañas de email marketing y automatizar flujos de trabajo, tiene un gestor de CRM y canales adicionales como WhatsApp o SMS.

Omnisend: flujos de trabajo omnicanal optimizados para comercios digitales

Omnisend es una herramienta enfocada en el sector de comercio electrónico. Sirve para sincronizar listas de productos en el editor de correos y generar campañas combinadas con correos de seguimiento y SMS.

Las plantillas de Omnisend están preconfiguradas para recuperar carritos de compra, lo que disminuye los tiempos de implementación. Es la opción ideal para equipos de comercio electrónico que quieren poner en marcha su negocio rápidamente y de forma eficiente, y que desean un enfoque de ventas omnicanal sin aumentar la complejidad técnica de sus tareas diarias.

Criterios esenciales para elegir la plataforma ideal para tu negocio

Seleccionar el software correcto para tu tienda digital no depende únicamente del precio mensual, sino de la forma en que gestiona las operaciones diarias. Para ello, hay que evaluar los siguientes aspectos estratégicos:

Facilidad de integración. Comprobar que la herramienta se conecta de forma nativa con Shopify, PrestaShop o Magento.

Entregabilidad comprobada. Garantizar que los correos lleguen a la bandeja de entrada principal y no vayan directo a spam.

Escalabilidad de costes. Evaluar cuánto se debe pagar cuando la lista de suscriptores sea el doble o el triple.

Soporte y usabilidad. Prestar atención a la presencia de soporte técnico en el idioma nativo y a que cuenta con una interfaz intuitiva para los equipos de trabajo.

En general, dejar de utilizar Mailchimp para optar por una alternativa más alineada con los objetivos comerciales puede mejorar la rentabilidad del negocio digital. Opciones como GetResponse tienen el equilibrio ideal entre capacidad de hacer email marketing para empresas, costes sostenibles en el tiempo y herramientas de captación de leads.

Evaluar las necesidades específicas de la empresa, el comportamiento de la audiencia y las proyecciones de escalabilidad permitirá elegir un software que impulse las ventas digitales. Así, se aseguran comunicaciones oportunas, de forma personalizada y con un alto impacto en cada etapa del embudo de ventas.