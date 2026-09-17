Cómo descargar imágenes de Pinterest en alta calidad en tu celular o computadora

Guardar una imagen en un tablero de Pinterest sirve cuando quieres volver a encontrarla más adelante. Pero a veces lo que necesitas es tener el archivo directamente en tu celular o computadora. Una foto de un outfit puede ser más práctica en la galería, una receta resulta más fácil de consultar mientras cocinas y una imagen de viaje puede venir bien cuando no tienes conexión.

En la mayoría de los Pins de imagen, descargar el archivo es bastante sencillo. Lo importante es no terminar guardando una miniatura del feed o una captura de pantalla cuando Pinterest tiene disponible una versión de mejor calidad.

Pinterest también mezcla fotos con otros formatos. Si abres un Pin y resulta ser un video en lugar de una imagen estática, una herramienta para descargar videos de pinterest puede ayudarte cuando Pinterest no ofrece una forma cómoda de guardar el clip.

Para imágenes normales, conviene revisar primero las opciones del propio Pinterest.

Empieza con la opción Descargar imagen de Pinterest

Abre el Pin de la imagen y revisa el menú para ver si aparece Descargar imagen.

Si está disponible, úsala. Para un Pin normal con una sola imagen, suele ser la forma más rápida de guardar el archivo en tu dispositivo.

Los botones Guardar y Descargar imagen no hacen lo mismo. Guardar añade el Pin a uno de tus tableros de Pinterest. Descargar imagen guarda el archivo de imagen fuera de Pinterest.

En una computadora, normalmente encontrarás el archivo en la carpeta Descargas del navegador. En el celular, la ubicación exacta depende del dispositivo y del navegador.

Si Pinterest ya te da el archivo que necesitas, no hace falta complicar el proceso.

Por qué una captura de pantalla suele verse peor

Una captura de pantalla puede sacarte del apuro, pero solo guarda lo que aparece en ese momento en la pantalla.

Si Pinterest está mostrando una vista previa pequeña, esa es básicamente la versión que estás capturando. Además, puede quedar recortada o incluir partes de la interfaz de Pinterest.

Guardar directamente desde el feed puede causar algo parecido. Pinterest utiliza imágenes más pequeñas en el feed para que la página cargue más rápido, así que la imagen que ves ahí no siempre es la mejor versión disponible.

Abre primero el Pin individual. Si aparece Descargar imagen, es mejor guardar el archivo que ofrece Pinterest que hacer una captura.

Si al abrir el Pin descubres que en realidad es un clip corto, una captura sirve todavía menos. Algunos videos que aparecen en Pinterest vienen originalmente de TikTok. Si quieres guardar el video completo, puedes usar SSSTikTok; y si lo que te interesa es únicamente la música o el sonido, resulta más directo descargar audio de TikTok que guardar el video solo para extraer el audio después.

Descarga imágenes de Pinterest en alta calidad con Pinpea, un descargador de imágenes de Pinterest

El botón Descargar imagen de Pinterest funciona bien para un Pin común. Pero si no aparece, o quieres guardar imágenes de un carrusel, un tablero o un perfil, un descargador de imágenes de Pinterest puede ser más cómodo.

Para los siguientes pasos usaremos Pinpea Pinterest Downloader como ejemplo.

Pinpea admite más tipos de enlaces de Pinterest que la mayoría de los descargadores de imágenes de Pinterest. Funciona con Pins de imagen normales, enlaces cortos pin.it, carruseles, tableros, perfiles, Idea Pins, Story Pins, Pinterest Answers, enlaces para compartir varios Pins y dominios regionales de Pinterest, siempre que el contenido sea público.

La versión web no tiene anuncios, no requiere iniciar sesión en Pinterest ni instalar ningún programa y permite revisar una vista previa antes de descargar. Los archivos se obtienen directamente desde el CDN de Pinterest y Pinpea no guarda un historial de descargas.

Paso 1. Copia el enlace de Pinterest

Abre el Pin o la página de Pinterest que contiene la imagen que quieres guardar.

En el celular, toca Compartir y después Copiar enlace. Si Pinterest te da una URL corta de pin.it, puedes usarla directamente.

En una computadora, copia la URL desde la barra de direcciones del navegador.

Procura copiar el enlace del Pin, carrusel, tablero o perfil concreto, y no la página de resultados de búsqueda ni el feed principal de Pinterest.

Paso 2. Pega el enlace en Pinpea Pinterest Downloader

Abre Pinpea en tu navegador y pega la URL que acabas de copiar en el cuadro de descarga.

Pinpea revisa los archivos públicos que Pinterest ofrece actualmente para ese enlace y carga los resultados disponibles. No necesitas iniciar sesión en Pinterest.

Un Pin de imagen normal puede devolver una sola imagen. Un carrusel, tablero o perfil puede mostrar varias.

Paso 3. Revisa la vista previa y descarga la imagen

Mira primero la vista previa, sobre todo cuando un Pin contiene varias imágenes parecidas.

Pinpea obtiene la versión de mayor calidad que Pinterest ofrece actualmente y conserva el formato proporcionado por Pinterest, incluidos JPG, PNG y WebP. Si el archivo original disponible es un PNG con fondo transparente, la transparencia también se conserva después de la descarga.

En enlaces con varios resultados, Pinpea puede mostrar hasta 25 elementos. Puedes descargar todos los resultados mostrados de una sola vez o guardar únicamente las imágenes que necesitas, una por una.

¿Qué hacer si Pinpea no puede procesar el enlace de Pinterest?

Si pegas una URL y no aparece ningún archivo, primero comprueba si el contenido es realmente público.

Los Pins privados y el contenido de tableros secretos no se pueden procesar con Pinpea. Puede que tú sí puedas abrirlos porque tienes iniciada tu sesión de Pinterest, pero ese permiso pertenece a tu cuenta. Copiar el enlace no transfiere ese acceso a un descargador externo.

Una forma rápida de comprobarlo es abrir el enlace en una ventana privada o de incógnito. Si el contenido deja de estar visible cuando no tienes iniciada tu sesión, probablemente el problema sea la privacidad del Pin.

También puede ocurrir que el contenido ya no esté disponible. Si el Pin fue eliminado, retirado o dejó de ser accesible, tener la URL antigua no permite recuperar el archivo.

Una conexión inestable también puede interferir. Si el Pin es público y sigue disponible, comprueba primero que se abra normalmente en Pinterest y después vuelve a probarlo en Pinpea.

No hace falta expandir manualmente un enlace pin.it. Pinpea admite directamente los enlaces cortos de Pinterest.

¿Qué significa realmente “alta calidad” en Pinterest?

Una imagen de Pinterest en alta calidad no siempre es exactamente el mismo archivo que subió originalmente el creador.

Pinterest procesa las imágenes para mostrarlas en distintos dispositivos y partes de la plataforma. Por eso, un mismo Pin puede tener varias versiones y tamaños disponibles.

Pinpea descarga la versión de mayor calidad que Pinterest ofrece en ese momento. No toma una miniatura pequeña y la agranda artificialmente para producir un archivo con más píxeles.

También conserva el formato que proporciona Pinterest en lugar de convertir todo automáticamente a JPG. Esto es especialmente útil con archivos PNG que tienen fondo transparente, porque la transparencia se mantiene y no se reemplaza por un fondo blanco o de otro color.

Si Pinterest solo ofrece una versión pequeña, duplicar sus dimensiones después no va a recuperar los detalles que ya faltan.

Para usos cotidianos como referencias de ropa, recetas, fondos de pantalla, mood boards o planes de viaje, la mejor versión disponible en Pinterest suele ser suficiente. Si necesitas el archivo original del creador para impresión, fotografía o diseño profesional, es mejor buscarlo en su sitio web o en la publicación original.

Cómo evitar descargar una versión más pequeña

Muchas descargas que se ven borrosas no fallan al momento de descargar. El problema suele ocurrir antes.

Guardar una miniatura del feed, hacer una captura o agrandar una imagen pequeña después puede dejarte con un archivo menos nítido de lo necesario.

Abre el Pin individual en lugar de guardar la miniatura del feed.

Usa Descargar imagen cuando Pinterest ofrezca esa opción.

Evita las capturas de pantalla cuando puedas obtener el archivo real.

Conserva la versión de mayor calidad que Pinterest proporcione.

No confundas una imagen agrandada con una fuente de mayor calidad.

Mantén JPG, PNG o WebP si no tienes una razón concreta para convertir el archivo.

Una foto puede verse perfectamente nítida en la pantalla pequeña de un celular y verse bastante más suave al abrirla a tamaño completo en una laptop.

Descargar imágenes de carruseles, tableros y perfiles

Descargar una foto es sencillo. Repetir el mismo proceso veinte veces ya no tanto.

Un carrusel puede incluir varios ángulos del mismo outfit o diferentes pasos de una receta. Un tablero o un perfil puede contener muchas más imágenes.

Pinpea puede procesar estos enlaces públicos y mostrar hasta 25 resultados en una sola solicitud. Si quieres todo lo que aparece, puedes descargarlo en un solo lote. Si solo necesitas ciertas imágenes, también puedes descargarlas individualmente.

Por ejemplo, un tablero puede devolver 25 imágenes aunque solo seis te sirvan para tu proyecto. En ese caso, guardar únicamente esas seis puede dejarte una carpeta mucho más ordenada que descargar todo el lote.

Comprueba si el Pin es una imagen, un GIF o un video

No todo lo que aparece en un tablero de Pinterest es una imagen estática.

Un tablero de moda puede incluir fotos normales, GIF animados y videos cortos de outfits. Los tableros de entretenimiento suelen mezclar fotografías con fan edits, mientras que las colecciones de viajes pueden incluir tanto imágenes como clips cortos de lugares.

Si es una imagen normal, guarda el archivo de imagen. Si es un GIF, guardar solo un fotograma hará que pierda la animación. Y si es un video, necesitas el archivo de video para conservar el movimiento y el sonido.

Algunos clips de Pinterest fueron publicados originalmente en otras plataformas, así que a veces conviene revisar la publicación original si necesitas saber más sobre su procedencia.

Para una imagen de Pinterest, no hay mucho misterio: siempre que puedas, guarda el archivo real en lugar de una captura de pantalla.

¿Puedes reutilizar una imagen descargada de Pinterest?

Poder descargar una imagen no significa que tengas automáticamente permiso para publicarla en otro lugar.

Pinterest reúne trabajos de fotógrafos, artistas, bloggers, tiendas, marcas y muchos otros creadores. Puede ser simplemente el lugar donde encontraste la imagen y no necesariamente su fuente original.

Guardar una foto como referencia privada para un outfit o un mood board es muy distinto de usarla en un artículo público, un anuncio o una publicación en redes sociales.

Si planeas volver a publicarla, usarla en contenido público o darle un uso comercial, revisa la fuente original y asegúrate de contar con el permiso correspondiente. Si crees que podrías usarla públicamente más adelante, conviene guardar junto al archivo el nombre del creador o el enlace de origen. Así será mucho más fácil revisar los derechos de uso después.

Para un Pin normal con una sola imagen, el botón Descargar imagen de Pinterest suele ser suficiente. Pinpea resulta más útil cuando ese botón no aparece o cuando trabajas con un carrusel, tablero, perfil u otro enlace público de Pinterest que contiene varios archivos.

Sea cual sea el método, fíjate en la imagen que Pinterest realmente ofrece y no solo en una etiqueta llamativa de resolución. Una fuente realmente más nítida sí marca la diferencia; una miniatura agrandada sigue siendo una miniatura.