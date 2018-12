Efecto visual: “¿De dónde sale ese niño?"

Los sentidos nos engañan y este es otro caso claro. Flipante la imagen que se pudo ver en la BBC durante una entrevista a una mujer el pasado 12 de diciembre, según huffingtonpost.

Tal y como captó el usuario de Twitter @TewkesburyLeak, que grabó la imagen de su televisor, a la izquierda de la pantalla, se pudo ver un fenómeno casi paranormal: la aparición de la nada de un niño pequeño, vestido con un chubasquero, de la mano de un adulto.

Además, el tuit ha logrado más de 16.000 retuits y más de 40.000 'me gusta':

WTF... does anyone else see the child teleport? pic.twitter.com/P0ju9J9cby