Carta de presentación: cómo escribirla y enviarla junto al currículum en un solo PDF

Has encontrado la oferta, tu currículum está listo y llega el momento del formulario: «adjunte su CV y una carta de presentación». A veces hay dos campos para subir archivos. Otras veces, solo uno.

El momento acompaña, y la competencia también. En septiembre de 2026 se registraron 1.597.612 contratos en España, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y 2.379.505 personas figuraban como paradas registradas. Hay trabajo, y mucha gente yendo a por él.

Esta guía te ayuda a escribir una carta que se lea hasta el final y a unirla con tu currículum en un solo PDF, sin sorpresas al abrirlo.

Qué cuenta la carta que no cuenta tu currículum

El currículum enumera lo que has hecho. La carta explica por qué esa experiencia encaja con esta oferta concreta. Es el sitio donde se nota que has leído el anuncio y que sabes algo de la empresa. Piensa en ella como la respuesta a una pregunta: «¿por qué yo y por qué aquí?».

El portal europeo de empleo EURES recomienda tres o cuatro párrafos y adaptar el texto al puesto. Si encuentras el nombre de la persona que selecciona, dirígete a ella en lugar de usar un saludo genérico.

Evita la jerga de recursos humanos y escribe con tu voz. Tampoco le pidas a una herramienta de IA que redacte la carta entera a partir de tu CV: EURES aconseja usarla para entender la oferta y ordenar tus ideas, y escribir tú el texto.

Escríbela en tres párrafos

Primer párrafo, el motivo. Di qué puesto solicitas y qué te atrae de esa empresa, con algo comprobable. Por ejemplo, «vi que abrieron una oficina en Valencia y me interesa participar en esa expansión» dice más que «siempre he admirado su empresa».

Segundo párrafo, la prueba. Elige dos o tres logros que encajen con lo que pide el anuncio y cuéntalos con un resultado. «Llevé las redes de una tienda» dice poco; «pasé de 800 a 3.000 seguidores en un año» dice mucho.

Tercer párrafo, el siguiente paso. Explica qué puedes aportar y deja la puerta abierta a una entrevista. Cierra con tu nombre, tu teléfono y tu correo.

Léela en voz alta una vez. Si una frase suena a anuncio de sí misma, recórtala. Lo ideal es que quepa en una página, con el mismo tipo de letra y el mismo encabezado que tu currículum para que el conjunto se vea coherente.

Cómo juntar la carta y el currículum en un solo PDF

Si la oferta te deja subir un solo archivo, o prefieres que la carta y el CV viajen juntos, sigue estos pasos.

Paso 1. Guarda cada documento como PDF

Escribe la carta en Word, Google Docs o el programa que uses y guárdala con la opción de descargar o guardar como PDF. Haz lo mismo con el currículum; si lo diseñaste en Canva, descárgalo también en PDF. Así conservas la tipografía y los márgenes en cualquier dispositivo.

Paso 2. Une los dos archivos en el orden correcto

Pon la carta primero y el currículum después, que es lo que el lector espera abrir antes. Puedes unirlos con Vista Previa en el Mac, con Adobe Acrobat o con la herramienta de combinar PDF de PDF House, que funciona en el navegador. Después abre la vista de miniaturas, comprueba el orden y elimina cualquier página en blanco o gira la que haya quedado de lado.

Paso 3. Corrige lo que falte sin empezar de cero

Si ya has unido el archivo y notas que falta algo, como el nombre de la empresa, la fecha o tu teléfono, no hace falta repetirlo todo: puedes editar pdf online con PDF House, un editor de PDF que funciona en el navegador, y añadir ese texto o una imagen, por ejemplo tu firma escaneada. Se usa en macOS, Windows, Linux, iOS y Android, sin instalar nada. Puedes subir archivos de hasta 100 MB, y para descargar el resultado hace falta una suscripción.

Si el cambio es grande, vuelve al documento original y exporta de nuevo. Un PDF se corrige bien para un detalle, no para rehacer una carta.

Paso 4. Ponle un nombre claro y comprueba el peso

Llama al archivo con tu nombre y apellido, por ejemplo Nombre_Apellido_Carta_CV.pdf. Evita nombres como cv_final_v3.pdf, porque quien lo descargue lo guardará tal cual.

Si el portal marca un límite de tamaño y tu PDF lo supera, comprímelo antes de subirlo. Después ábrelo y comprueba que las fotos y el texto se siguen viendo bien.

Comprueba también que el texto se puede seleccionar. Si exportaste desde Word, Google Docs o Canva, lo estará; si el archivo es una foto o un escaneo de una hoja impresa, no, y entonces no podrás copiar tu correo ni buscar una palabra dentro del documento.

Revisa el archivo antes de enviarlo

Ábrelo en el móvil y en el ordenador. Después, repasa esta lista:

¿Aparecen el puesto y el nombre de la empresa correctos en la carta?

¿La carta ocupa una sola página?

¿Va primero la carta y después el currículum, sin páginas en blanco ni giradas?

¿Funcionan los enlaces a tu perfil de LinkedIn o a tu portfolio?

¿El archivo se abre rápido y se lee bien en una pantalla pequeña?

Si algo falla, corrígelo y guarda el archivo con un número de versión solo en tu ordenador. El que envíes debe ser siempre el definitivo.

Y si la oferta pide la candidatura por correo

A veces el anuncio pide enviar el currículum a una dirección de correo. En ese caso puedes pegar la carta en el cuerpo del mensaje y adjuntar el currículum en PDF, o adjuntar el archivo único si prefieres que viaje todo junto.

Escribe un asunto claro, con el puesto y tu nombre, por ejemplo «Candidatura: analista de marketing, Nombre Apellido». Así quien abre la bandeja sabe de qué trata el mensaje antes de abrir nada.

Errores que conviene evitar

Enviar la misma carta a todas las empresas. EURES insiste en adaptar el contenido a cada puesto, y se nota cuando una carta valdría para cualquier oferta.

Repetir el currículum con otras palabras. Si la carta solo enumera otra vez tu experiencia, no aporta nada nuevo.

Subir dos archivos cuando el anuncio pide uno, o uno solo cuando pide dos. Lee las instrucciones de la oferta antes de decidir cómo enviarlo.

Dejar datos de otra candidatura. Si reutilizas un archivo, comprueba antes de cada envío que no queda el nombre de la empresa anterior ni su puesto.

En resumen

Escribe tres párrafos, adapta cada carta a la oferta, junta la carta y el currículum en un solo PDF con un nombre claro y ábrelo en el móvil antes de enviarlo.

Un archivo ordenado no te da el puesto, pero evita que el primer vistazo te reste puntos.