PewDiePie: el canal sobre canciones de Bollywood que destrona al rey de YouTube

Todo es efímero en Internet. Durante años ha sido el youtuber más famoso y también el mejor pagado. Sin embargo, durante los últimos meses, PewDiePie ha librado una dura competencia para mantener su corona, según BBC News Mundo.

El domingo pasado, este "influencer" de los videojuegos sueco perdió por primera vez su liderazgo como el creador de contenidos con más seguidores en YouTube y no tardó en reconocerlo. ¿Cómo? Con un video en su canal en esa popular plataforma.

La gigantesca entidad corporativa a la que se refiere es el canal de videos de India T-Series, que transmite en YouTube los videos musicales de las películas de Bollywood, la megaindustria cinematográfica de ese país.

Aunque Bollywood aún está lejos de poder competir con Hollywood en términos de facturación, India es el mayor mercado cinematográfico del mundo, con casi 2.000 millones de entradas vendidas en 2018.

T-Series divulga tráileres y videos musicales relacionados con esas producciones.

Este lunes en la mañana T-Series superaba por unos 15.500 suscriptores a PewDiePie, quien suma más de 92 millones de seguidores.

Sin embargo, ese mismo día por la tarde, el youtuber sueco había logrado recuperar la delantera, llegando a superar a T-Series por unos 50.000 suscriptores.

Durante los últimos meses, los seguidores de PewDiePie han hecho varios esfuerzos para promocionarle. Estos incluyen:

La aparición del youtuber Jimmy "MrBeast" Donaldson y otros amigos vistiendo camisetas de PewDiePie en el Super Bowl.

El hackeo por parte de un par de sus seguidores de miles de impresoras alrededor del mundo que imprimían mensajes diciendo a los afectados que se suscriban al canal del youtuber.

La aparición en su programa del jefe de la automotriz Tesla, Elon Musk, así como de Justin Roiland, el cocreador de la serie de dibujos animados Ricky y Morty.

El propietario de T-Series, Bushan Kumar, le dijo recientemente a la BBC que él no consideraba que su canal fuera competencia del de Kjellberg.

"En realidad, no me preocupo por esta carrera. Ni siquiera sé por qué PewDiePie se lo toma tan en serio", dijo al corresponsal en India de la BBC Soutiq Biswas.

"No he dicho a mis artistas que publiquen mensajes de apoyo para aumentar el número de seguidores en nuestro canal. No estamos en ese juego", señaló.