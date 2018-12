¿Sabes cómo será la primera ciudad inteligente del mundo que creará Google?

Google quiere ir simepre un paso por delante. Ahora va a construir la primera ciudad inteligente. Bueno, será Alphabet a través de Sidewalk Labs quien construirá una ciudad inteligente en Toronto. Y no, no van a adaptar edificios para conectarlos a una red de alta velocidad, sino que van a levantar una auténtica ciudad inteligente en la que las reglas serán diferentes a como los conocemos, según recoge Alejandro Alcolea en computerhoy.

En 2015, Google ideó una mejor manera de entrar por los ojos de los inversores y creó Alphabet, una empresa matriz que, además, empezó a controlar diferentes empresas. Vaya, Alphabet es la matriz de Google, pero también de un conjunto de empresas que, en su gran mayoría, se dedican a la innovación e investigación de tecnologías que puedan aplicarse.

Sidewalk Labs es una de ellas, una empresa de organización urbana que busca potenciar las ciudades con soluciones tecnológicas, y ahora han anunciado que levantarán una ciudad inteligente en Toronto.



Sidewalk Toronto, el proyecto de Sidewalk Labs, comenzó a idearse hace unos años gracias al acuerdo entre Alphabet y el puerto de Toronto. Y es que, la zona que se urbanizará es un espacio de casi cinco hectáreas totalmente desurbanizado en el puerto de la ciudad.

Quayside será el nombre de esta ciudad inteligente, o barrio, más bien, aunque su funcionamiento quiere ser totalmente autónomo. Alphabet quiere que la pureza del aire sea una de las claves de su ciudad inteligente, pero también una vivienda más barata, puestos de trabajo y nuevas formas de desplazamiento menos contaminantes.

Como podéis imaginar, no se levanta una ciudad de la nada, y Sidewalk tiene una hoja de ruta bastante clara en este sentido. A continuación, os dejamos los diferentes procesos de construcción, que van desde un paseo en el puerto como primer paso, hasta jardines, las conexiones de la ciudad y los propios edificios.

Alphabet quiere ser un ejemplo de lo que se puede conseguir en una ciudad inteligente. Por ejemplo, en Quayside, que así se llamará este barrio de Toronto, quieren que el alquiler cueste un 50% menos, además de crear nuevos planes para crear viviendas más baratas, reducir las emisiones de CO2 en un 85% y crear más de 9.000 puestos de trabajo en la construcción, 3.900 de ellos permanentes.

Sin embargo, como todo, tiene una parte negativa.

¿Por qué es una ciudad inteligente? El motivo es que todo estará conectado y el sistema manejará los datos de todos y cada uno de los ciudadanos que vivan ahí. Es decir, el sistema regulará el tráfico y todos los aspectos de nuestra vida privada de forma predeterminada.

Quieren que sea ''mejor para nosotros'', pero hay quienes no lo ven así, y los que se preocupan por la privacidad tendrían un problema en la ciudad inteligente de Toronto. Y es que, según algunas fuentes que han trabajado en el proyecto, el sistema lo sabrá todo a no ser que pidamos de forma explícita que no sea así. Es decir, no tenemos la privacidad como opción predeterminada.

Vaya, sabrán dónde van los ciudadanos y dónde están en todo momento, y eso es algo que muchos no estarán dispuestos a pasar por alto. De la manera que sea, el plan de Alphabet comenzará pronto a ponerse en marcha. Veremos lo que tardan en construid la ciudad inteligente y si termina funcionando de forma tan idílica.