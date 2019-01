Este 'streamer' de Fortnite recibe una donación récord de 75.000 dólares

Exotic Chaotic, un 'streamer' de Twitch, una plataforma que ofrece un servicio de retransmisión de video en vivo recibió la semana pasada una donación récord de 75.000 dólares en plena transmisión del juego Fortnite. Primero el jugador estaba seguro de que era una broma de su moderador IEsh para grabar su emocionada reacción, dado que este a veces realiza pruebas con donaciones de 100 de dólares mediante Streamlabs "solo para activar la alerta y asustarme", explicó el 'streamer' a Kotaku, según rt.

Con el fin de comprobar la transacción Exotic Chaotic miró su cuenta de Paypal y vio que la suma estaba allí. El donante se resultó el 'streamer' KingMascot, amigo de Exotic Chaotic.

Para Exotic Chaotic este dinero fue un verdadero regalo porque atravesaba una difícil situación financiera y tiene que mantener a su familia. "Se lo merece más que nadie. ¡Para que pueda conseguir una nueva casa para su novia y su hijo de 4 años!", explicó por su parte el donante.

KingMascot también informó en su cuenta de Twitter que había recibido miles de mensajes en las redes, la mayoría de los cuales fueron mensajes amables de apoyo.

Exotic Chaotic expresó que espera que algún día pueda devolver el favor a su amigo.

@KingMascotTV just donated $75,000 to my twitch channel.........SEVENTY FIVE THOUSAND.....i really am slowly trying to process that still