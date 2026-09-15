Los 10 mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026

Las llamadas de atención al cliente son la prueba más exigente para un agente de voz con IA. Quien llama suele estar frustrado, con prisa o con un problema que ningún guion puede prever del todo, y no hay margen para un bot que pierda el hilo de la conversación. El mejor agente de voz con IA para atención al cliente en 2026 tiene que mantener una conversación real, saber cuándo escalar a una persona y demostrar que puede hacerlo a gran volumen, no solo en una demo comercial.

Esa distancia entre la demo y la producción es justo donde falla la mayoría de las evaluaciones. Una plataforma que suena convincente en una llamada de guion puede fallar igualmente en integraciones, cumplimiento normativo o coste en cuanto gestiona miles de conversaciones reales al mes. Esta guía compara 10 plataformas que desarrolladores y responsables de soporte están evaluando de verdad en 2026 para automatizar la atención al cliente, para qué es realmente mejor cada una y dónde es probable que se quede corta.

Resumen: los mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026

CloudTalk : ideal para equipos que quieren un agente de voz con IA integrado en un sistema telefónico empresarial completo

: ideal para equipos que quieren un agente de voz con IA integrado en un sistema telefónico empresarial completo Retell AI : ideal para equipos de desarrollo y producto que construyen agentes de voz totalmente personalizados

: ideal para equipos de desarrollo y producto que construyen agentes de voz totalmente personalizados Vapi : ideal para equipos de ingeniería que buscan los componentes básicos de voz con IA con precios por uso

: ideal para equipos de ingeniería que buscan los componentes básicos de voz con IA con precios por uso Bland AI : ideal para automatización telefónica entrante y saliente a gran escala con control total de la infraestructura

: ideal para automatización telefónica entrante y saliente a gran escala con control total de la infraestructura Synthflow : ideal para grandes empresas que necesitan un despliegue de voz con IA totalmente gestionado y adaptado a medida

: ideal para grandes empresas que necesitan un despliegue de voz con IA totalmente gestionado y adaptado a medida PolyAI : ideal para contact centers regulados y de alto volumen que necesitan una voz con IA de trato exclusivo

: ideal para contact centers regulados y de alto volumen que necesitan una voz con IA de trato exclusivo Cognigy : ideal para clientes de NICE CXone que quieren estandarizar la IA conversacional en todo el contact center

: ideal para clientes de NICE CXone que quieren estandarizar la IA conversacional en todo el contact center Five9 : ideal para contact centers que quieren agentes de IA integrados en una suite CCaaS omnicanal completa

: ideal para contact centers que quieren agentes de IA integrados en una suite CCaaS omnicanal completa Ada : ideal para grandes empresas que centralizan la IA agéntica en voz, chat y correo electrónico

: ideal para grandes empresas que centralizan la IA agéntica en voz, chat y correo electrónico Decagon: ideal para grandes empresas que quieren un único asistente de IA para chat, voz y correo electrónico

Comparativa rápida: agentes de voz con IA para atención al cliente

Plataforma Ideal para Modelo de implementación Precio inicial (agente de voz IA) Idiomas Valoración CloudTalk Agente de voz con IA integrado en un sistema telefónico empresarial completo Autoservicio (Receptionist) o guiado por ventas (Specialist) Gratis durante 50 min/mes, luego desde €99/mes 70+ 4,7/5 Retell AI Agentes de voz totalmente personalizados vía API Desarrolladores, autoservicio €0 iniciales + €10 de crédito gratis, luego €0,07 a €0,31/min 55 (63 configuraciones regionales) 4,4/5 Vapi Componentes básicos de voz con IA Desarrolladores, autoservicio Nivel gratuito, luego €29/mes (Core) Hasta 40+, según el proveedor 4,2/5 Bland AI Automatización telefónica a gran escala Desarrolladores, de autoservicio a empresa €0 de cuota de plataforma + €0,14/min (Start) 40+ (23 con traducción en tiempo real) 4,3/5 Synthflow Despliegue de voz con IA para empresas Totalmente gestionado, adaptado a medida Personalizado, desde €30.000/año 30+ 3,9/5 PolyAI Contact centers empresariales regulados Empresa gestionada (nuevo piloto de autoservicio) Personalizado, por minuto de ejecución del agente 75+ 4,1/5 Cognigy Empresas estandarizadas en NICE CXone Empresa, guiado por ventas Personalizado, sin tarifa pública 100+ 4,0/5 Five9 CCaaS omnicanal con agentes de IA Empresa, paquetes por puesto €119/puesto/mes (paquete Digital) 130+ (reconocimiento de voz) 4,2/5 Ada IA agéntica empresarial en todos los canales Empresa, con demo obligatoria Personalizado, solo bajo consulta 42 4,0/5 Decagon Asistente de IA empresarial en todos los canales Empresa, con demo obligatoria Personalizado, solo bajo consulta 70+ 3,9/5

Los 10 mejores agentes de voz con IA para atención al cliente en 2026

1. CloudTalk: el mejor agente de voz con IA para un sistema telefónico empresarial completo

CloudTalk es el mejor agente de voz con IA para atención al cliente entre los equipos de soporte que quieren automatización conversacional integrada en un sistema telefónico empresarial completo, en lugar de un bot independiente añadido después. El agente de voz con IA funciona dentro de los mismos flujos de llamada, números y reglas de enrutamiento que ya usan los agentes humanos, de modo que una llamada puede empezar con IA y pasar a una persona sin cambiar de sistema ni perder el contexto. En producción, esto se ha traducido en una reducción real: la empresa legal-tech Autenti redujo las llamadas de soporte en vivo en aproximadamente un 30 % en tres equipos y dos idiomas, sin contratar personal adicional.

Valoración de CloudTalk: 4,7/5. Es la única plataforma de esta lista con una tarifa publicada que empieza en €0 y escala en tramos fijos hasta €699/mes antes de aplicar precios empresariales, lo que elimina la incertidumbre que penaliza a otras cinco herramientas de esta lista.

Características clave

Responde cada llamada entrante al instante, en el idioma de quien llama, con detección automática de idioma en más de 70 idiomas y acentos

Responde preguntas frecuentes directamente desde documentos subidos o una base de conocimiento

Reserva citas directamente en el calendario y envía recordatorios por SMS automáticamente

Transfiere a un agente humano con el contexto completo de la conversación cuando la llamada lo requiere

Ejecuta flujos de trabajo entrantes y salientes de varios pasos (estado de pedidos, facturación, renovaciones, cualificación) de principio a fin, activados por eventos del CRM o por API

Motor de respuesta con un tiempo medido por debajo de los 800 ms, lo que evita que la conversación suene guionizada

Cumplimiento

Certificado en SOC 2 Type II, ISO 27001:2022, HIPAA, GDPR y PCI DSS

Integraciones

Sincronización nativa de CRM con HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Zoho

Más de 100 integraciones nativas, incluidas Zendesk, Intercom, Zapier y Make

Flujos salientes activados vía API desde HubSpot, Zapier, Make o sistemas internos

Los resultados de las llamadas y los datos extraídos se registran automáticamente mediante webhooks

Panel de análisis compartido que cubre tanto las llamadas de IA como las de agentes humanos

Casos de uso clave

Cobertura de atención al cliente fuera de horario y en picos de demanda

Primera respuesta a llamadas y leads entrantes de soporte

Llamadas sobre estado de pedidos, facturación y actualización de cuentas

Reserva de citas, recordatorios y seguimiento de ausencias

Campañas salientes de renovación, recuperación de clientes y recordatorio de pagos

Sectores clave

Sanidad y clínicas

Educación

Retail y comercio electrónico

Servicios financieros y seguros

Servicios profesionales (legal, inmobiliario)

Precios

Sistema telefónico principal: plan Starter desde €25/puesto/mes con facturación anual (€34 con facturación mensual)

AI Receptionist: gratis los primeros 50 minutos/mes, luego desde €99/mes (200 minutos) hasta €699/mes (2.500 minutos)

AI Specialist (automatización de flujos): desde €349/mes para 1.000 minutos, con precios personalizados a partir de 10.000 minutos/mes

Complemento Conversation Intelligence (transcripción de llamadas, sentimiento, puntuación): €9/usuario/mes

2. Retell AI: el mejor agente de voz con IA para despliegues totalmente personalizados y construidos por desarrolladores

Retell AI es ideal para equipos de desarrollo y producto que quieren construir un agente de voz totalmente personalizado en lugar de configurar uno ya empaquetado. Ofrece la capa de orquestación, un pipeline de voz de baja latencia y APIs, y deja la lógica de las llamadas, los prompts y las integraciones en manos del equipo que construye sobre ella. Eso lo convierte en una gran opción para empresas lideradas por ingeniería, pero también significa que un agente de atención al cliente funcional requiere tiempo real de construcción, no una configuración de un solo día.

Valoración de Retell AI: 4,4/5. Su catálogo de integraciones, más de 70 conectores nativos y de terceros, incluidos HubSpot, Salesforce y Five9, es inusualmente amplio para una plataforma orientada a desarrolladores, lo que compensa parte del tiempo de construcción que exige un agente personalizado.

Características clave

Constructor de flujos de llamada por arrastrar y soltar, más acceso completo a la API/SDK para lógica personalizada

Latencia de respuesta de voz de alrededor de 600 ms con un modelo propio de turnos de conversación

Transferencias agénticas a humanos que informan al agente en vivo antes de conectar la llamada

Herramientas de campañas salientes con ritmo, reintentos y gestión de buzón de voz

Navegación de IVR, marcado de dígitos y extensiones durante llamadas en curso

Monitorización de llamadas en vivo con posibilidad de intervenir y tomar el control en cualquier momento

Cumplimiento

Certificado en SOC 2 Type II, HIPAA, GDPR e ISO 27001

Integraciones

Conectores nativos con HubSpot, Salesforce, Zoho CRM y Microsoft Dynamics 365, además de más de 70 integraciones de terceros como Zendesk, Slack y Shopify

Telefonía a través de Twilio, Vonage y Telnyx, con SIP trunking para números ya existentes

Calendly y Cal.com para programar citas, Make y Zapier para automatización más amplia

Voz, chat, SMS y canales de API en una sola cuenta

Sincronización de datos vía webhook para resultados de llamadas e información capturada

Casos de uso clave

Agentes de soporte entrante totalmente personalizados

Campañas salientes a gran escala (recordatorios, cobros, reactivación)

Sustitución de IVR complejos en líneas con mucho volumen de llamadas

Agentes de voz integrados dentro del propio producto de una empresa

Sectores clave

Empresas de software y tecnología que desarrollan productos de voz propios

Programación de citas y comunicación con pacientes en el sector salud

Servicios financieros y crédito al consumo

Servicios de campo y logística

Precios

Pago por uso: €0 iniciales con €10 de crédito gratis, luego €0,07 a €0,31/minuto según la configuración de voz/modelo

Complementos: base de conocimiento desde €8/mes, números verificados desde €10/mes

Empresa: precios personalizados con infraestructura dedicada, SSO personalizado y soporte 24/7

3. Vapi: el mejor agente de voz con IA para equipos de ingeniería que construyen su propio stack

Vapi es ideal para equipos de ingeniería que quieren los componentes básicos de un stack de voz con IA (reconocimiento de voz, LLM, texto a voz) en lugar de una aplicación de atención al cliente ya terminada. El uso se factura directamente al coste del proveedor subyacente, sin ningún margen añadido por parte de Vapi, lo que atrae a equipos que controlan de cerca el coste y la elección de modelo, aunque también significa que el equipo, no el proveedor, es responsable del diseño de la conversación y del ajuste de calidad.

Valoración de Vapi: 4,2/5. Su modelo de precios de traspaso directo, que factura los costes del proveedor sin margen añadido, es la economía unitaria más transparente de esta lista, pero Vapi es también la única plataforma aquí que no ofrece un único precio todo incluido por minuto.

Características clave

Pipeline modular: intercambia proveedores de ASR, LLM y TTS de forma independiente

Gestión de llamadas simultáneas que escala desde un puñado de llamadas de prueba hasta volumen de producción

Aprovisionamiento de números integrado y soporte multiorganización

Registros de llamadas, transcripciones y ventanas de retención de datos configurables

SSO y controles configurables de sesión y retención de datos en los niveles superiores

Llamadas a funciones y herramientas nativas que permiten al agente realizar acciones en tiempo real, como reservas o consultas, durante la llamada

Cumplimiento

Informe SOC 2, cobertura de GDPR y CCPA, y certificación PCI DSS v4.0.1; HIPAA disponible como modo compatible opcional, no como certificación completa

Integraciones

Integraciones directas con Deepgram, OpenAI, ElevenLabs y otros proveedores de modelos

Conexiones de telefonía vía SIP y aprovisionamiento de números

Webhooks y API REST para sincronización con CRM y helpdesk

Casos de uso clave

Agentes de voz de soporte al cliente construidos por desarrolladores

Creación rápida de prototipos y pruebas de flujos de voz conversacionales

Despliegues de alto volumen sensibles al coste, donde importa el precio por minuto del proveedor

Productos multiempresa que integran voz con IA para sus propios clientes

Sectores clave

Software y startups nativas de IA

Agencias que construyen productos de voz para clientes

Cualquier equipo con recursos propios de ingeniería para voz con IA

Precios

Sin paquete de éxito: €0 iniciales, alrededor de €0,05/minuto de alojamiento más los costes del proveedor traspasados

Core: €29/mes por 10 llamadas simultáneas y soporte por correo electrónico

Pro: 10 % de las cuotas de alojamiento, con un mínimo de €999/mes, con un SLA de disponibilidad del 99 %

Premier: precio personalizado con soporte asignado y SSO

4. Bland AI: el mejor agente de voz con IA para automatización entrante y saliente a gran escala

Bland AI es ideal para equipos que gestionan automatización telefónica entrante o saliente de alto volumen y quieren control directo sobre la infraestructura y la economía por minuto. Los precios son transparentes y dependen del volumen, y los clientes empresariales pueden operar en infraestructura dedicada u on-premise, lo que se adapta mejor a operaciones reguladas o de muy alto volumen de llamadas que a una configuración rápida y low-code.

Valoración de Bland AI: 4,3/5. Es la única plataforma de esta lista que publica una tarifa por minuto en todos sus niveles, incluido el plan Build de €299/mes, lo que permite a un equipo calcular el coste con 10 veces más volumen de llamadas antes de firmar un contrato.

Características clave

Precio por minuto que agrupa LLM, reconocimiento de voz y texto a voz sin cargos separados por tokens

Límites de concurrencia configurables, desde 10 hasta llamadas simultáneas ilimitadas

Clonación de voz personalizada y varias opciones de voz según el plan

Base de conocimiento adjunta por agente para respuestas fundamentadas

Opciones de despliegue on-premise o en VPC en el nivel empresarial

Latencia de respuesta de voz de unos 400 ms, muy por debajo de la media del sector de unos 1.240 ms que cita Bland como referencia

Cumplimiento

Certificado en SOC 2 Type II, con HIPAA (BAA disponible), GDPR (DPA disponible) y cobertura PCI DSS v4.0

Integraciones

Aprovisionamiento de números entrantes incluido en todos los planes

Arquitectura API-first para conexiones con CRM y sistemas de tickets

Entrega vía webhook de transcripciones de llamadas y resultados estructurados

Casos de uso clave

Campañas salientes de alto volumen (cobros, recordatorios, encuestas)

Líneas de atención al cliente entrantes con requisitos estrictos de cumplimiento normativo

Despliegues empresariales que necesitan infraestructura dedicada u on-premise

Agentes construidos por desarrolladores que necesitan un coste por minuto predecible

Sectores clave

Servicios financieros y cobros

Administración sanitaria

Logística y servicios de campo

Empresas con requisitos de residencia de datos

Precios

Start: €0 de cuota de plataforma, €0,14/minuto de conversación, €0,05/minuto de transferencia

Build: €299/mes de cuota de plataforma, €0,12/minuto de conversación, 50 llamadas simultáneas

Enterprise: tarifas personalizadas por volumen con infraestructura dedicada

5. Synthflow: el mejor agente de voz con IA para despliegues empresariales totalmente gestionados

Synthflow es ideal para grandes empresas que quieren un despliegue de voz con IA totalmente gestionado y adaptado a medida, en lugar de un producto de autoservicio. La plataforma afirma gestionar más de 65 millones de llamadas al mes en más de 30 países, y su modelo de precios actual refleja un giro hacia el segmento empresarial: los proyectos empiezan en decenas de miles de euros al año y se definen según el volumen de llamadas, la configuración de telefonía y las necesidades de integración, en lugar de tarifas publicadas.

Valoración de Synthflow: 3,9/5. Declara el mayor volumen de llamadas de todas las plataformas comparadas aquí, más de 65 millones al mes, pero también es la única herramienta de esta lista sin ningún punto de entrada por debajo de cinco cifras, motivo por el que su valoración queda por debajo de lo que sugerirían solo sus cifras de producción.

Características clave

Agentes de voz conversacionales de trato muy natural para atención al cliente telefónica

Enrutamiento, rutas de escalado y lógica de reserva personalizados según el despliegue

Sustitución de IVR y soporte del canal de WhatsApp junto a la voz

NLP multilingüe compuesto que gestiona el cambio de idioma y conversaciones en varios idiomas dentro de una misma llamada

Revisión de seguridad empresarial y soporte de MSA/DPA integrados en el onboarding

Implementación, pruebas y optimización dedicadas durante el despliegue

Cumplimiento

SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001 incluidos en la configuración empresarial

Integraciones

Conectores de CRM, incluidos HubSpot y Salesforce

Cal.com para programación de citas, GoHighLevel para flujos de agencias, Zapier para automatización más amplia

SIP trunking y opciones de telefonía empresarial

Integraciones con contact center y fuentes de conocimiento definidas según el contrato

Casos de uso clave

Atención al cliente y servicios de respuesta empresariales

Despliegues de recepción y conserjería con IA a gran escala

Concertación de citas en varios países e idiomas

Gestión de llamadas de alto volumen al estilo BPO

Sectores clave

Externalización de procesos de negocio (BPO)

Sanidad

Servicios financieros

Retail y tecnología

Precios

Solo empresa, desde unos €30.000 al año

El precio final se define según el volumen de llamadas, la concurrencia, la configuración de telefonía y la complejidad de la integración

6. PolyAI: el mejor agente de voz con IA para contact centers regulados y de alto volumen

PolyAI es ideal para contact centers empresariales regulados, como banca, sanidad o telecomunicaciones, que necesitan un despliegue de voz con IA de trato exclusivo y con fuertes garantías de cumplimiento normativo. Los precios no son públicos: la tarifa de ejecución del agente se factura por minuto, mientras que la telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel gestionado suelen acordarse por separado con un equipo de cuenta. PolyAI introdujo en 2026 una opción limitada de evaluación en autoservicio, aunque los despliegues en producción siguen gestionados por la empresa.

Valoración de PolyAI: 4,1/5. Su opción de evaluación en autoservicio de 2026 es la primera grieta en un modelo de precios hasta ahora totalmente ligado a la empresa, pero como la telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel se siguen facturando aparte a través de un equipo de cuenta, todavía no obtiene la puntuación máxima en transparencia.

Características clave

Modelo de voz propio Raven, con GPT-5, Claude y Gemini disponibles como alternativas

Kit de desarrollo de agentes respaldado por Git para un diseño de conversación versionado

SLA de disponibilidad del 99,9 % con soporte 24/7 para clientes empresariales

Mantenimiento proactivo del sistema y gestión de cuenta incluidos en el nivel empresarial

Capa de análisis Wren que ofrece visibilidad en tiempo real de cada decisión y resultado de la conversación del agente

Voz de marca y personalidad coherentes en todos los canales e idiomas en los que opera el agente

Cumplimiento

ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR y diseño compatible con HIPAA

Integraciones

Conexiones de telefonía SIP personalizadas

Integraciones con Zendesk y Stripe para flujos de soporte y facturación

Soporte de transferencia a CCaaS para plataformas de contact center existentes

Google Sheets y otros conectores de datos ligeros

Casos de uso clave

Llamadas entrantes complejas de alto volumen en contact centers

Atención al cliente en sectores regulados con requisitos estrictos de cumplimiento

Soporte de voz empresarial multilingüe

Contact centers que externalizan la experiencia en voz con IA en lugar de construirla internamente

Sectores clave

Banca y servicios financieros

Sanidad

Telecomunicaciones

Seguros

Precios

Personalizado, facturación por minuto de ejecución del agente sin tarifa pública

La telefonía, las voces personalizadas y el soporte de panel gestionado suelen facturarse aparte

Opción limitada de evaluación en autoservicio disponible desde 2026; los precios de producción siguen bajo consulta

7. Cognigy: el mejor agente de voz con IA para empresas estandarizadas en NICE CXone

Cognigy, ahora parte de NICE, es ideal para empresas ya estandarizadas en NICE CXone que quieren extender la IA conversacional por todo su stack de contact center existente. Es una plataforma low-code pensada para despliegues grandes y estructurados, no para una configuración rápida, y no ofrece precios públicos, prueba gratuita ni nivel de autoservicio.

Valoración de Cognigy: 4,0/5. Sus más de 100 integraciones prediseñadas, incluidas Genesys, Avaya y Amazon Connect junto a su propio NICE CXone, van más allá que la mayoría de las plataformas comparadas aquí, pero la ausencia total de tarifa pública o prueba gratuita es lo que más penaliza su puntuación.

Características clave

Constructor de flujos conversacionales low-code para voz, chat y mensajería

Integración de NLU y LLM ajustada a flujos de conversación estructurados y predecibles

Componentes prediseñados para pagos, programación de citas y verificación de identidad

Complementos Agent Copilot y Knowledge AI para asistir en tiempo real a agentes humanos

Análisis de nivel empresarial y monitorización del rendimiento en todos los canales

Traducción con IA en tiempo real para soporte global y multilingüe

Cumplimiento

Certificado en ISO 27001, ISO 27701 (privacidad) e ISO 42001 (gestión de la IA), con certificación SOC 2 Type II y cobertura TISAX y BSI C5 para clientes empresariales europeos

Integraciones

Integración nativa y profunda con la plataforma de contact center NICE CXone, además de Genesys, Avaya, Amazon Connect y 8×8 entre sus más de 100 conectores prediseñados

Despliegue multicanal en web, móvil y apps de mensajería

Conectores de CRM y helpdesk, incluidos Salesforce y Zendesk, definidos según el despliegue

Casos de uso clave

Automatización de contact center empresarial a gran escala

Flujos de atención al cliente estructurados y predecibles (facturación, gestión de cuentas)

Organizaciones que consolidan su infraestructura en NICE CXone

Despliegues multicanal que abarcan voz y canales digitales

Sectores clave

Telecomunicaciones

Banca y seguros

Retail y suministros

Grandes contact centers externalizados

Precios

Contratos empresariales personalizados sin tarifa pública

Las cargas de voz, chat y LLM se facturan por separado, con cargos adicionales para complementos como Agent Copilot

Sin prueba gratuita ni entrada en autoservicio

8. Five9: el mejor agente de voz con IA integrado en una suite CCaaS omnicanal

Five9 es ideal para contact centers que quieren agentes de voz con IA integrados en una plataforma CCaaS omnicanal completa, en lugar de una herramienta independiente. Sus capacidades de IA conviven con una suite completa de funciones de marcador, gestión del compromiso de la plantilla y enrutamiento omnicanal, lo que la convierte en una opción natural para operaciones que ya usan (o están sustituyendo) una plataforma de contact center completa, no solo añadiendo un bot de voz.

Valoración de Five9: 4,2/5. Es la única plataforma CCaaS completa de esta lista con un precio inicial publicado por puesto, €119/mes, pero el mínimo de 50 puestos simultáneos en la mayoría de los paquetes acerca el coste efectivo de entrada a €6.000/mes, más que la cifra destacada.

Características clave

Agentes virtuales inteligentes (IVA) para resolución de autoservicio por voz y chat

AI Agent Assist, que ofrece orientación en tiempo real a los agentes humanos

Resúmenes de llamadas generados por IA e información posterior a la llamada

Integración de una base de conocimiento con IA para respuestas fundamentadas y coherentes

Enrutamiento omnicanal completo a través de voz, chat, correo electrónico, SMS y redes sociales

Controles de gobernanza de IA configurables, que permiten a los administradores fijar niveles de autonomía y límites para cada agente virtual

Cumplimiento

SOC 2 Type II, ISO 27001:2022, PCI DSS v4.0.1 y certificaciones HIPAA/HITECH, además de cobertura CSA STAR y TX-RAMP para organismos públicos y clientes regulados

Integraciones

Integraciones de CRM con Salesforce, ServiceNow, Microsoft Dynamics y Zendesk

Integraciones de comunicaciones unificadas, incluidas Microsoft Teams, Zoom y RingCentral

Integraciones de gestión del compromiso de la plantilla con herramientas propias de Five9, Verint o Calabrio

Casos de uso clave

Sustitución completa del contact center con IA integrada

Operaciones combinadas de atención al cliente y ventas entrantes y salientes

Resolución de autoservicio para consultas repetitivas de alto volumen

Sectores con alta exigencia de cumplimiento que necesitan grabación y gestión de la plantilla juntas

Sectores clave

Sanidad

Servicios financieros

Retail

Administración pública

Precios

Paquete Digital (solo canales digitales): €119/puesto/mes

Paquete Core (todos los canales, funciones esenciales de IA): €159/puesto/mes, 3.000 minutos por puesto incluido

Paquetes Plus, Pro y Enterprise: personalizados, con presupuesto comercial

Normalmente se requiere un mínimo de 50 puestos simultáneos

9. Ada: el mejor agente de voz con IA para centralizar la IA agéntica en todos los canales

Ada es ideal para grandes empresas que quieren centralizar la IA agéntica en voz, chat y correo electrónico bajo un único modelo de gobernanza, en lugar de desplegar soluciones puntuales por canal. Está totalmente ligada a una demo, sin precios públicos, y está pensada para organizaciones con la madurez operativa necesaria para ejecutar programas de IA a escala empresarial, no para un piloto departamental rápido.

Valoración de Ada: 4,0/5. Sus cinco certificaciones citadas, SOC 2, HIPAA, GDPR, PCI DSS y AIUC-1, forman el conjunto de cumplimiento más amplio de todas las plataformas comparadas aquí, pero nada de eso se puede contrastar con un precio hasta después de una demo programada.

Características clave

IA agéntica capaz de medirse, probarse y mejorar por sí misma a gran escala en todos los canales

Playbooks para automatizar procedimientos operativos estándar complejos y de varios pasos

Soporte omnicanal que abarca voz, mensajería y correo electrónico en un solo agente

Personalización multilingüe en todos los canales soportados

Herramientas de gobernanza y pruebas pensadas para despliegues de IA a escala empresarial

Panel Performance Center con visibilidad completa para crear, lanzar, analizar y optimizar agentes en un solo lugar

Cumplimiento

Certificado en SOC 2, HIPAA, GDPR, PCI DSS y AIUC-1

Integraciones

Más de 25 conectores con nombre propio, incluidos Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics, Genesys, NICE CXone, ServiceNow y Amazon Connect

Soporte de transferencia de telefonía y CX a través de Aircall, Twilio Flex y Dixa

Herramientas empresariales de identidad y cumplimiento (SSO, registro de auditoría)

Casos de uso clave

Automatización de atención al cliente a escala empresarial en todos los canales

Gestión de casos de alta prioridad que requieren una respuesta rápida y coherente

Soporte multilingüe para bases de clientes globales

Centralización de la gobernanza de IA en herramientas antes aisladas

Sectores clave

Comercio electrónico

Servicios financieros

Videojuegos

Seguros de salud y de daños

Viajes y hostelería

Precios

Precios empresariales personalizados sin tarifas publicadas

Requiere una demo programada para conocer el precio y un modelo de ROI personalizado

10. Decagon: el mejor agente de voz con IA para un asistente de IA unificado en todos los canales

Decagon es ideal para grandes empresas que quieren un único asistente de IA que unifique chat, voz y correo electrónico con memoria compartida a lo largo de la conversación, en lugar de bots separados por canal. Se basa en definiciones de flujo de trabajo en lenguaje natural en lugar de lenguajes de configuración rígidos y, como la mayoría de los actores empresariales de esta lista, sus precios son totalmente bajo consulta.

Valoración de Decagon: 3,9/5. Su lista pública de clientes, entre ellos Deutsche Telekom, American Airlines, Delta Air Lines y Duolingo, es la prueba empresarial más sólida de esta lista, pero sin precios publicados ni casos de estudio de mercado medio, es la más difícil de evaluar de las diez sin una conversación comercial en directo.

Características clave

Procedimientos operativos del agente que definen flujos de trabajo en lenguaje natural en lugar de código

Memoria omnicanal que mantiene el contexto a través de chat, voz y correo electrónico

Pruebas A/B en vivo y herramientas de simulación para ajustar el comportamiento del agente antes de su lanzamiento

Monitorización de calidad Watchtower para una supervisión continua

«Suggestions» impulsadas por IA para la mejora continua de la base de conocimiento

Gestión avanzada de turnos de conversación que maneja interrupciones y voces superpuestas en plena llamada

Cumplimiento

Certificado en SOC 2, ISO 27001, HIPAA y PCI DSS, con directrices publicadas sobre el cumplimiento del EU AI Act para clientes empresariales

Integraciones

Conectores predefinidos para Salesforce, Zendesk, Zendesk Sunshine, Intercom y Kustomer

Sincronización de la base de conocimiento con Confluence y Contentful

Integración de telefonía y CPaaS a través de Amazon Connect y RingCentral

Controles empresariales de identidad y gestión de datos definidos durante el onboarding

Casos de uso clave

Reducción de la carga de soporte al cliente a escala empresarial en todos los canales

Gestión de socios y cuentas a gran escala

Análisis e informes de voz del cliente

Operaciones de soporte multimarca o multirregión

Sectores clave

Servicios financieros

Viajes y hostelería

Salud y bienestar

Tecnología, retail y telecomunicaciones

Precios

Personalizado, solo empresa; sin precios publicados

Presupuesto tras una demo programada

Los casos de estudio corresponden a grandes clientes empresariales reconocidos, no a cuentas de pymes

¿Cómo se han puntuado y clasificado estos agentes de voz con IA para atención al cliente?

Cada plataforma anterior recibe una puntuación sobre 5 según cuatro criterios ponderados: madurez para producción, transparencia de precios, profundidad de integración y adecuación específica a la atención al cliente. La puntuación refleja la evaluación editorial propia de esta guía sobre los precios, funciones y documentación públicos de cada proveedor, no una media obtenida de un sitio de reseñas de terceros.

Criterio Ponderación Qué mide Madurez para producción 35 % Evidencia de que la plataforma gestiona hoy un volumen real de llamadas de atención al cliente, no solo un entorno de demo Transparencia de precios 25 % Si los precios son públicos y con qué claridad escala el coste desde un piloto hasta el volumen completo Profundidad de integración 20 % Conexiones nombradas y verificables con sistemas de CRM, telefonía y soporte, no una simple afirmación genérica de «API disponible» Adecuación a la atención al cliente 20 % Cuán directamente está construida la plataforma para llamadas de soporte y servicio, frente a la voz con IA de uso general

Donde una plataforma pierde puntos más rápido es en la transparencia de precios. Cinco de las diez herramientas comparadas aquí, Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada y Decagon, no publican ninguna tarifa, lo que reduce su puntuación incluso cuando su capacidad de producción es sólida. Ese único factor explica por qué varias plataformas empresariales conocidas se sitúan entre 3,9 y 4,1 en lugar de más alto.

¿Qué es un agente de voz con IA para atención al cliente?

Un agente de voz con IA para atención al cliente es un software que responde o realiza llamadas telefónicas en nombre de una empresa, entiende lo que quiere quien llama mediante reconocimiento de voz y un modelo de lenguaje, y resuelve la solicitud directamente o la deriva a un agente humano con el contexto adjunto. A diferencia de un IVR tradicional, no depende de menús fijos: mantiene una conversación natural y hablada, y se adapta a lo que la persona realmente dice.

¿Qué características debe tener un agente de voz con IA para atención al cliente?

Estas seis características no son una lista arbitraria. Cada una refleja uno de dos aspectos que determinan el éxito o el fracaso en producción: si quien llama obtiene una resolución sin fricción y si la empresa puede confiar, supervisar y mantener el cumplimiento normativo de lo que el agente hace por su cuenta. Una plataforma puede impresionar en una demo y aun así fallar en producción si es débil en el lado de la confianza, precisamente donde varias herramientas solo para empresas comparadas antes pierden puntos pese a una buena calidad de conversación.

Conversación natural y de baja latencia. Cualquier retraso de respuesta por encima de unos 800 ms a 1 segundo empieza a sonar robótico y erosiona la confianza de quien llama.

Cualquier retraso de respuesta por encima de unos 800 ms a 1 segundo empieza a sonar robótico y erosiona la confianza de quien llama. Escalado limpio a una persona. El agente debe transferir el contexto completo, no solo la llamada, para que quien llama nunca tenga que repetirse.

El agente debe transferir el contexto completo, no solo la llamada, para que quien llama nunca tenga que repetirse. Integración real con el CRM y otros sistemas. Un agente que no puede leer ni escribir datos de clientes acaba leyendo un guion en lugar de actuar con información real.

Un agente que no puede leer ni escribir datos de clientes acaba leyendo un guion en lugar de actuar con información real. Soporte multilingüe. Detectar y responder automáticamente en el idioma de quien llama importa para cualquier negocio con clientes que no hablan español.

Detectar y responder automáticamente en el idioma de quien llama importa para cualquier negocio con clientes que no hablan español. Observabilidad. Las transcripciones completas y los análisis permiten a los equipos detectar patrones de fallo, en lugar de depender de comprobaciones puntuales.

Las transcripciones completas y los análisis permiten a los equipos detectar patrones de fallo, en lugar de depender de comprobaciones puntuales. Postura de cumplimiento. Certificaciones como SOC 2, HIPAA y GDPR importan en cuanto las llamadas tocan datos de facturación, salud o cuenta.

Las primeras cuatro características protegen la experiencia de quien llama; las dos últimas protegen al negocio que opera el agente. No todos los compradores necesitan las seis al máximo nivel desde el primer día: un equipo de una sola sede que automatiza llamadas fuera de horario puede priorizar la latencia y el escalado, mientras que un comprador de sanidad o servicios financieros debería tratar la postura de cumplimiento como innegociable, por muy natural que suene la conversación en lo demás.

¿Cuánto cuestan los agentes de voz con IA para atención al cliente?

Los costes van desde €0 para un agente básico de autoservicio en llamadas entrantes hasta bastante más de €100.000 al año para un despliegue empresarial totalmente gestionado, y el tamaño de ese rango depende sobre todo de un factor: si el proveedor publica precios o no. Las plataformas con tarifa pública son, sistemáticamente, las más rápidas de probar y las más baratas para empezar.

Las plataformas de autoservicio con pago por uso cobran €0 para empezar y facturan por minuto o mediante una pequeña cuota mensual de plataforma. El AI Receptionist de CloudTalk, Retell AI, Vapi y el nivel de entrada de Bland AI entran en esta categoría, con tarifas por minuto de entre unos €0,05 y €0,31 una vez agotados los créditos o minutos gratuitos.

Los paquetes de puesto más minutos cobran una cuota mensual base que incluye un número determinado de minutos y facturan el excedente por minuto. El AI Specialist de CloudTalk y Five9 usan ambos este modelo, lo que facilita la elaboración de presupuestos frente al precio puro por minuto una vez que el volumen de llamadas es predecible.

Los precios empresariales personalizados cubren las otras cinco plataformas comparadas aquí. Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada y Decagon requieren todas una conversación comercial, y las estimaciones de terceros publicadas para este nivel suelen empezar en decenas de miles de euros al año y aumentar según el volumen y el nivel de soporte.

La partida que más pasa desapercibida a los compradores es la que queda fuera de la tarifa principal. Los minutos salientes, los números de teléfono, las voces personalizadas y el trabajo de integración con el CRM se facturan por separado de la cuota de plataforma básica en varias de estas herramientas (CloudTalk y PolyAI lo indican explícitamente ambos), por lo que el precio inicial anunciado rara vez es el coste mensual completo una vez en producción.

¿Cómo elegir el agente de voz con IA adecuado para su equipo de soporte?

Empiece por el flujo de trabajo que debe ejecutar el agente, no por la lista de proveedores. Un equipo que sobre todo necesita cobertura fuera de horario, respuesta de preguntas frecuentes y enrutamiento tiene requisitos muy distintos a uno que automatiza un proceso definido de varios pasos, como reclamaciones de facturación o tramitación de siniestros. Lo primero es un despliegue de bajo riesgo y configuración rápida; lo segundo suele necesitar más trabajo de integración y un despliegue más largo.

A continuación, decida si construir el agente o comprar uno ya configurado. Plataformas orientadas a desarrolladores como Retell AI, Vapi y Bland AI entregan los componentes básicos y esperan que un equipo de ingeniería ensamble telefonía, sincronización con el CRM, enrutamiento y monitorización. Plataformas como CloudTalk, Five9, Cognigy y PolyAI empaquetan todas esas piezas en un solo sistema, a cambio de algo de flexibilidad por un camino más rápido hacia un despliegue funcional.

Después, ajuste el presupuesto al modelo de precios, no solo a la cifra destacada. Una plataforma con precios de autoservicio publicados (CloudTalk, Retell AI, Vapi, Bland AI) permite a un equipo probar un volumen real de llamadas antes de comprometer presupuesto; una plataforma de presupuesto personalizado (Synthflow, PolyAI, Cognigy, Ada, Decagon) suele necesitar un contrato firmado antes de poder ejecutar esa misma prueba.

Por último, realice un piloto real antes de comprometerse a largo plazo. Pruebe el agente con los tipos de llamada reales que gestionará en producción, no con una demo limpia y guionizada, y pida al proveedor transcripciones reales y métricas de contención o desvío de otros clientes de un sector comparable, no solo la puntuación anterior.

Conclusión

No existe un único mejor agente de voz con IA para todos los equipos de atención al cliente. Las empresas con infraestructura NICE o CCaaS ya existente se inclinarán hacia Cognigy, Five9 o PolyAI; los equipos liderados por ingeniería que quieren control total se inclinarán hacia Retell AI, Vapi o Bland AI; y las grandes empresas que consolidan bots canal por canal mirarán a Ada o Decagon. Para equipos de soporte y ventas que quieren un agente de voz con IA dentro del mismo sistema telefónico, los mismos números y los mismos datos de CRM que ya usan sus agentes humanos, sin tener que montar herramientas separadas de telefonía, CRM e IA en un solo stack, CloudTalk es el camino más directo desde el alta hasta una llamada real de atención al cliente en producción.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuestan los agentes de voz con IA para atención al cliente?

Los costes varían mucho según el modelo de despliegue. Plataformas de autoservicio como CloudTalk y Retell AI empiezan gratis o por menos de €100/mes para un agente entrante básico con unos cientos de minutos, mientras que plataformas de pago por uso como Vapi y Bland AI cobran entre €0,05 y €0,14 por minuto además de una cuota de plataforma pequeña o nula. Plataformas empresariales como Cognigy, PolyAI, Ada y Decagon funcionan solo bajo consulta, con contratos que suelen ir desde decenas de miles hasta bastante más de €100.000 al año según el volumen y el nivel de soporte.

¿Sustituirán los agentes de voz con IA a los agentes humanos de atención al cliente?

No por completo. Los agentes de voz con IA son especialmente buenos absorbiendo solicitudes repetitivas de alto volumen, como preguntas frecuentes, estado de pedidos y enrutamiento básico, de modo que los agentes humanos dedican su tiempo a llamadas que requieren criterio, empatía o una excepción a la política. La mayoría de los despliegues en producción, incluidos clientes de CloudTalk, Five9 y Retell AI, usan un modelo híbrido en el que la IA gestiona el primer contacto y transfiere a una persona cuando hace falta.

¿Cuál es la diferencia entre un agente de voz con IA y un IVR tradicional?

Un IVR tradicional obliga a quien llama a pasar por menús fijos y mensajes pregrabados, mientras que un agente de voz con IA entiende el lenguaje natural hablado y deja que la persona exprese su solicitud con sus propias palabras. Eso significa menos llamadas abandonadas y menos frustración, ya que el sistema se adapta a lo que realmente se dice en lugar de exigir que quien llama adivine la opción correcta del menú.

¿Qué certificaciones de seguridad y cumplimiento deberían tener los proveedores de agentes de voz con IA?

Como mínimo, busque SOC 2 Type II y cumplimiento del GDPR en cualquier proveedor que gestione datos de clientes, y cumplimiento de HIPAA específicamente si las llamadas tocan información de salud. Los proveedores que atienden sectores regulados, como PolyAI, Ada y Cognigy, suelen tener además ISO 27001 y certificaciones específicas del sector; pida a cualquier proveedor su documentación de cumplimiento actual en lugar de asumir que las certificaciones que aparecen en un sitio web siguen vigentes.

¿Puede la IA gestionar llamadas de atención al cliente?

Sí. Los agentes de voz con IA modernos pueden gestionar de forma autónoma una gran parte de las llamadas rutinarias de atención al cliente, como preguntas frecuentes, estado de pedidos y reserva de citas, entendiendo el habla natural en lugar de seguir un guion fijo. La precisión sigue dependiendo de la complejidad de la llamada: los agentes bien configurados resuelven por sí solos tareas claramente definidas, mientras que las llamadas más abiertas o cargadas emocionalmente funcionan mejor cuando un agente de IA gestiona el primer contacto y una persona se encarga de la resolución completa.

¿Cómo se configura un agente de voz con IA para atención al cliente?

La configuración va de minutos a semanas según la plataforma. Las plataformas de autoservicio como el AI Receptionist de CloudTalk normalmente requieren subir información de la empresa o una base de conocimiento y configurar reglas de enrutamiento, sin necesidad de código. Las plataformas para desarrolladores como Retell AI, Vapi y Bland AI requieren construir la lógica de conversación, conectar los sistemas de telefonía y CRM vía API, y hacer pruebas antes de salir a producción, mientras que plataformas empresariales como Decagon y Ada implican un proyecto de implementación acotado junto con el propio equipo del proveedor.