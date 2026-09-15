Los 10 mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026

Las llamadas de atención al cliente son la prueba más exigente para un agente de voz con IA. Quien llama suele estar frustrado, con prisa o con un problema que ningún guion puede prever del todo, y no hay margen para un bot que pierda el hilo de la conversación. El mejor agente de voz con IA para atención al cliente en 2026 tiene que mantener una conversación real, saber cuándo escalar a una persona y demostrar que puede hacerlo a gran volumen, no solo en una demo comercial.
Esa distancia entre la demo y la producción es justo donde falla la mayoría de las evaluaciones. Una plataforma que suena convincente en una llamada de guion puede fallar igualmente en integraciones, cumplimiento normativo o coste en cuanto gestiona miles de conversaciones reales al mes. Esta guía compara 10 plataformas que desarrolladores y responsables de soporte están evaluando de verdad en 2026 para automatizar la atención al cliente, para qué es realmente mejor cada una y dónde es probable que se quede corta.
Resumen: los mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026
- CloudTalk: ideal para equipos que quieren un agente de voz con IA integrado en un sistema telefónico empresarial completo
- Retell AI: ideal para equipos de desarrollo y producto que construyen agentes de voz totalmente personalizados
- Vapi: ideal para equipos de ingeniería que buscan los componentes básicos de voz con IA con precios por uso
- Bland AI: ideal para automatización telefónica entrante y saliente a gran escala con control total de la infraestructura
- Synthflow: ideal para grandes empresas que necesitan un despliegue de voz con IA totalmente gestionado y adaptado a medida
- PolyAI: ideal para contact centers regulados y de alto volumen que necesitan una voz con IA de trato exclusivo
- Cognigy: ideal para clientes de NICE CXone que quieren estandarizar la IA conversacional en todo el contact center
- Five9: ideal para contact centers que quieren agentes de IA integrados en una suite CCaaS omnicanal completa
- Ada: ideal para grandes empresas que centralizan la IA agéntica en voz, chat y correo electrónico
- Decagon: ideal para grandes empresas que quieren un único asistente de IA para chat, voz y correo electrónico
Comparativa rápida: agentes de voz con IA para atención al cliente
|Plataforma
|Ideal para
|Modelo de implementación
|Precio inicial (agente de voz IA)
|Idiomas
|Valoración
|CloudTalk
|Agente de voz con IA integrado en un sistema telefónico empresarial completo
|Autoservicio (Receptionist) o guiado por ventas (Specialist)
|Gratis durante 50 min/mes, luego desde €99/mes
|70+
|4,7/5
|Retell AI
|Agentes de voz totalmente personalizados vía API
|Desarrolladores, autoservicio
|€0 iniciales + €10 de crédito gratis, luego €0,07 a €0,31/min
|55 (63 configuraciones regionales)
|4,4/5
|Vapi
|Componentes básicos de voz con IA
|Desarrolladores, autoservicio
|Nivel gratuito, luego €29/mes (Core)
|Hasta 40+, según el proveedor
|4,2/5
|Bland AI
|Automatización telefónica a gran escala
|Desarrolladores, de autoservicio a empresa
|€0 de cuota de plataforma + €0,14/min (Start)
|40+ (23 con traducción en tiempo real)
|4,3/5
|Synthflow
|Despliegue de voz con IA para empresas
|Totalmente gestionado, adaptado a medida
|Personalizado, desde €30.000/año
|30+
|3,9/5
|PolyAI
|Contact centers empresariales regulados
|Empresa gestionada (nuevo piloto de autoservicio)
|Personalizado, por minuto de ejecución del agente
|75+
|4,1/5
|Cognigy
|Empresas estandarizadas en NICE CXone
|Empresa, guiado por ventas
|Personalizado, sin tarifa pública
|100+
|4,0/5
|Five9
|CCaaS omnicanal con agentes de IA
|Empresa, paquetes por puesto
|€119/puesto/mes (paquete Digital)
|130+ (reconocimiento de voz)
|4,2/5
|Ada
|IA agéntica empresarial en todos los canales
|Empresa, con demo obligatoria
|Personalizado, solo bajo consulta
|42
|4,0/5
|Decagon
|Asistente de IA empresarial en todos los canales
|Empresa, con demo obligatoria
|Personalizado, solo bajo consulta
|70+
|3,9/5
Los 10 mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026
1. CloudTalk: el mejor agente de voz con IA para un sistema telefónico empresarial completo
CloudTalk es el mejor agente de voz con IA para atención al cliente entre los equipos de soporte que quieren automatización conversacional integrada en un sistema telefónico empresarial completo, en lugar de un bot independiente añadido después. El agente de voz con IA funciona dentro de los mismos flujos de llamada, números y reglas de enrutamiento que ya usan los agentes humanos, de modo que una llamada puede empezar con IA y pasar a una persona sin cambiar de sistema ni perder el contexto. En producción, esto se ha traducido en una reducción real: la empresa legal-tech Autenti redujo las llamadas de soporte en vivo en aproximadamente un 30 % en tres equipos y dos idiomas, sin contratar personal adicional.
Valoración de CloudTalk: 4,7/5. Es la única plataforma de esta lista con una tarifa publicada que empieza en €0 y escala en tramos fijos hasta €699/mes antes de aplicar precios empresariales, lo que elimina la incertidumbre que penaliza a otras cinco herramientas de esta lista.
Características clave
- Responde cada llamada entrante al instante, en el idioma de quien llama, con detección automática de idioma en más de 70 idiomas y acentos
- Responde preguntas frecuentes directamente desde documentos subidos o una base de conocimiento
- Reserva citas directamente en el calendario y envía recordatorios por SMS automáticamente
- Transfiere a un agente humano con el contexto completo de la conversación cuando la llamada lo requiere
- Ejecuta flujos de trabajo entrantes y salientes de varios pasos (estado de pedidos, facturación, renovaciones, cualificación) de principio a fin, activados por eventos del CRM o por API
- Motor de respuesta con un tiempo medido por debajo de los 800 ms, lo que evita que la conversación suene guionizada
Cumplimiento
- Certificado en SOC 2 Type II, ISO 27001:2022, HIPAA, GDPR y PCI DSS
Integraciones
- Sincronización nativa de CRM con HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Zoho
- Más de 100 integraciones nativas, incluidas Zendesk, Intercom, Zapier y Make
- Flujos salientes activados vía API desde HubSpot, Zapier, Make o sistemas internos
- Los resultados de las llamadas y los datos extraídos se registran automáticamente mediante webhooks
- Panel de análisis compartido que cubre tanto las llamadas de IA como las de agentes humanos
Casos de uso clave
- Cobertura de atención al cliente fuera de horario y en picos de demanda
- Primera respuesta a llamadas y leads entrantes de soporte
- Llamadas sobre estado de pedidos, facturación y actualización de cuentas
- Reserva de citas, recordatorios y seguimiento de ausencias
- Campañas salientes de renovación, recuperación de clientes y recordatorio de pagos
Sectores clave
- Sanidad y clínicas
- Educación
- Retail y comercio electrónico
- Servicios financieros y seguros
- Servicios profesionales (legal, inmobiliario)
Precios
- Sistema telefónico principal: plan Starter desde €25/puesto/mes con facturación anual (€34 con facturación mensual)
- AI Receptionist: gratis los primeros 50 minutos/mes, luego desde €99/mes (200 minutos) hasta €699/mes (2.500 minutos)
- AI Specialist (automatización de flujos): desde €349/mes para 1.000 minutos, con precios personalizados a partir de 10.000 minutos/mes
- Complemento Conversation Intelligence (transcripción de llamadas, sentimiento, puntuación): €9/usuario/mes
2. Retell AI: el mejor agente de voz con IA para despliegues totalmente personalizados y construidos por desarrolladores
Retell AI es ideal para equipos de desarrollo y producto que quieren construir un agente de voz totalmente personalizado en lugar de configurar uno ya empaquetado. Ofrece la capa de orquestación, un pipeline de voz de baja latencia y APIs, y deja la lógica de las llamadas, los prompts y las integraciones en manos del equipo que construye sobre ella. Eso lo convierte en una gran opción para empresas lideradas por ingeniería, pero también significa que un agente de atención al cliente funcional requiere tiempo real de construcción, no una configuración de un solo día.
Valoración de Retell AI: 4,4/5. Su catálogo de integraciones, más de 70 conectores nativos y de terceros, incluidos HubSpot, Salesforce y Five9, es inusualmente amplio para una plataforma orientada a desarrolladores, lo que compensa parte del tiempo de construcción que exige un agente personalizado.
Características clave
- Constructor de flujos de llamada por arrastrar y soltar, más acceso completo a la API/SDK para lógica personalizada
- Latencia de respuesta de voz de alrededor de 600 ms con un modelo propio de turnos de conversación
- Transferencias agénticas a humanos que informan al agente en vivo antes de conectar la llamada
- Herramientas de campañas salientes con ritmo, reintentos y gestión de buzón de voz
- Navegación de IVR, marcado de dígitos y extensiones durante llamadas en curso
- Monitorización de llamadas en vivo con posibilidad de intervenir y tomar el control en cualquier momento
Cumplimiento
- Certificado en SOC 2 Type II, HIPAA, GDPR e ISO 27001
Integraciones
- Conectores nativos con HubSpot, Salesforce, Zoho CRM y Microsoft Dynamics 365, además de más de 70 integraciones de terceros como Zendesk, Slack y Shopify
- Telefonía a través de Twilio, Vonage y Telnyx, con SIP trunking para números ya existentes
- Calendly y Cal.com para programar citas, Make y Zapier para automatización más amplia
- Voz, chat, SMS y canales de API en una sola cuenta
- Sincronización de datos vía webhook para resultados de llamadas e información capturada
Casos de uso clave
- Agentes de soporte entrante totalmente personalizados
- Campañas salientes a gran escala (recordatorios, cobros, reactivación)
- Sustitución de IVR complejos en líneas con mucho volumen de llamadas
- Agentes de voz integrados dentro del propio producto de una empresa
Sectores clave
- Empresas de software y tecnología que desarrollan productos de voz propios
- Programación de citas y comunicación con pacientes en el sector salud
- Servicios financieros y crédito al consumo
- Servicios de campo y logística
Precios
- Pago por uso: €0 iniciales con €10 de crédito gratis, luego €0,07 a €0,31/minuto según la configuración de voz/modelo
- Complementos: base de conocimiento desde €8/mes, números verificados desde €10/mes
- Empresa: precios personalizados con infraestructura dedicada, SSO personalizado y soporte 24/7
3. Vapi: el mejor agente de voz con IA para equipos de ingeniería que construyen su propio stack
Vapi es ideal para equipos de ingeniería que quieren los componentes básicos de un stack de voz con IA (reconocimiento de voz, LLM, texto a voz) en lugar de una aplicación de atención al cliente ya terminada. El uso se factura directamente al coste del proveedor subyacente, sin ningún margen añadido por parte de Vapi, lo que atrae a equipos que controlan de cerca el coste y la elección de modelo, aunque también significa que el equipo, no el proveedor, es responsable del diseño de la conversación y del ajuste de calidad.
Valoración de Vapi: 4,2/5. Su modelo de precios de traspaso directo, que factura los costes del proveedor sin margen añadido, es la economía unitaria más transparente de esta lista, pero Vapi es también la única plataforma aquí que no ofrece un único precio todo incluido por minuto.
Características clave
- Pipeline modular: intercambia proveedores de ASR, LLM y TTS de forma independiente
- Gestión de llamadas simultáneas que escala desde un puñado de llamadas de prueba hasta volumen de producción
- Aprovisionamiento de números integrado y soporte multiorganización
- Registros de llamadas, transcripciones y ventanas de retención de datos configurables
- SSO y controles configurables de sesión y retención de datos en los niveles superiores
- Llamadas a funciones y herramientas nativas que permiten al agente realizar acciones en tiempo real, como reservas o consultas, durante la llamada
Cumplimiento
- Informe SOC 2, cobertura de GDPR y CCPA, y certificación PCI DSS v4.0.1; HIPAA disponible como modo compatible opcional, no como certificación completa
Integraciones
- Integraciones directas con Deepgram, OpenAI, ElevenLabs y otros proveedores de modelos
- Conexiones de telefonía vía SIP y aprovisionamiento de números
- Webhooks y API REST para sincronización con CRM y helpdesk
Casos de uso clave
- Agentes de voz de soporte al cliente construidos por desarrolladores
- Creación rápida de prototipos y pruebas de flujos de voz conversacionales
- Despliegues de alto volumen sensibles al coste, donde importa el precio por minuto del proveedor
- Productos multiempresa que integran voz con IA para sus propios clientes
Sectores clave
- Software y startups nativas de IA
- Agencias que construyen productos de voz para clientes
- Cualquier equipo con recursos propios de ingeniería para voz con IA
Precios
- Sin paquete de éxito: €0 iniciales, alrededor de €0,05/minuto de alojamiento más los costes del proveedor traspasados
- Core: €29/mes por 10 llamadas simultáneas y soporte por correo electrónico
- Pro: 10 % de las cuotas de alojamiento, con un mínimo de €999/mes, con un SLA de disponibilidad del 99 %
- Premier: precio personalizado con soporte asignado y SSO
4. Bland AI: el mejor agente de voz con IA para automatización entrante y saliente a gran escala
Bland AI es ideal para equipos que gestionan automatización telefónica entrante o saliente de alto volumen y quieren control directo sobre la infraestructura y la economía por minuto. Los precios son transparentes y dependen del volumen, y los clientes empresariales pueden operar en infraestructura dedicada u on-premise, lo que se adapta mejor a operaciones reguladas o de muy alto volumen de llamadas que a una configuración rápida y low-code.
Valoración de Bland AI: 4,3/5. Es la única plataforma de esta lista que publica una tarifa por minuto en todos sus niveles, incluido el plan Build de €299/mes, lo que permite a un equipo calcular el coste con 10 veces más volumen de llamadas antes de firmar un contrato.
Características clave
- Precio por minuto que agrupa LLM, reconocimiento de voz y texto a voz sin cargos separados por tokens
- Límites de concurrencia configurables, desde 10 hasta llamadas simultáneas ilimitadas
- Clonación de voz personalizada y varias opciones de voz según el plan
- Base de conocimiento adjunta por agente para respuestas fundamentadas
- Opciones de despliegue on-premise o en VPC en el nivel empresarial
- Latencia de respuesta de voz de unos 400 ms, muy por debajo de la media del sector de unos 1.240 ms que cita Bland como referencia
Cumplimiento
- Certificado en SOC 2 Type II, con HIPAA (BAA disponible), GDPR (DPA disponible) y cobertura PCI DSS v4.0
Integraciones
- Aprovisionamiento de números entrantes incluido en todos los planes
- Arquitectura API-first para conexiones con CRM y sistemas de tickets
- Entrega vía webhook de transcripciones de llamadas y resultados estructurados
Casos de uso clave
- Campañas salientes de alto volumen (cobros, recordatorios, encuestas)
- Líneas de atención al cliente entrantes con requisitos estrictos de cumplimiento normativo
- Despliegues empresariales que necesitan infraestructura dedicada u on-premise
- Agentes construidos por desarrolladores que necesitan un coste por minuto predecible
Sectores clave
- Servicios financieros y cobros
- Administración sanitaria
- Logística y servicios de campo
- Empresas con requisitos de residencia de datos
Precios
- Start: €0 de cuota de plataforma, €0,14/minuto de conversación, €0,05/minuto de transferencia
- Build: €299/mes de cuota de plataforma, €0,12/minuto de conversación, 50 llamadas simultáneas
- Enterprise: tarifas personalizadas por volumen con infraestructura dedicada
5. Synthflow: el mejor agente de voz con IA para despliegues empresariales totalmente gestionados
Synthflow es ideal para grandes empresas que quieren un despliegue de voz con IA totalmente gestionado y adaptado a medida, en lugar de un producto de autoservicio. La plataforma afirma gestionar más de 65 millones de llamadas al mes en más de 30 países, y su modelo de precios actual refleja un giro hacia el segmento empresarial: los proyectos empiezan en decenas de miles de euros al año y se definen según el volumen de llamadas, la configuración de telefonía y las necesidades de integración, en lugar de tarifas publicadas.
Valoración de Synthflow: 3,9/5. Declara el mayor volumen de llamadas de todas las plataformas comparadas aquí, más de 65 millones al mes, pero también es la única herramienta de esta lista sin ningún punto de entrada por debajo de cinco cifras, motivo por el que su valoración queda por debajo de lo que sugerirían solo sus cifras de producción.
Características clave
- Agentes de voz conversacionales de trato muy natural para atención al cliente telefónica
- Enrutamiento, rutas de escalado y lógica de reserva personalizados según el despliegue
- Sustitución de IVR y soporte del canal de WhatsApp junto a la voz
- NLP multilingüe compuesto que gestiona el cambio de idioma y conversaciones en varios idiomas dentro de una misma llamada
- Revisión de seguridad empresarial y soporte de MSA/DPA integrados en el onboarding
- Implementación, pruebas y optimización dedicadas durante el despliegue
Cumplimiento
- SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001 incluidos en la configuración empresarial
Integraciones
- Conectores de CRM, incluidos HubSpot y Salesforce
- Cal.com para programación de citas, GoHighLevel para flujos de agencias, Zapier para automatización más amplia
- SIP trunking y opciones de telefonía empresarial
- Integraciones con contact center y fuentes de conocimiento definidas según el contrato
Casos de uso clave
- Atención al cliente y servicios de respuesta empresariales
- Despliegues de recepción y conserjería con IA a gran escala
- Concertación de citas en varios países e idiomas
- Gestión de llamadas de alto volumen al estilo BPO
Sectores clave
- Externalización de procesos de negocio (BPO)
- Sanidad
- Servicios financieros
- Retail y tecnología
Precios
- Solo empresa, desde unos €30.000 al año
- El precio final se define según el volumen de llamadas, la concurrencia, la configuración de telefonía y la complejidad de la integración
6. PolyAI: el mejor agente de voz con IA para contact centers regulados y de alto volumen
PolyAI es ideal para contact centers empresariales regulados, como banca, sanidad o telecomunicaciones, que necesitan un despliegue de voz con IA de trato exclusivo y con fuertes garantías de cumplimiento normativo. Los precios no son públicos: la tarifa de ejecución del agente se factura por minuto, mientras que la telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel gestionado suelen acordarse por separado con un equipo de cuenta. PolyAI introdujo en 2026 una opción limitada de evaluación en autoservicio, aunque los despliegues en producción siguen gestionados por la empresa.
Valoración de PolyAI: 4,1/5. Su opción de evaluación en autoservicio de 2026 es la primera grieta en un modelo de precios hasta ahora totalmente ligado a la empresa, pero como la telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel se siguen facturando aparte a través de un equipo de cuenta, todavía no obtiene la puntuación máxima en transparencia.
Características clave
- Modelo de voz propio Raven, con GPT-5, Claude y Gemini disponibles como alternativas
- Kit de desarrollo de agentes respaldado por Git para un diseño de conversación versionado
- SLA de disponibilidad del 99,9 % con soporte 24/7 para clientes empresariales
- Mantenimiento proactivo del sistema y gestión de cuenta incluidos en el nivel empresarial
- Capa de análisis Wren que ofrece visibilidad en tiempo real de cada decisión y resultado de la conversación del agente
- Voz de marca y personalidad coherentes en todos los canales e idiomas en los que opera el agente
Cumplimiento
- ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR y diseño compatible con HIPAA
Integraciones
- Conexiones de telefonía SIP personalizadas
- Integraciones con Zendesk y Stripe para flujos de soporte y facturación
- Soporte de transferencia a CCaaS para plataformas de contact center existentes
- Google Sheets y otros conectores de datos ligeros
Casos de uso clave
- Llamadas entrantes complejas de alto volumen en contact centers
- Atención al cliente en sectores regulados con requisitos estrictos de cumplimiento
- Soporte de voz empresarial multilingüe
- Contact centers que externalizan la experiencia en voz con IA en lugar de construirla internamente
Sectores clave
- Banca y servicios financieros
- Sanidad
- Telecomunicaciones
- Seguros
Precios
- Personalizado, facturación por minuto de ejecución del agente sin tarifa pública
- La telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel gestionado suelen facturarse aparte
- Opción limitada de evaluación en autoservicio disponible desde 2026; los precios de producción siguen bajo consulta
7. Cognigy: el mejor agente de voz con IA para empresas estandarizadas en NICE CXone
Cognigy, ahora parte de NICE, es ideal para empresas ya estandarizadas en NICE CXone que quieren extender la IA conversacional por todo su stack de contact center existente. Es una plataforma low-code pensada para despliegues grandes y estructurados, no para una configuración rápida, y no ofrece precios públicos, prueba gratuita ni nivel de autoservicio.
Valoración de Cognigy: 4,0/5. Sus más de 100 integraciones prediseñadas, incluidas Genesys, Avaya y Amazon Connect junto a su propio NICE CXone, van más allá que la mayoría de las plataformas comparadas aquí, pero la ausencia total de tarifa pública o prueba gratuita es lo que más penaliza su puntuación.
Características clave
- Constructor de flujos conversacionales low-code para voz, chat y mensajería
- Integración de NLU y LLM ajustada a flujos de conversación estructurados y predecibles
- Componentes prediseñados para pagos, programación de citas y verificación de identidad
- Complementos Agent Copilot y Knowledge AI para asistir en tiempo real a agentes humanos
- Análisis de nivel empresarial y monitorización del rendimiento en todos los canales
- Traducción con IA en tiempo real para soporte global y multilingüe
Cumplimiento
- Certificado en ISO 27001, ISO 27701 (privacidad) e ISO 42001 (gestión de la IA), con certificación SOC 2 Type II y cobertura TISAX y BSI C5 para clientes empresariales europeos
Integraciones
- Integración nativa y profunda con la plataforma de contact center NICE CXone, además de Genesys, Avaya, Amazon Connect y 8×8 entre sus más de 100 conectores prediseñados
- Despliegue multicanal en web, móvil y apps de mensajería
- Conectores de CRM y helpdesk, incluidos Salesforce y Zendesk, definidos según el despliegue
Casos de uso clave
- Automatización de contact center empresarial a gran escala
- Flujos de atención al cliente estructurados y predecibles (facturación, gestión de cuentas)
- Organizaciones que consolidan su infraestructura en NICE CXone
- Despliegues multicanal que abarcan voz y canales digitales
Sectores clave
- Telecomunicaciones
- Banca y seguros
- Retail y suministros
- Grandes contact centers externalizados
Precios
- Contratos empresariales personalizados sin tarifa pública
- Las cargas de voz, chat y LLM se facturan por separado, con cargos adicionales para complementos como Agent Copilot
- Sin prueba gratuita ni entrada en autoservicio
8. Five9: el mejor agente de voz con IA integrado en una suite CCaaS omnicanal
Five9 es ideal para contact centers que quieren agentes de voz con IA integrados en una plataforma CCaaS omnicanal completa, en lugar de una herramienta independiente. Sus capacidades de IA conviven con una suite completa de funciones de marcador, gestión del compromiso de la plantilla y enrutamiento omnicanal, lo que la convierte en una opción natural para operaciones que ya usan (o están sustituyendo) una plataforma de contact center completa, no solo añadiendo un bot de voz.
Valoración de Five9: 4,2/5. Es la única plataforma CCaaS completa de esta lista con un precio inicial publicado por puesto, €119/mes, pero el mínimo de 50 puestos simultáneos en la mayoría de los paquetes acerca el coste efectivo de entrada a €6.000/mes, más que la cifra destacada.
Características clave
- Agentes virtuales inteligentes (IVA) para resolución de autoservicio por voz y chat
- AI Agent Assist, que ofrece orientación en tiempo real a los agentes humanos
- Resúmenes de llamadas generados por IA e información posterior a la llamada
- Integración de una base de conocimiento con IA para respuestas fundamentadas y coherentes
- Enrutamiento omnicanal completo a través de voz, chat, correo electrónico, SMS y redes sociales
- Controles de gobernanza de IA configurables, que permiten a los administradores fijar niveles de autonomía y límites para cada agente virtual
Cumplimiento
- SOC 2 Type II, ISO 27001:2022, PCI DSS v4.0.1 y certificaciones HIPAA/HITECH, además de cobertura CSA STAR y TX-RAMP para organismos públicos y clientes regulados
Integraciones
- Integraciones de CRM con Salesforce, ServiceNow, Microsoft Dynamics y Zendesk
- Integraciones de comunicaciones unificadas, incluidas Microsoft Teams, Zoom y RingCentral
- Integraciones de gestión del compromiso de la plantilla con herramientas propias de Five9, Verint o Calabrio
Casos de uso clave
- Sustitución completa del contact center con IA integrada
- Operaciones combinadas de atención al cliente y ventas entrantes y salientes
- Resolución de autoservicio para consultas repetitivas de alto volumen
- Sectores con alta exigencia de cumplimiento que necesitan grabación y gestión de la plantilla juntas
Sectores clave
- Sanidad
- Servicios financieros
- Retail
- Administración pública
Precios
- Paquete Digital (solo canales digitales): €119/puesto/mes
- Paquete Core (todos los canales, funciones esenciales de IA): €159/puesto/mes, 3.000 minutos por puesto incluido
- Paquetes Plus, Pro y Enterprise: personalizados, con presupuesto comercial
- Normalmente se requiere un mínimo de 50 puestos simultáneos
9. Ada: el mejor agente de voz con IA para centralizar la IA agéntica en todos los canales
Ada es ideal para grandes empresas que quieren centralizar la IA agéntica en voz, chat y correo electrónico bajo un único modelo de gobernanza, en lugar de desplegar soluciones puntuales por canal. Está totalmente ligada a una demo, sin precios públicos, y está pensada para organizaciones con la madurez operativa necesaria para ejecutar programas de IA a escala empresarial, no para un piloto departamental rápido.
Valoración de Ada: 4,0/5. Sus cinco certificaciones citadas, SOC 2, HIPAA, GDPR, PCI DSS y AIUC-1, forman el conjunto de cumplimiento más amplio de todas las plataformas comparadas aquí, pero nada de eso se puede contrastar con un precio hasta después de una demo programada.
Características clave
- IA agéntica capaz de medirse, probarse y mejorar por sí misma a gran escala en todos los canales
- Playbooks para automatizar procedimientos operativos estándar complejos y de varios pasos
- Soporte omnicanal que abarca voz, mensajería y correo electrónico en un solo agente
- Personalización multilingüe en todos los canales soportados
- Herramientas de gobernanza y pruebas pensadas para despliegues de IA a escala empresarial
- Panel Performance Center con visibilidad completa para crear, lanzar, analizar y optimizar agentes en un solo lugar
Cumplimiento
- Certificado en SOC 2, HIPAA, GDPR, PCI DSS y AIUC-1
Integraciones
- Más de 25 conectores con nombre propio, incluidos Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics, Genesys, NICE CXone, ServiceNow y Amazon Connect
- Soporte de transferencia de telefonía y CX a través de Aircall, Twilio Flex y Dixa
- Herramientas empresariales de identidad y cumplimiento (SSO, registro de auditoría)
Casos de uso clave
- Automatización de atención al cliente a escala empresarial en todos los canales
- Gestión de casos de alta prioridad que requieren una respuesta rápida y coherente
- Soporte multilingüe para bases de clientes globales
- Centralización de la gobernanza de IA en herramientas antes aisladas
Sectores clave
- Comercio electrónico
- Servicios financieros
- Videojuegos
- Seguros de salud y de daños
- Viajes y hostelería
Precios
- Precios empresariales personalizados sin tarifas publicadas
- Requiere una demo programada para conocer el precio y un modelo de ROI personalizado
10. Decagon: el mejor agente de voz con IA para un asistente de IA unificado en todos los canales
Decagon es ideal para grandes empresas que quieren un único asistente de IA que unifique chat, voz y correo electrónico con memoria compartida a lo largo de la conversación, en lugar de bots separados por canal. Se basa en definiciones de flujo de trabajo en lenguaje natural en lugar de lenguajes de configuración rígidos y, como la mayoría de los actores empresariales de esta lista, sus precios son totalmente bajo consulta.
Valoración de Decagon: 3,9/5. Su lista pública de clientes, entre ellos Deutsche Telekom, American Airlines, Delta Air Lines y Duolingo, es la prueba empresarial más sólida de esta lista, pero sin precios publicados ni casos de estudio de mercado medio, es la más difícil de evaluar de las diez sin una conversación comercial en directo.
Características clave
- Procedimientos operativos del agente que definen flujos de trabajo en lenguaje natural en lugar de código
- Memoria omnicanal que mantiene el contexto a través de chat, voz y correo electrónico
- Pruebas A/B en vivo y herramientas de simulación para ajustar el comportamiento del agente antes de su lanzamiento
- Monitorización de calidad Watchtower para una supervisión continua
- «Suggestions» impulsadas por IA para la mejora continua de la base de conocimiento
- Gestión avanzada de turnos de conversación que maneja interrupciones y voces superpuestas en plena llamada
Cumplimiento
- Certificado en SOC 2, ISO 27001, HIPAA y PCI DSS, con directrices publicadas sobre el cumplimiento del EU AI Act para clientes empresariales
Integraciones
- Conectores predefinidos para Salesforce, Zendesk, Zendesk Sunshine, Intercom y Kustomer
- Sincronización de la base de conocimiento con Confluence y Contentful
- Integración de telefonía y CPaaS a través de Amazon Connect y RingCentral
- Controles empresariales de identidad y gestión de datos definidos durante el onboarding
Casos de uso clave
- Reducción de la carga de soporte al cliente a escala empresarial en todos los canales
- Gestión de socios y cuentas a gran escala
- Análisis e informes de voz del cliente
- Operaciones de soporte multimarca o multirregión
Sectores clave
- Servicios financieros
- Viajes y hostelería
- Salud y bienestar
- Tecnología, retail y telecomunicaciones
Precios
- Personalizado, solo empresa; sin precios publicados
- Presupuesto tras una demo programada
- Los casos de estudio corresponden a grandes clientes empresariales reconocidos, no a cuentas de pymes
¿Cómo se han puntuado y clasificado estos agentes de voz con IA para atención al cliente?
Cada plataforma anterior recibe una puntuación sobre 5 según cuatro criterios ponderados: madurez para producción, transparencia de precios, profundidad de integración y adecuación específica a la atención al cliente. La puntuación refleja la evaluación editorial propia de esta guía sobre los precios, funciones y documentación públicos de cada proveedor, no una media obtenida de un sitio de reseñas de terceros.
|Criterio
|Ponderación
|Qué mide
|Madurez para producción
|35 %
|Evidencia de que la plataforma gestiona hoy un volumen real de llamadas de atención al cliente, no solo un entorno de demo
|Transparencia de precios
|25 %
|Si los precios son públicos y con qué claridad escala el coste desde un piloto hasta el volumen completo
|Profundidad de integración
|20 %
|Conexiones nombradas y verificables con sistemas de CRM, telefonía y soporte, no una simple afirmación genérica de «API disponible»
|Adecuación a la atención al cliente
|20 %
|Cuán directamente está construida la plataforma para llamadas de soporte y servicio, frente a la voz con IA de uso general
Donde una plataforma pierde puntos más rápido es en la transparencia de precios. Cinco de las diez herramientas comparadas aquí, Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada y Decagon, no publican ninguna tarifa, lo que reduce su puntuación incluso cuando su capacidad de producción es sólida. Ese único factor explica por qué varias plataformas empresariales conocidas se sitúan entre 3,9 y 4,1 en lugar de más alto.
¿Qué es un agente de voz con IA para atención al cliente?
Un agente de voz con IA para atención al cliente es un software que responde o realiza llamadas telefónicas en nombre de una empresa, entiende lo que quiere quien llama mediante reconocimiento de voz y un modelo de lenguaje, y resuelve la solicitud directamente o la deriva a un agente humano con el contexto adjunto. A diferencia de un IVR tradicional, no depende de menús fijos: mantiene una conversación natural y hablada, y se adapta a lo que la persona realmente dice.
¿Qué características debe tener un agente de voz con IA para atención al cliente?
Estas seis características no son una lista arbitraria. Cada una refleja uno de dos aspectos que determinan el éxito o el fracaso en producción: si quien llama obtiene una resolución sin fricción y si la empresa puede confiar, supervisar y mantener el cumplimiento normativo de lo que el agente hace por su cuenta. Una plataforma puede impresionar en una demo y aun así fallar en producción si es débil en el lado de la confianza, precisamente donde varias herramientas solo para empresas comparadas antes pierden puntos pese a una buena calidad de conversación.
- Conversación natural y de baja latencia. Cualquier retraso de respuesta por encima de unos 800 ms a 1 segundo empieza a sonar robótico y erosiona la confianza de quien llama.
- Escalado limpio a una persona. El agente debe transferir el contexto completo, no solo la llamada, para que quien llama nunca tenga que repetirse.
- Integración real con el CRM y otros sistemas. Un agente que no puede leer ni escribir datos de clientes acaba leyendo un guion en lugar de actuar con información real.
- Soporte multilingüe. Detectar y responder automáticamente en el idioma de quien llama importa para cualquier negocio con clientes que no hablan español.
- Observabilidad. Las transcripciones completas y los análisis permiten a los equipos detectar patrones de fallo, en lugar de depender de comprobaciones puntuales.
- Postura de cumplimiento. Certificaciones como SOC 2, HIPAA y GDPR importan en cuanto las llamadas tocan datos de facturación, salud o cuenta.
Las primeras cuatro características protegen la experiencia de quien llama; las dos últimas protegen al negocio que opera el agente. No todos los compradores necesitan las seis al máximo nivel desde el primer día: un equipo de una sola sede que automatiza llamadas fuera de horario puede priorizar la latencia y el escalado, mientras que un comprador de sanidad o servicios financieros debería tratar la postura de cumplimiento como innegociable, por muy natural que suene la conversación en lo demás.
¿Cuánto cuestan los agentes de voz con IA para atención al cliente?
Los costes van desde €0 para un agente básico de autoservicio en llamadas entrantes hasta bastante más de €100.000 al año para un despliegue empresarial totalmente gestionado, y el tamaño de ese rango depende sobre todo de un factor: si el proveedor publica precios o no. Las plataformas con tarifa pública son, sistemáticamente, las más rápidas de probar y las más baratas para empezar.
Las plataformas de autoservicio con pago por uso cobran €0 para empezar y facturan por minuto o mediante una pequeña cuota mensual de plataforma. El AI Receptionist de CloudTalk, Retell AI, Vapi y el nivel de entrada de Bland AI entran en esta categoría, con tarifas por minuto de entre unos €0,05 y €0,31 una vez agotados los créditos o minutos gratuitos.
Los paquetes de puesto más minutos cobran una cuota mensual base que incluye un número determinado de minutos y facturan el excedente por minuto. El AI Specialist de CloudTalk y Five9 usan ambos este modelo, lo que facilita la elaboración de presupuestos frente al precio puro por minuto una vez que el volumen de llamadas es predecible.
Los precios empresariales personalizados cubren las otras cinco plataformas comparadas aquí. Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada y Decagon requieren todas una conversación comercial, y las estimaciones de terceros publicadas para este nivel suelen empezar en decenas de miles de euros al año y aumentar según el volumen y el nivel de soporte.
La partida que más pasa desapercibida a los compradores es la que queda fuera de la tarifa principal. Los minutos salientes, los números de teléfono, las voces personalizadas y el trabajo de integración con el CRM se facturan por separado de la cuota de plataforma básica en varias de estas herramientas (CloudTalk y PolyAI lo indican explícitamente ambos), por lo que el precio inicial anunciado rara vez es el coste mensual completo una vez en producción.
¿Cómo elegir el agente de voz con IA adecuado para su equipo de soporte?
Empiece por el flujo de trabajo que debe ejecutar el agente, no por la lista de proveedores. Un equipo que sobre todo necesita cobertura fuera de horario, respuesta de preguntas frecuentes y enrutamiento tiene requisitos muy distintos a uno que automatiza un proceso definido de varios pasos, como reclamaciones de facturación o tramitación de siniestros. Lo primero es un despliegue de bajo riesgo y configuración rápida; lo segundo suele necesitar más trabajo de integración y un despliegue más largo.
A continuación, decida si construir el agente o comprar uno ya configurado. Plataformas orientadas a desarrolladores como Retell AI, Vapi y Bland AI entregan los componentes básicos y esperan que un equipo de ingeniería ensamble telefonía, sincronización con el CRM, enrutamiento y monitorización. Plataformas como CloudTalk, Five9, Cognigy y PolyAI empaquetan todas esas piezas en un solo sistema, a cambio de algo de flexibilidad por un camino más rápido hacia un despliegue funcional.
Después, ajuste el presupuesto al modelo de precios, no solo a la cifra destacada. Una plataforma con precios de autoservicio publicados (CloudTalk, Retell AI, Vapi, Bland AI) permite a un equipo probar un volumen real de llamadas antes de comprometer presupuesto; una plataforma de presupuesto personalizado (Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada, Decagon) suele necesitar un contrato firmado antes de poder ejecutar esa misma prueba.
Por último, realice un piloto real antes de comprometerse a largo plazo. Pruebe el agente con los tipos de llamada reales que gestionará en producción, no con una demo limpia y guionizada, y pida al proveedor transcripciones reales y métricas de contención o desvío de otros clientes de un sector comparable, no solo la puntuación anterior.
Conclusión
No existe un único mejor agente de voz con IA para todos los equipos de atención al cliente. Las empresas con infraestructura NICE o CCaaS ya existente se inclinarán hacia Cognigy, Five9 o PolyAI; los equipos liderados por ingeniería que quieren control total se inclinarán hacia Retell AI, Vapi o Bland AI; y las grandes empresas que consolidan bots canal por canal mirarán a Ada o Decagon. Para equipos de soporte y ventas que quieren un agente de voz con IA dentro del mismo sistema telefónico, los mismos números y los mismos datos de CRM que ya usan sus agentes humanos, sin tener que montar herramientas separadas de telefonía, CRM e IA en un solo stack, CloudTalk es el camino más directo desde el alta hasta una llamada real de atención al cliente en producción.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los agentes de voz con IA para atención al cliente?
Los costes varían mucho según el modelo de despliegue. Plataformas de autoservicio como CloudTalk y Retell AI empiezan gratis o por menos de €100/mes para un agente entrante básico con unos cientos de minutos, mientras que plataformas de pago por uso como Vapi y Bland AI cobran entre €0,05 y €0,14 por minuto además de una cuota de plataforma pequeña o nula. Plataformas empresariales como Cognigy, PolyAI, Ada y Decagon funcionan solo bajo consulta, con contratos que suelen ir desde decenas de miles hasta bastante más de €100.000 al año según el volumen y el nivel de soporte.
¿Sustituirán los agentes de voz con IA a los agentes humanos de atención al cliente?
No por completo. Los agentes de voz con IA son especialmente buenos absorbiendo solicitudes repetitivas de alto volumen, como preguntas frecuentes, estado de pedidos y enrutamiento básico, de modo que los agentes humanos dedican su tiempo a llamadas que requieren criterio, empatía o una excepción a la política. La mayoría de los despliegues en producción, incluidos clientes de CloudTalk, Five9 y Retell AI, usan un modelo híbrido en el que la IA gestiona el primer contacto y transfiere a una persona cuando hace falta.
¿Cuál es la diferencia entre un agente de voz con IA y un IVR tradicional?
Un IVR tradicional obliga a quien llama a pasar por menús fijos y mensajes pregrabados, mientras que un agente de voz con IA entiende el lenguaje natural hablado y deja que la persona exprese su solicitud con sus propias palabras. Eso significa menos llamadas abandonadas y menos frustración, ya que el sistema se adapta a lo que realmente se dice en lugar de exigir que quien llama adivine la opción correcta del menú.
¿Qué certificaciones de seguridad y cumplimiento deberían tener los proveedores de agentes de voz con IA?
Como mínimo, busque SOC 2 Type II y cumplimiento del GDPR en cualquier proveedor que gestione datos de clientes, y cumplimiento de HIPAA específicamente si las llamadas tocan información de salud. Los proveedores que atienden sectores regulados, como PolyAI, Ada y Cognigy, suelen tener además ISO 27001 y certificaciones específicas del sector; pida a cualquier proveedor su documentación de cumplimiento actual en lugar de asumir que las certificaciones que aparecen en un sitio web siguen vigentes.
¿Puede la IA gestionar llamadas de atención al cliente?
Sí. Los agentes de voz con IA modernos pueden gestionar de forma autónoma una gran parte de las llamadas rutinarias de atención al cliente, como preguntas frecuentes, estado de pedidos y reserva de citas, entendiendo el habla natural en lugar de seguir un guion fijo. La precisión sigue dependiendo de la complejidad de la llamada: los agentes bien configurados resuelven por sí solos tareas claramente definidas, mientras que las llamadas más abiertas o cargadas emocionalmente funcionan mejor cuando un agente de IA gestiona el primer contacto y una persona se encarga de la resolución completa.
¿Cómo se configura un agente de voz con IA para atención al cliente?
La configuración va de minutos a semanas según la plataforma. Las plataformas de autoservicio como el AI Receptionist de CloudTalk normalmente requieren subir información de la empresa o una base de conocimiento y configurar reglas de enrutamiento, sin necesidad de código. Las plataformas para desarrolladores como Retell AI, Vapi y Bland AI requieren construir la lógica de conversación, conectar los sistemas de telefonía y CRM vía API, y hacer pruebas antes de salir a producción, mientras que plataformas empresariales como Decagon y Ada implican un proyecto de implementación acotado junto con el propio equipo del proveedor.