El creador de Alexa cree que Amazon debería fabricarle un cuerpo de robot con cámaras

Sería toda un arevolución. En un futuro no demasiado lejano, quizá veamos a Alexa, el Asistente de Google u otros asistentes virtuales, paseando por la casa en el cuerpo de un robot. Ese es el deseo de Rohit Prasad, científico jefe de Amazon, y uno de los principales responsables del desarrollo del asistente virtual Alexa, según recoge Juan Antonio Pascual en computerhoy.

El creador de Alexa cree que el asistente virtual necesita un cuerpo de robot, con cámaras, para moverse por todos los sitios. Eso le ayudaría a entender el mundo, y sería mucho más inteligente.

Actualmente Alexa está incluido en multitud de dispositivos del Internet de las Cosas, incluyendo cámaras inteligentes, pero son dispositivos estáticos que se quedan fijos en un único lugar. El principal uso actual de Alexa se centra en los altavoces inteligentes Amazon Echo:

Amazon Echo es el altavoz inteligente que integra el asistente virtual por voz Alexa. Tiene unas dimensiones de 148 x 88 x 88 mm y permite controlar otros dispositivos inteligentes del hogar como luces, electrodomésticos, etc.

Rohit Prasad pronunció una conferencia hace unos días en el Instituto Tecnológico de Massachussets en donde afirmaba que: "la única manera de que los asistentes inteligentes sean inteligentes es dándoles ojos, y dejarles que exploren el mundo".

El creador de Alexa es experto en procesamiento del lenguaje y machine learning, y uno de los máximos responsables del desarrollo de Alexa. No ha querido confirmar si Amazon está trabajando en un robot con Alexa, pero si el máximo responsable del asistente virtual realmente lo está pidiendo públicamente, no hay razones para que Amazon no lo lleve a cabo.

El único, y quizá principal impedimento, es que un robot con cámaras y Alexa paseando por la casa o la oficina, generaría dudas sobre la privacidad, en un momento en el que éste es un tema especialmente sensible, tras los escándalos de espionaje de Facebook y compañía.

Curiosamente, hace justo un año Bloomberg destapó un rumor que afirmaba que Amazon estaba trabajando en un robot doméstico con Alexa, con capacidad para seguirnos por la casa.