Así es «Ayuwoki», el meme que aterroriza a las redes

En las redes encontramos todo tipo de tonterías, pero algunas van mas lejos que otras. En las últimas semanas, el nombre de Michael Jackson ha vuelto a resonar con fuerza en medios de todo el mundo. Y no por su música. En primer lugar, por la emisión de un polémico documental («Leaving Neverland») sobre su vida, en el que se detallan testimonios de abusos sexuales por parte del cantante: « Michael Jackson abusó de nosotros cientos de veces». « Me dijeron que me cortarían el cuello», según ABC.

En segundo lugar, la imagen de Jackson se ha convertido en meme de Internet tras la aparición de un extraño personaje llamado «Ayuwoki», en referencia a una deformación de la frase «Annie, are you ok?» de la canción «Smooth Criminal».

Al igual que « Momo», «Ayuwoki» surge de una leyenda «creepypasta» que asegura que aparecerá ante ti a las 3 de la madrugada para gritarte «Hee hee!» [el grito característico de Michael Jackson en sus canciones].

Y como suele ocurrir en casos así, las redes sociales han magnificado el fenómeno, creando cientos de memes y vídeos relacionados con el objetivo de infundir terror.

Más allá de la fantasía tuitera, el origen de este meme se remonta a julio de 2009. Un vídeo titulado «'My Ghoul Jackson' Animatronic Sculpture» muestra un robot animado similar a Jackson, con un aspecto demoníaco

Tras el aluvión de memes, la propia Policía Nacional se ha referido al «Ayuwoki» como «una criatura maligna que aparece por la noche y amenaza la vida de quienes tengan el valor de observarla... Really? Elimina, pasa de bulos y de historias absurdas y ¡¡¡¡NO REENVÍES!!!!», ha advertido.

