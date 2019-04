WikiLeaks denuncia ahora espionaje de Ecuador a Assange y demanda a varios españoles por extorsión

WikiLeaks ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que el Gobierno de Ecuador grabó las conversaciones privadas del activista y periodista australiano Julian Assange en su Embajada en Londres mientras permanecía allí desde el 2012, según recoge rt y comparte Paula Dumas para pd.

Los materiales, obtenidos ilegalmente, "incluyeron reuniones con médicos y abogados".

Debido a ello, el despacho de abogados Ilocad presentó ante la Audiencia Nacional española una demanda en nombre del periodista Julian Assange y el director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, informa eldiario.es, que ha tenido acceso a ese documento.

La querella revela que materiales tanto de video y audio, como en papel, fueron utilizados por unos individuos de ciudadanía española, empleados de la firma Agencia6 liderada por un periodista condenado por estafa, que intentaron extorsionar a WikiLeaks, amenazándola con filtrarlo todo a los medios de comunicación. A cambio de no revelar el conjunto de materiales, estos españoles pedían a la organización un pago de 3 millones de euros (casi 3,4 millones de dólares).

Extorsión

Según trascendió, el director de WikiLeaks hace unos meses encontró en Twitter una cuenta que estaba ofreciendo de manera pública los documentos privados sobre Assange y contactó con el autor de dicho perfil. Se trataba de un ciudadano español, residente en Alicante, que se identificaba como 'Pepe' y quien aseguró a Hrafnsson de que poseía de un amplio dosier de audio, videos y otra "documentación sensible" relacionada con Assange.

A petición de Hrafnsson, se le ofrecieron varios ejemplos que incluían capturas de pantalla de las cámaras de seguridad desde dentro de la Embajada de Ecuador con el periodista en asilo y el propio director de WikiLeaks, así como fotos de pasaportes y otros documentos, incluido un papel redactado por los letrados de Assange y audios del activista.

Para tantear el asunto, el 2 de abril Hrafnsson decidió a reunirse con los presuntos extorsionadores en Madrid, donde le mostraron el voluminoso dosier sobre Assange en una computadora. Tras aquel encuentro el director de WikiLeaks acudió al despacho de abogados Ilocad para solicitar ayuda legal, donde le aconsejaron denunciar el hecho ante la sección de Secuestros y Extorsiones de la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía española.

Bajo la supervisión de los agentes de policía se efectuó una segunda reunión, que fue grabada con micrófonos. En aquella cita Pepe, que esta vez acudió acompañado por un socio, subrayó que "existen muchos medios de comunicación interesados en el material del que disponen, tales como Televisa, la ZDF de Alemania o la Sexta en España".

Luego, el 4 de abril los presuntos extorsionistas, a través de un correo electrónico, indicaron que tienen conocimiento de la investigación policial y decidieron elevar la protección del dosier. No obstante, posteriormente enviaron otra comunicación en la que rebajaron el coste de los datos a la mitad.

Según eldiario.es, en uno de los videos grabados por las cámaras de seguridad de la Embajada de Ecuador, en los que aparece Julian Assange, los presuntos extorsionistas sobrepusieron el logotipo de su empresa: Agencia6. Se trata de un sitio web de noticias que fue creado en noviembre del 2018. Su director es Pepe Martín. En el canal de YouTube de Agencia6 fue publicado el 10 de abril el video de Assange en la Embajada, así como un audio del periodista. La publicación se titula 'Julian Assange confiesa en AUDIO que Ecuador lo ha vendido a EE.UU. por dinero'.

Al día siguiente, el 11 de abril, el Gobierno de Ecuador retiró el asilo diplomático y expulsó de su Embajada en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien permanecía en la sede diplomática desde junio de 2012. Una vez expulsado, Assange fue arrestado por la Policía británica y permanece ingresado en la prisión de Belmarsh, en el sudeste de la capital del Reino Unido.

Belmarsh, conocida como 'la Guantánamo de Gran Bretaña', es uno de los tres establecimientos de alta seguridad de Reino Unido, con una capacidad para un poco más de 900 prisioneros.

