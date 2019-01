Bezos, el dueño de Amazón, está liado con una amiga de su mujer que tiene un marido 'consentidor'

Aunque todo son buenas palabras, había cuernos (Se divorcia Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo: hay 140.000 millones en juego).

Y lo llamativo es que el marido de la engañada, consentía (Jeff Bezos, dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, anuncia en Twitter su divorcio).

Le han pillado: ésa es la razón de que el hombre más rico del mundo y su mujer comunicaran este 9 de enero de 2019 su divorcio y disfrazaran la situación como separación amistosa: son gente civilizada, culta e inteligente y una explosión controlada era lo mejor (Asíe es como Jeff Bezos, el fundador de 'Amazon, descubre si está frente a una persona súper inteligente).

Pero la realidad, con permiso de los caros asesores de imagen de los Bezos, es que a él le fotografiaron de la mano de su amante, y besándola, y que las imágenes este jueves son portada de una revista. Lauren Sanchez es amiga del matrimonio y está casada.

La prensa norteamericana destapa las razones del divorcio del hombre más rico del mundo: Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene una amante.

Se llama Lauren Sanchez y es expresentadora del programa de televisión matutino de California Good Day LA de la cadena Fox, además de piloto de helicópteros. La amante del magnate y su marido son amigos de los Bezos desde hace diez años.

La fortuna de 160.000 millones de dólares, sus cinco mansiones y sobre todo sus cuatro hijos estaban hasta este miércoles entre las preguntas que nos hacíamos sobre qué pasaría en el futuro con el hombre más rico del planeta y su mujer. Pero también nos preguntábamos lo de siempre: ¿ha habido terceras personas'

La poderosa maquinaria de la prensa norteamericana en estos asuntos del corazón ha tardado apenas unas horas en aportar respuestas y poner nombres: People, el New York Post y TMZ cuentan que hay imágenes de Whitesell, Lauren Sanchez y Jeff Bezos juntos en 2016, en el lanzamiento de la película Manchester by the Sea, producida por Amazon, y ganadora de varios Oscar.

El pasado domingo, Bezos también acudió a fiestas posteriores a los Globos de Oro acompañado por Lauren.

"Estaba contento y pasándoselo fenomenal", aseguran testigos presenciales a People.

"Tenía a un montón de gente a su alrededor. Lauren estaba allí, pero no estaba con él todo el rato. El marido de ella también estaba allí".

Lauren Sanchez, de 49 años, es todavía esposa de Patrick Whitesell, uno de los hombres más conocidos de Hollywood, con quien ha estado casada durante 13 años. Sanchez nació en Alburquerque, Nuevo México, y tiene ascendencia mexicana, de ahí su apellido.

Ha trabajado para Fox como presentadora de programas de noticias y de un concurso de baile, ha participado en diversos programas de televisión y llegó a ganar un premio Emmy. En 2016 fundó una compañía de grabaciones aéreas llamada Black Ops Aviation.

La prensa norteamericana recuerda que Sanchez se casó con Patrick Whitesell en agosto de 2005. Fue una gran boda que costó unos dos millones de dólares, según publicó People entonces.

Tienen dos hijos, Evan y Ella, nacidos en 2006 y 2008. Además, ella tiene otro más, Nikko, nacido en 2001 de su relación con el jugador de fútbol americano Tony Gonzalez.

Patrick Whitesell, la otra 'víctima' de este affaire, es un agente de estrellas en Los Ángeles, CEO de la agencia WME. En 2010, la revista Fortune le nombró Empresario del año junto y The Wall Street Journal le define como "el superagente" de estrellas del siglo XXI. Es habitual verle con o sin su mujer en estrenos y fiestas del cine.

No obstante, Lauren Sanchez y Patrick Whitesell se están separando civilizadamante, amistosamente incluso. Él sabe que su mujer lleva viéndose varios meses con Bezos. "Lauren y Jeff han pasado mucho tiempo juntos a lo largo del último año, y en especial los últimos meses, en uno y otro lado", asegura una fuente al semanario.

"Pero ese tiempo juntos claramente ha evolucionado, lo que ha sorprendido a muchos. Jeff ya conoce a algunas de las amigas de Lauren. Son como uña y carne ahora mismo".

El portal Page Six añade que la relación entre el fundador de Amazon y la expresentadora empezó después de septiembre, cuando los Bezos celebraron su 25º aniversario de boda en un club de Miami.

En el comunicado en el que anunciaba el divorcio, Bezos ya deslizaba que estaba en la última fase de la ruptura con MacKenzie y que su distanciamiento había comenzado tiempo antes.

Recordemos que este miércoles Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de la mayor fortuna del mundo, anunciaba a través de su cuenta de Twitter que se divorciaba de quien había sido su esposa durante un cuarto de siglo, MacKenzie Bezos.