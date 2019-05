Logan Paul: "Se siente mal por reemplazar a Kong por un nuevo cachorro después de un ataque fatal de coyote"

El controvertido YouTuber Logan Paul perdió su Pomeranian, Kong da Savage, con dos coyotes a principios de abril, y ahora, finalmente, está reemplazando al cachorro con un nuevo perro, según recoge Virginia Glaze en dexerto y comparte Paula Dumas para pd.

Paul subió un vlog el 27 de abril explicando su decisión de agregar una nueva cara a la familia Maverick, afirmando que "se sintió mal" por "reemplazar" a Kong poco después de su muerte.

"Me siento un poco mal, porque ... quiero decir, me siento mal", dijo Paul sobre la situación. "Obviamente, Kong nunca puede ser reemplazado. Pero me he sentido solo y pisoteado sin Kong, como si hubiera perdido un homie, un verdadero homie. Lo he dicho antes, pero no quiero ser una de esas personas que reemplaza a un perro con otro perro ".