La caradura e incoherencia de las feministas y sus colegas de 'LaSexta' ponen a Twitter en pie de guerra

Ya era hora (Campanadas de Nochevieja: el vestido de Cristina Pedroche pasa de las transparencias al Carnaval).

Por si no era suficiente con el espectáculo que rodea cada Nochevieja al modelito que luce Cristina Pedroche para dar las Campanadas, su ridículo discurso feminista y las contorsiones de los millonarios directivos de Atresmedia para intentar hacer tragar el sapo a la audiencia, han espoleado el ingenio de los usuarios de Twitter, que este 1 de enero de 2019 se están hartando de dar leña a la maciza y sus orondos 'explotadores' (Cristina Pedroche se enreda en un ridículo discurso 'feminista y ecologista' para justificar su adefesio de vestido).

Tras la defensa de la mujer como «hadas que corren libres por el bosque» y aquellos que claman por la libertad de la vallecana a vestirse como desee, Twitter se ha inundado de comentarios criticando un falso «feminismo» y sacando a la palestra la polémica de las azafatas de Fórmula 1 o el ciclismo «esclavizadas por la dictadura hetero-patriarcal» y obligadas a desaparecer (Más podemitas que feministas: las disculpas de Pablo Iglesias a Mariló Montero dejan en bragas a Pardo de Vera y Marta Nebot, que se quedan mudas).

A diferencia de otras veces, en las que el personal tiende a dar por bueno hasta que el pulpo es 'animal de compañía', en esta ocasión no traga ni siquiera con la excusa de que se trata de un 'trabajo' (Rocío Monasterio (VOX): "Las feministas me han amenazado de muerte"):

Comparaciones al márgen, como subraya I. Trujillo en 'La Razón, lo cierto es que dar un discurso supuestamente feminista «en bragas» parece haber indignado a muchos, que ha volcado sus criticas con la presentadora (PETA insta a las feministas a no consumir huevos para no contribuir "a la explotación de las gallinas").

Numerosos comentarios consideran a Pedroche una representante más de la «política de postureo» y tratan de sacar los colores al «feminismo de salón».

Me hace gracia como opinar negativamente sobre Cristina Pedroche te convierte automáticamente en una envidiosa. Pues no señores (y sobre todo señoras), no le tengo ninguna envidia. No me gusta, no me cae bien y su "feminismo" no me representa. Ah, y es una hortera.