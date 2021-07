Hugo Pereira anuncia que Wismichu ha sido denunciado por pornografía infantil

Hugo Pereira, periodista de EDATV.com, anunció en exclusiva en la tarde del 5 de julio que se le había interpuesto una querella al famoso youtuber Ismael Prego, conocido como Wismichu, por un supuesto delito de pornografía infantil.

Todo comenzó en la tarde de ayer, cuando Hugo Pereira publicaba este mensaje en su cuenta de Twitter:

A partir de ese momento el mensaje se fue propagando por la red social y se fue gestando lo que en unas horas se convertiría en Trending Topic: #WismichuQuerellado.

Ya sería por la noche, a las 0.00, cuando en Estado de Alarma TV y en EDATV.com se emitió un directo en el que Hugo Pereira desveló parte de la querella contra Wismichu:

Tras desvelar esta exclusiva, fueron múltiples las reacciones. Destacó el tweet que publicó el conocido youtuber Dalas Review:

Quiero aclarar que esto nadie debería convertirlo en un «dalas vs wismichu». No quiero que NADIE me dé importancia con esto. Apoyad a las víctimas de ONCE Y DOCE AÑOS a las que el delincuente de Wismichu grabó en chatroulette y que se tomen sus medidas.#wismichuQUERELLADO

— Dalas Review (@DalasReview) July 5, 2021