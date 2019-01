Netflix se echa las manos a la cabeza: pide a los usuarios que dejen el peligroso reto viral inspirado en 'Bird Box'

Los retos virales forman parte ya de nuestras sociedades como algo normalizado, pero muchas veces pueden ser muy peligrosos (Netflix se pliega a la censura de Arabia Saudí y corta una serie sobre al príncipe heredero y el asesinato de Khashoggi).

Sandra Bullock protagoniza la película de Netflix 'Bird Box', basada en un mundo postapocalíptico.

El éxito de la película Bird Box de Netflix ha dado lugar no solo a decenas de memes, sino también a un desafío viral en las redes sociales que puede resultar peligroso.

La plataforma de streaming ha pedido a los espectadores que dejen de participar en estos desafíos que consisten en realizar tareas cotidianas, pero con los ojos vendados como el personaje que interpreta Sandra Bullock (Netflix pide que pare la tontería del #BirdBoxChallenge, el desafío viral inspirado en la película con Sandra Bullock)

Bajo el hashtag #BirdBoxChallenge, los usuarios publican fotos y vídeos de sí mismos usando escaleras mecánicas, scooters o caminando por la calle. Aunque no se ha informado de ninguna lesión grave, la mayoría termina con gente chocando o cayendo al suelo.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO CON EL DESAFÍO DE BIRD BOX. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor por la película, pero Boy and Girl solo tiene un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes", escribió Netflix en su cuenta oficial de Twitter.

La trama del thriller tiene lugar en un mundo post-apocalíptico donde las personas necesitan ponerse vendas en los ojos para evitar ser poseídas por demonios que se aprovechan de sus peores temores y los llevan a suicidarse, según recoge 20minutos.

Malorie, interpretada por Bullock, lleva a dos niños en un viaje con los ojos vendados para llegar a un santuario.

Bird Box se ha convertido en la película más vista de Netflix siete días después de su estreno.