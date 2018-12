Frank Cuesta manda a la mierda Youtube y sufre "un ciberacoso brutal" tras su bronca con Dalas

"Esto es una denuncia pública que quiero hacer y quiero dirigirla a la Policía Nacional en España, a la Guardia Civil y a la plataforma YouTube", así comienza Frank Cuesta un vídeo que ha compartido este 22 de diciembre de 2018 en sus redes sociales (Frank Cuesta revela el espeluznante instante en el que unos traficantes estuvieron a punto de matarlo).

El presentador afirma que él y su familia están sufriendo "un ciberacoso brutal" a raíz de la sonada bronca que ha tenido Twitter esta semana con el youtuber Dalas Review.

Eso explica Cuesta en el vídeo, visiblemente enfadado.

Como subraya Marya González en The Huffignton Post este sábado, se refiere, evidentemente, a los responsables de YouTube.

Todo ha tenido como detonante una pela en Internet: Frank Cuesta y el youtuber Dalas Review han protagonizado la última discusión de Twitter, un cruce de palabras que fue subiendo de tono con el paso de las acusaciones (Frank Cuesta, sobre Dani Mateo: "No quiero que mis hijos se encuentren un país lleno de imbéciles").

El youtuber afirmó que el último vídeo que publicó el aventurero, en el que estaba a punto de ser tiroteado, era falso (El destierro de Twitter a Frank Cuesta por decirle al cagón Dani Mateo que "no tiene huevos" para irse ).

Una acusación que no gustó al presentador de 'Wild Frank':

"Simplemente quería que se viera lo que algunas veces pasa; a mí me ha pasado tres veces en 19 años".

Tras la defensa del ex tenista, Dalas Review volvió a la carga en un nuevo vídeo:

"Me has llamado mentiroso. Te voy a dar la oportunidad de demostrarlo" .

Sin embargo, Cuesta no entró al trapo en un primer momento. Sí lo hizo más tarde, respondiendo a un tuit del youtuber que solicitaba contacto directo con el presentador para debatir cara a cara ( Frank Cuesta: "Dani Mateo, no tienes huevos de limpiarte el culo en la tele con la estelada o la bandera del ISIS").

La respuesta del presentador fue contundente:

Gracias por la invitacion, pero no me quiero mezclar contigo mas, porque tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas cuando tenga 13 aňos.