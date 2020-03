¿Está TikTok borrando vídeos de personas personas «feas» o «pobres» para captar usuarios?

La app de moda entre los jóvenes, TikTok, ha sido acusada de haber borrado aquellos vídeos de personas “feas” o que están grabadas en entornos que puedan ser consideradas de pobreza. Una medida que buscaría aumentar la captación de nuevos usuarios y para mantener un nivel alto entre sus publicaciones.

Ante las acusaciones, la compañía china ha enviado un comunicado desmintiendo dichas acusaciones. Sin embargo, las declaraciones de la compañía china llegan después de que saliera a la luz un documento en el que TikTok pedía a sus moderadores que suprimieran toldas las publicaciones de usuarios con una «forma anormal del cuerpo», «demasiadas arrugas» o «aspecto facial feo», así como vídeos en «barrios marginales» y en los que aparezcan «viviendas en mal estado».

El documento muestra que la compañía pidió a sus moderadores que censuraran transmisiones en directo sobre «contenido ideológicamente indeseable». En este sentido, la información, que fue filtrada por The Intercept, incluye medidas que, según TikTok, en su mayoría «ya no se utilizan» o “no han estado en vigor nunca”.

Polémicas normas

«La mayoría de las normas que se presentan en The Intercept ya no se utilizan, o en algunos casos parecen no haber estado nunca en vigor, pero es correcto que para la transmisión en directo, TikTok se mantiene especialmente alerta para mantener el contenido sexual fuera de la plataforma», ha indicado TikTok.

En enero, TikTok publicó por primera vez una guía con sus principios rectores de moderación para que todo el mundo comprobara cómo se modera y regula el contenido dentro de la plataforma, con el objetivo de aumentar la transparencia y ganarse la confianza de sus usuarios.

«Los equipos locales aplican las Normas de la Comunidad actualizadas que ya publicamos en enero y que están encaminadas a mantener TikTok como un lugar de autoexpresión abierto y un entorno seguro tanto para los usuarios como para los creadores», ha añadido.

Asimismo, TikTok recalca que ha expandido sus centros de Confianza y Seguridad en Estados Unidos, Irlanda y Singapur, que «supervisan el desarrollo y la ejecución de nuestras políticas de moderación y están encabezados por expertos de la industria con una amplia experiencia en estas áreas».

La aplicación china también anunció hace unos días que abrirá a principios de mayo un ‘Centro de Transparencia’ en su sede en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, para permitir que «expertos externos» puedan examinar y verificar el trabajo de los miembros de su equipo.

De esta forma, los expertos externos podrán ver cómo el equipo de TikTok aplica las políticas de moderación para «revisar acciones basadas en tecnología e identificar posibles violaciones adicionales».