Prevención en internet: toma medidas para evitar ciberataques en 2020

En un informe que vio la luz en febrero y elaborado por el Foro Económico Mundial; una de las principales preocupaciones de cara al futuro para este 2020 son los ciberataques. Se prevé que, a lo largo del año, al menos el 75% de los ataques a particulares se realicen en busca de dinero o datos y es posible que no estés a salvo en este momento mientras navegas por internet.

Existen muchos tipos de ataques cibernéticos, pero lo cierto es que cuando un cracker tiene acceso a tus dispositivos, toda tu vida personal; tus contactos, tus contraseñas, tu dinero y hasta tu historial de navegación está en peligro. Es por eso que lo mejor para todos durante los siguientes tres trimestres del año es tomar medidas urgentes de prevención.

Medidas de seguridad a tomar para reforzar la seguridad online

Existen muchas formas de navegar de forma segura por internet, y no, no cuenta abrir una ventana de incógnito; básicamente debes evitar las páginas web en las cuales no aparezca el candado cerrado ni la letra “s” en las siglas https al principio de la URL. En Google Chrome, se etiquetan automáticamente como sitios no seguros.

Cuando una web se está creando, el responsable debe activar un certificado SSL que previene que las páginas se infecten con virus; esto, claro está, no es suficiente para evitar que las páginas sean 100% seguras, pero si refuerza en gran medida la seguridad de las mismas.

No tener siempre la misma contraseña y hacerla fácil de recordar, pero difícil de adivinar también es un método muy recomendado; ergo, no uses nombres, números crecientes o decrecientes, tu número de DNI o fecha de cumpleaños. Puedes investigar métodos para crear contraseñas que nunca olvides pero que sean tan poco comunes que nadie las adivinaría.

Usar un VPN puede ayudarte a blindar tu seguridad

Una VPN o Virtual Private Network es un método que, aunque no siempre es infalible, ya que depende mucho que el servicio que elijas, puede ayudarte a obtener una capa extra de seguridad. Haz clic en el siguiente enlace si quieres saber que es un VPN.

Una VPN camufla tu identidad en la web, conectando tu dispositivo a una red privada con varias capas de encriptación. Esto te permite acceder a lo que se conoce como navegación privada, un tipo de conexión que normalmente es usada por empresas para acceder de forma segura a las intranets de sus portales.

Acceder de esta forma, te permitirá navegar desde redes wifi abiertas, desbloquear contenido que no está disponible en tu país, e incluso, ver series de Netflix, Disney + o Hulu que solo estén disponibles en loso Estados Unidos, o sólo en Europa. Todo dependerá de los servidores disponibles en el VPN y la capacidad que tengan para navegar desde diferentes países.

También te puede ayudar a realizar compras de manera segura, aunque debes asegurarte de que el VPN que contrataste sea de IP fija, o los medios de pago no te dejarán proceder con la compra.