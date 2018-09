Los 12 ingeniosos trucos que te facilitarán la vida

Nunca es tarde para aprender cosas nuevas (Los 10 trucos que te harán la vida mucho más fácil cuando estés en un hotel).

Justo cuando creías que no podías conocer más trucos que facilitarán tu vida aparecen otros 12 de los cuales seguramente no tenías idea y, después de verlos, no podrás esperar para hacerlos

1. Saca las cajas de tus viejos cassettes

Adme

2. Monta tu tablet en cualquier lugar, con ganchos adheribles

Adme

3. Al taladrar pon un recipiente para juntar el polvo

recreoviral

4. Al viajar pon tu cinturón enrollado en el cuello de tu camisa

recreoviral

¡Así evitarás que se pierda la forma del cuello!

5. ¡No pierdas los clavos! Pon un imán en tu martillo

recreoviral

6. Pon una bolsa en la caja de arena, será más fácil limpiarla

recreoviral

7. Un panti protector puede ser justo lo que necesitas

recreoviral

8. Quita las etiquetas de las botellas con desmaquillante

recreoviral

9. Pon muestras de perfumes entre la ropa para que huela bien

recreoviral

10. Si no te bañaste, usa desinfectante en las axilas

recreoviral

11. Para que tu cocina no huela mal, echa canela en el fregadero

recreoviral

12. Con una goma puedes poner tu móvil en manos libres

