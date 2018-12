¿Sabes para qué sirven las teclas F de tu teclado?

Están ahí, pero la mayoría no las utilizamos, simplemente porque no solemos conocer su función. ¡Sorpesa! Las teclas de función, del F1 al F12, no están en el teclado para juntar polvo. Resulta que en realidad cumplen diferentes funciones, y lo mejor de todo es que algunas de ellas son verdaderamente útiles, según sq. Te proponemos que descubramos juntos las funciones de estas teclas para que saques mayor provecho a las posibilidades que te brinda el teclado.

F1: Esta tecla sirve para abrir una ventana de ayuda en el programa o aplicación que tenemos abierto.

F2: Parece que no hace nada, por mucho que la pulses. Para que sirva de algo antes se debe tener seleccionado algún archivo, solo entonces veremos que al pulsar F2 nos darán la opción de cambiar el nombre de la carpeta o archivo. Este atajo se ha "perdido", optando por seleccionar lo que queramos con el ratón y volver a pulsar con el botón izquierdo para cambiar el nombre.

F3: Esta tecla nos permite abrir el menú de búsqueda allá donde estemos del ordenador.

F4: Para poder utilizar esta función hay que combinarla con la tecla ALT. Al pulsarlas a la vez se cerrará la página o programa que esté abierto.

F5: La más famosa de todas, ¿no os suena?. Sirve para refrescar la pantalla, y es especialmente útil cuando se navega por Internet y estamos esperando a que se actualice algún contenido.

F6: Si estás en el navegador, esta tecla te envía directamente sobre la URL y permite escribir encima de forma rápida.

F7: Esta quizá es la segunda más famosa, sobre todo entre los usuarios de programas de edición de texto como Microsoft Word. Sirve para abrir una ventana emergente que revisa la ortografía y la gramática. Sin embargo, en este caso navegando por Internet no hace nada.

F8: Las dos funciones más famosas de esta tecla son: seleccionar texto en Word, y -si se mantiene pulsada mientras se encender el ordenador- para abrir el modo a prueba de fallos.

F9: Aunque parezca que carece de funcionalidad, en realidad sirve para cosas como actualizar un documento en Word, enviar o recibir mails en Outlook, recalcular fórmulas en Excel o abrir una presentación en Corel Draw como si fuera Microsoft PowerPoint. ¡Casi nada!

F10: Sirve para acceder a la barra de navegación y, combinada con la tecla shift -la que tiene la flecha hacia arriba-, muestra la misma ventana emergente que aparece al hacer clic con el botón secundario del ratón.

F11: Esta tecla ha provocado más de un susto entre los usuarios, cuando la pulsan sin querer y no tienen ni idea de cómo volver para atrás. Sirve para que la ventana del navegador abierta se vea a pantalla completa.

Para recuperar la vista normal, simplemente vuelve a pulsar F11. En Word, en cambio, ayuda a encontrar de forma rápida los hipervínculos introducidos en el texto, mientras que en Excel permite insertar gráficos al instante.

F12: Abre el documento que estás visualizando en Internet en modo HTML, mientras que en programas como Word o Excel sirve para acceder de forma inmediata a la función de "Guardar como".