Y Zuckerberg mató la cabra de Facebook para dar de cenar a Jack Dorsey, el jefe de Twitter

Hay quien dice que los ricos son como los pobres, pero con dinero, pero no es exactamente así (Estudian a 600 millonarios y descubren qué dos cualidades les llevaron a hacerse ricos ).

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, invitó a cenar en una ocasión a su homólogo de Twitter, Jack Dorsey, en su casa de Palo Alto, California (Nueva York: El misterio de los millonarios que murieron de forma horrible sepultados por su propia basura).

El encuentro no se habría salido de lo anecdótico de no ser porque Zuckerberg usó un arma láser para matar a la cabra que sirvió como plato principal.

El episodio se remonta al año 2011, cuando Zuckerberg se propuso el 'reto personal' de comer únicamente animales que él mismo hubiese matado.

Dorsey contó lo ocurrido en una entrevista para la revista 'Rolling Stone', en la que le preguntaron cuál había sido su encuentro más memorable con el fundador de Facebook.

Dorsey aclaró que él no presenció la muerte del animal, pero piensa que ocurrió poco antes de que llegara a la mansión de Zuckerberg.

Reto personal

Según Dorsey, el jefe de Facebook remarcó que cenarían la cabra que él mismo había matado, y que en ese momento se encontraba en el horno. Después de media hora, el anfitrión anunció que la cena ya estaba lista.

Dorsey cree que Zuckerberg, quien ama la carne de cabra, tiene seis animales más de esta especie, según lo que las leyes locales permiten.

Cuando Mark Zuckerberg comenzó este particular 'reto personal' solo se limitaba a tirar langostas vivas en agua hirviendo antes de cocinarlas.

Más tarde publicó sin tapujos a través de su cuenta personal de Facebook que acababa de matar un cerdo y una cabra con sus propias manos.

El multimillonario fundador de Facebook, de 34 años, se inició en esta práctica a través de la chef de Silicon Valley Jessey Ziff Cool, quien posee un restaurante cerca de su mansión.

Cool presentó a Zuckerberg a ganaderos para que aprendiese cómo se matan animales de granja.

Ahora es vegetariano

Zuckerberg ha explicado en la revista 'Fortune' los motivos que lo llevaron a seguir esta corriente.

"Este año me he propuesto ser agradecido con la comida que voy a comer. Creo que mucha gente se olvida de que un ser vivo tiene que morir primero para que se lo coman después. Mi reto es no olvidarme de esto y ser agradecido con lo que tengo. Este año me he hecho vegetariano después del tiempo que he estado comiendo solo animales que mataba yo mismo. He aprendido mucho sobre agricultura ecológica y criar animales".