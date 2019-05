¿Sabes qué ha inventado Mark Zuckerberg para ayudar a dormir a su insomne mujer?

Si hay algo que le sobra a Zuckerberg es sin duda el ingenio, tanto para los algortimos más complicados, como para los problemas mas mundanos. (Problemas para Mark Zuckerberg: EEUU investiga a Facebook por robar datos a 1,5 millones de usuarios)

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ha compartido a través de su perfil de Facebook la creación de un nuevo invento que poco tiene que ver con las redes sociales (Aaron Greenspan, ex compañero del CEO de Facebook en Harvard: "Mark Zuckerberg no sabe lo que es la amistad").

El objetivo del mismo no es otro que ayudar a su mujer, Priscilla Chan, a dormir mejor por las noches mientras cuida de sus dos hijas, Max y August, según recoge ABC y comparte Paula Dumas para pd.

«Ser mamá es duro -comienza relatando el empresario- así que he estado trabajando en construir para ella lo que yo llamo una caja de dormir. Hasta ahora ha funcionado mejor de lo que esperaba y ahora puede dormir toda la noche. Como ingeniero, construir un artefacto para ayudar a mi pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras que puedo imaginar para expresar mi amor y gratitud».

Y es que, tal y como él mismo ha explicado, a su esposa le costaba mucho conciliar el sueño porque estaba todo el tiempo pensando en la hora a la que se deben de despertar las pequeñas.

«Ella se despierta y mira la hora en su teléfono para ver si las niñas podrían despertarse pronto, pero después saber la hora le estresa y no se puede volver a dormir».

Por esta razón comenzó a tabajar en la construcción de lo que él llama «la caja de dormir», un objeto de madera que se coloca «en su mesita de noche y, entre las 6 y las 7 de la mañana, emite una luz muy tenue por la parte inferior».

La idea, cuenta el ingeniero, es que su mujer pueda saber si es momento de levantarse o no, pero sin saber la hora: «La luz es lo suficientemente débil para no despertarla si está durmiendo. Y como no muestra la hora, si se despierta en medio de la noche y no ve la luz, puede volver a dormirse sin preocuparse de qué hora es».

Al parecer, el invento está teniendo el efecto deseado y la pareja de Zuckerberg está descansando mejor: «Un montón de mis amigos me han dicho que quieren algo como esto, así que voy a publicarlo por si otro empresario quiere utilizar esto y construir cajas de sueño para más gente».